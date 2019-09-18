«Я сильно испугался»: отчим задержан за убийство первоклассника

В Омской области задержали 30-летнего местного жителя, который подозревается в убийстве семилетнего сына своей сожительницы. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По данным ведомства, трагедия произошла 10 сентября 2019 года в доме, расположенном в селе Новологиново Большереченского района. Труп ребенка обнаружила его мать, когда вернулась с работы. На теле не было обнаружено видимых признаков насилия. Сначала она даже подумала, что ее сын крепко заснул, но, когда подошла к нему, чтобы поцеловать на ночь, заметила, что он не дышит. Женщина вызвала скорую помощь, однако по приезде медики констатировали смерть мальчика, после чего вызвали полицейских.

«Предварительно установлено, что мальчик умер от механической асфиксии, то есть удушения. Поэтому основная версия пока убийство. Но окончательно причина смерти будет установлена после того, как мы получим результаты гистологии», — уточнили в региональном Следкоме.

Подозрение правоохранителей сразу пало на 30-летнего сожителя женщины — в тот вечер он сбежал из дома в одних тапочках, прихватив только пачку сигарет, пишет сайт kp.ru. Выяснилось, что ранее мужчина уже был судим. В региональном МВД отметили, что на розыск подозреваемого был отправлен весь личный состав УМВД России по Омской области.

«Предварительно установлено, что 30-летний ранее судимый мужчина шел через лес в село в Тарском районе, расположенное в 70 км от места совершения преступления, к родственникам», — уточнили РИА «Новости» в ведомстве.

Между тем, как пишет газета «КП», все это время предполагаемый злоумышленник прятался в лесу. Между тем вскоре в ходе допроса он рассказал подробности рокового вечера. «Я его ремнем стукнул. Он в этот момент смотрел на меня и ударился о кресло. Упал и начал кричать. Я подошел, его схватил: левой рукой за шиворот, правой — сзади», — пояснил подозреваемый.

После этого он стал трясти ребенка, чтобы тот успокоился. По словам мужчины, так и произошло — мальчик перестал кричать. Однако, когда предполагаемый злоумышленник пытался положить его на диван, у него начались судороги. «Переложил его на другую кровать, там начал дуть в рот, грудь трясти, но ничего не помогало. У него губы начали синеть. Я тогда сильно испугался, накрыл его», — отметил житель Омской области.

Затем мужчина раздел уже скончавшегося мальчика и накрыл его одеялом, чтобы сделать вид, что ребенок спит. После этого он собрал вещи и скрылся с места трагедии. После задержания против него возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Как стало известно, уже завтра в Большереченском районном суде мужчине изберут меру пресечения.

Между тем соседи женщины, чей сын погиб, рассказали, как она жили, и выдвинули свои версии произошедшего. «Она хорошая девочка, просто непутевая. Долго искала себя, так сказать. И вот нашла на свою голову... Она одна воспитывала двоих детей, тяжело ей было. Сначала в декрете сидела, перебивалась случайными получками – работы на селе особо нет, особенно для молодой мамочки», — рассказала kp.ru соседка потерпевшей.

По словам односельчан женщина тянула своих детей одна, бралась за любую работу, которую ей предлагали и часто работала до поздней ночи. В тот день она ушла на подработку и с детьми сидел новый сожитель женщины. Между тем несмотря на то что ее характеризуют как хорошую мать, в 2015 году у нее чуть не отобрали детей.

В тот год она бросила годовалого ребенка и сбежала в Тару к очередному сожителю. Односельчане отметили, что плохо отнеслись к новому возлюбленному женщины. Такого же мнения были и ее родители — они запретили им встречаться, однако получили отказ. После этого они обратились в органы опеки с заявлением об истязании детей. Органы соцзащиты инициировали проверку и чуть не отобрали детей у матери. «Говорят, она рыдала там и клялась, что больше такого не повторится. И с тех пор ни в чем плохом действительно не была замечена. Она, правда, старалась быть хорошей матерью. Не получилось», — уточнили знакомые женщины.

После разбирательства с органами опеки она вместе с детьми переехала в Тару к своему возлюбленному, однако в январе 2019 года они вернулись в Новологиново — там вскоре и произошла трагедия.