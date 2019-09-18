Сбивает дроны и грозится взорвать мост: ЧП в Киеве. ОНЛАЙН

Выяснилось, что злоумышленником является 42-летний выходец из Крыма Алексей Белько. В правоохранительных органах отметили, что в июне 2019 года он добровольно сдал Деснянскому райуправлению полиции килограмм взрывчатки и 88 патронов — службам он заявил, что случайно нашел их в сейфе в селе на Черниговщине.