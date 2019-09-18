Сбивает дроны и грозится взорвать мост: ЧП в Киеве. ОНЛАЙН

Выяснилось, что злоумышленником является 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. В правоохранительных органах отметили, что в июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции килограмм взрывчатки и 88 патронов — службам он заявил, что случайно нашел их в сейфе в селе на Черниговщине.
Вооруженный злоумышленник сдался силовикам — он задержан, пишут «Вести Украина».
Злоумышленник держит в руках флаг Украины — также, по данным местного телеканала «Наш», мужчина продолжает стрелять в воздух.
На мост заехали бронированный КрАЗ и БТР — на одной из опор расположился снайпер, сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Вооруженный мужчина сбил беспилотник, который запустили правоохранители для разведки ситуации на мосту, сообщили в полиции УНН.
Правоохранители установили личность злоумышленника — детали пообещали раскрыть после спецоперации. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на директора департамента коммуникаций МВД Артема Шевченко.
В первые минуты происшествия правоохранители Киева ввели план «Сирена», который подразумевает розыск преступника, а затем поменяли его на «Гром». «Движение транспорта перекрыто. Мужчина находится посредине моста», – сообщил источник в правоохранительных органах украинскому изданию Obozrevatel.
Из-за перекрытых в результате происшествия станций метро возникла давка в вагонах и в переходах, сообщает украинское издание «Факты».
В связи вооруженным нападением неизвестного движение на красной линии метро действует от станции «Академгородок» до станции «Крещатик» и от станции «Лесная» до станции «Дарница».
Вооруженный злоумышленник угрожает взорвать государственные учреждения. Правоохранители Киева ввели оперативный план — на данный момент на месте происшествия находятся руководство Главного и территориального управлений полиции, бойцы спецназа, наряды патрульных, кинологи и специалисты взрывотехнической службы.
Ситуация в Киеве, 18 сетября 2019unian.net
Следователи квалифицируют дело как «подготовка к террористическому акту», сообщил лава киевской полиции Андрей Крищенко в Facebook.
В то же время в полицию Киева поступил анонимный звонок о минировании красной линии метро — она пролегает по мосту Метро, на котором на данный момент находится злоумышленник. В результате происшествия было ограничено движение поездов.
К мосту выехали все службы Киев, сообщают в правоохранительных органах. Информации о раненных и погибших пока нет.
В центре Киева вооруженный мужчина открыл стрельбу. Кроме того, злоумышленник угрожает взорвать метромост, проходящий через Днепр. Об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в столичной полиции. «Газета.Ru» следит за развитием событий.