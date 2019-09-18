Сбивает дроны и грозится взорвать мост: ЧП в Киеве. ОНЛАЙН

Неизвестный угрожает взорвать мост в Киеве — онлайн

Неизвестный в Киеве открыл стрельбу и угрожает взорвать мост через Днепр, сообщают местные СМИ. В полиции отмечают, что инцидент квалифицировали как подготовку теракта — на месте проводится спецоперация. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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19:39

Выяснилось, что злоумышленником является 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. В правоохранительных органах отметили, что в июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции килограмм взрывчатки и 88 патронов — службам он заявил, что случайно нашел их в сейфе в селе на Черниговщине.

19:35

Вооруженный злоумышленник сдался силовикам — он задержан, пишут «Вести Украина».

19:22

Злоумышленник держит в руках флаг Украины — также, по данным местного телеканала «Наш», мужчина продолжает стрелять в воздух.

19:13

На мост заехали бронированный КрАЗ и БТР — на одной из опор расположился снайпер, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

19:07

Вооруженный мужчина сбил беспилотник, который запустили правоохранители для разведки ситуации на мосту, сообщили в полиции УНН.

18:59

Правоохранители установили личность злоумышленника — детали пообещали раскрыть после спецоперации. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.

18:44

18:38

В первые минуты происшествия правоохранители Киева ввели план «Сирена», который подразумевает розыск преступника, а затем поменяли его на «Гром». «Движение транспорта перекрыто. Мужчина находится посредине моста», – сообщил источник в правоохранительных органах украинскому изданию Obozrevatel.

18:33

Из-за перекрытых в результате происшествия станций метро возникла давка в вагонах и в переходах, сообщает украинское издание «Факты».

18:28

В связи вооруженным нападением неизвестного движение на красной линии метро действует от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».

18:22

Вооруженный злоумышленник угрожает взорвать государственные учреждения. Правоохранители Киева ввели оперативный план — на данный момент на месте происшествия находятся руководство Главного и территориального управлений полиции, бойцы спецназа, наряды патрульных, кинологи и специалисты взрывотехнической службы.

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Ситуация в Киеве, 18 сетября 2019 Ситуация в Киеве, 18 сетября 2019
Ситуация в Киеве, 18 сетября 2019

Ситуация в Киеве, 18 сетября 2019

unian.net
18:19

Следователи квалифицируют дело как «подготовка к террористическому акту», сообщил лава киевской полиции Андрей Крищенко в Facebook.

18:15

В то же время в полицию Киева поступил анонимный звонок о минировании красной линии метро — она пролегает по мосту Метро, на котором на данный момент находится злоумышленник. В результате происшествия было ограничено движение поездов.

18:13

К мосту выехали все службы Киев, сообщают в правоохранительных органах. Информации о раненных и погибших пока нет.

18:10

В центре Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу. Кроме того, злоумышленник угрожает взорвать метромост, проходящий через Днепр. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в столичной полиции. «Газета.Ru» следит за развитием событий.