Вплоть до пожизненного: в Киеве задержали угрожавшего взорвать мост

В Киеве правоохранители задержали мужчину, который угрожал взорвать мост «Метро», сообщила пресс-секретарь полиции украинской столицы Оксана Блищик.

Реклама

«Мужчину задержали», — написала Блищик на своей странице в фейсбуке.

Против задержанного возбудили уголовное дело.

«Сейчас возбужденно уголовное производство по статье «подготовка террористического акта». В зависимости от последствий [ему грозит] до пожизненного заключения», — рассказал глава киевской полиции Андрей Крищенко.

При этом он обратил внимание, что мужчина был в нетрезвом состоянии. «Визуально и по разговору он был, исходя из моего опыта, на мой взгляд, под действием чего-то, что-то употреблял», — отметил правоохранитель.

Его слова подтвердил и мэр Киева Виталий Кличко, предположив, что мужчина, угрожавший взорвать мост был под действием наркотических веществ. «Он находится или в состоянии алкогольного опьянения или под наркотиками. То есть с ним была телефонная связь, мы можем сказать, что он находится в неадекватном состоянии», — сказал глава столицы Украины журналистам, трансляцию вел телеканал «Наш».

«Мы проведем соответствующие экспертизы, возьмем у него анализы», — добавил Крищенко, отметив, что мужчина сам сдался правоохранителям. Кроме того, по словам главы столичного управления полиции, сотрудники спецподразделения не открывали огонь по подозреваемому, передает РИА «Новости».

Начальник киевской полиции сообщил также, что в спецоперации, которая длилась около четырех часов, принимали участие более 300 сотрудников спецподразделений, Нацгвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По информации издания »Украинская правда», фамилия задержанного Белько. Ранее он был участником военной операции в Донбассе, но за самоволку был приговорен к гауптвахте.

«Двадцать шестого июня суд признал Белько виновным в самовольном оставлении воинской части, назначив ему наказание в виде ареста с содержанием на гауптвахте на срок семь дней», — отмечает издание.

По данным с сайта Киевгорадминистрации, задержанный «является участником антитеррористической операции и подавал ходатайство о получении земельного участка», передает «Украинская правда».

Украинское СМИ также отмечает, что задержанный имел звание старшего сержанта, занимал должность начальника радиостанции радиоцентра полевого узла связи воинской части, расположенной в Броварах в Киевской области.

Между тем официального подтверждения этой информации нет. Ранее глава киевской полиции Андрей Крищенко подтвердил только то, что подозреваемый является уроженцем Симферополя. Однако он отказался комментировать информацию о том, что мужчина служил в украинских вооруженных силах в зоне проведения военной операции в Донбассе, передает РИА «Новости».

После задержания мужчину обыскали и не обнаружили при нем взрывчатку. «Мы были уверены на этапе операции, что его угрозы реальны, исходя из этого, планировали все свои действия… Он был задержан, при нем в данный момент ничего не было обнаружено, взрывчатого ничего», — отметил Крищенко, добавив, что, когда правоохранители изучали обстановку с квадрокоптеров, злоумышленник повредил один из них, выстрелив из охотничьего оружия.

Тем не менее у задержанного было обнаружено оружие, в частности, полиция нашла тубус от гранатомета и охотничье ружье, сообщил пресс-секретарь министерства внутренних дел Украины Артем Шевченко.

«Также были изъяты нарезной карабин и пистолет», — написал Шевченко на своей странице в фейсбуке.

Из-за угрозы взрыва в течение нескольких часов правоохранители не пускали на мост как автомобили, так и поезда метро. О возобновлении работы городского транспорта пресс-служба метрополитена сообщила в твиттере: «Метро работает в обычном режиме! Спокойного всем вечера». Ранее было перекрыто движение от станции «Днепр» до станции «Лесная» на красной ветке киевского метро.

Вместе с тем в среду, 18 сентября, пробки в столице Украины, согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», достигли максимального – 10-балльного – уровня. Во время проведения спецоперации по задержанию злоумышленника движение было практически парализовано в центральном районе города. В частности, автомобили стояли на Набережном шоссе, которое прилегает к мосту «Метро». Движение автотранспорта на соседних с мостом улицах Днепровский спуск, Набережно-Крещатицкая, а также на улицах правительственного квартала шло с минимальной скоростью.

Ближе к вечеру киевская полиция сообщила о возобновлении автомобильного движения по мосту. «Движение транспорта с левого на правый берег восстановлено. Полицейские максимально оперативно проводят следственные действия, чтобы пустить машины на левый берег», — говорится в сообщении.