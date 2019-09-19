Был сигнал о взятках: как попался расстрелявший коллег полицейский

Полицейский Алексей Лимонов, серьезно пострадавший при перестрелке у метро «Рязанский проспект», прооперирован и переведен в реанимацию. Состояние пациента стабильное, но тяжелое, он находится в НИИ имени Склифосовского. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По неподтвержденным данным, 41-летний полицейский получил пять огнестрельных ранений. Пуля насквозь прошила ему желудок, две попали в плечо, одна — в бедро, еще одна прошла по касательной у шеи. Об этом сообщает проект Baza. Несмотря на тяжелые ранения, врачи делают оптимистичные прогнозы — по их мнению, Лимонов выживет, передает издание.

Ранее СМИ сообщали, что пострадавший получил огнестрельные ранения в шею и живот и потерял много крови. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии.

Перестрелка произошла 18 сентября вечером на юго-востоке Москвы. По данным Следственного комитета, двое сотрудников отдела собственной безопасности управления внутренних дел на московском метрополитене попытались задержать коллегу из патрульно-постовой службы — 35-летнего Алексея Смирнова.

Его подозревали в получении взятки в размере двух тысяч рублей. Смирнов отказался сдавать табельное оружие и следовать в УВД и открыл стрельбу прямо в вестибюле станции метро «Рязанский проспект».

Проекта Baza со ссылкой на очевидцев сообщал, что еще в 17.30 прапорщик Алексей Смирнов вел себя абсолютно спокойно. Он рассказал дежурному, что к нему пришли с проверкой сотрудники ОСБ, на что дежурный ответил: «Принято, если что нужно будет, сообщай». После этого Смирнов спокойно попрощался. Спустя 13 минут он открыл стрельбу по коллегам, ранив их обоих. 38-летний Максим Веялко успел выбежать из метро и упал в нескольких десятков метров от выхода. Очевидцы вызвали ему скорую помощь, однако мужчина скончался на месте.

В сети появилось видео с камер наружного наблюдения, которые зафиксировали события после перестрелки. На кадрах видно, как из вестибюля выбегает мужчина, который пытается скрыться с места происшествия. Пока его личность точно не установлена. Некоторые СМИ предположили, что это раненый Максим Веялко.

После произошедшего на место инцидента прибыло руководство УВД по округу, а также глава столичной полиции — начальник ГУ МВД России по Москве Олег Баранов. Правоохранители оцепили близлежащую к выходу со станции территорию, криминалисты начали осмотр места преступления, который продолжился и ночью. В вестибюль вынесли весь мусор, собранный на станции. Криминалисты начали тщательный досмотр, чтобы найти стреляные гильзы или другие доказательства произошедшего преступления.

В следственном управлении по Москве пояснили, что Смирнова подозревали в получении взятки от человека, который не имел документов. В случае, если бы вина подтвердилась, то в отношении полицейского возбудили бы дело о мелком взяточничестве (ст. 291.2 УК РФ). Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 200 тыс. рублей или лишения свободы на срок до года.

При этом источник сайта kp.ru утверждает, что Смирнов получил взятку не в первый раз, и сотрудники ОСБ об этом знали.

«Предварительно сотрудники из службы безопасности знали, что Смирнов частенько останавливает мигрантов, а их на станции «Рязанский проспект» ежедневно большой поток, проверяет документы и если регистрации нет, то всегда берет взятки, такса — две тыс. рублей», — сказал собеседник, который работает в правоохранительных органах.

Лимонов и Веялко следили за подозреваемым и готовили его задержание. В среду вечером они заметили, что Смирнов остановил мужчину. Правоохранители проследовали за незнакомцем и спросили, о чем тот разговаривал с полицейским. Пассажир сам признался, что у него нет регистрации, но он смог откупиться от Смирнова, чтобы избежать задержания.

СК РФ возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова. Теперь Смирнову грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Следствие, возможно, будет ходатайствовать о его аресте уже в четверг, 19 сентября. Как сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах, в настоящее время ведется допрос полицейского, в ближайшее время ему предъявят обвинение.