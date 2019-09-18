Забили до смерти: алтайские лицеисты жестоко убили двух мужчин

В Алтайском крае двое подростков 16-ти и 17-ти лет подозреваются в убийстве местных жителей. По предварительной версии, в ночь на 17 сентября они до смерти избили двух мужчин. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета по региону.

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По версии следствия, двое лицеистов пришли в один из частных домов в селе Солонешное. Юноши решили разобраться со взрослыми, которых они заподозрили в краже запасных частей. После этого завязалась ссора, которая переросла в потасовку. В ходе нее подростки жестоко избили мужчин, причинив им множественные травмы — в том числе перелом шейного отдела позвоночника.

Жертвами оказались 52-летний местный житель и его 37-летний товарищ. Их тела были найдены в одном из частных домов. На трупах были обнаружены следы насильственной смерти. Прибывшие на место криминалисты установили причастность несовершеннолетних к трагедии.

После этого школьники были задержаны — они оказались учащимися профессионального лицея. В их отношении было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Умышленное убийство двух лиц». Вскоре правоохранители будут ходатайствовать об их аресте. Расследование дела продолжается.

Еще одно убийство произошло в поселке Запрудье Талдомского района Московской области. Там подростков подозревают в расправе над двумя сестрами. По данным следствия, трагедия произошла 27 июля 2019 года. В тот день школьники 16-ти и 17-ти лет пришли на празднование дня рождения к 34-летней женщине — в частности среди гостей была ее 43-летняя сестра.

Как уточнял сайт kp.ru, во время застолья все шутили, много смеялись и громко разговаривали, а также распивали спиртное. Однако внезапно в ходе беседы между подростками и их знакомыми произошел конфликт, который перерос в драку. Парни не рассчитали силу и задушили женщин — они скончались на месте.

Затем предполагаемые злоумышленники решили избавиться от тел. Они связали скотчем руки и ноги своих жертв, а также упаковали их в мусорные мешки. Однако, когда парни стали выносить трупы из дома, к дому приехали сотрудники полиции. Позже выяснилось, что правоохранителей вызвали соседи, которые услышали крики жертв.

В ходе следствия стало известно, что подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за кражи. Теперь же против них возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — оно уже передано в суд.

Трагедия ранее произошла и в деревне Лесколово Всеволожского района Ленинградской области. Там, по версии следствия, в ночь на 29 июня 2019 года 15-летний молодой человек ударил прохожего ножом в грудь за то, что тот сделал ему замечание. От полученного ранения 49-летний мужчина скончался на месте.

Как выяснилось, в тот день юноша ехал на своем скутере по узкой пешеходной дороге. Местный житель не стал уступать ему дорогу и сделал замечание, после чего пошел в магазин. Однако предполагаемый злоумышленник зашел за ним в супермаркет и начал избивать его. Затем подросток достал из кармана нож и нанес им несколько ударов в область груди оппонента.

На записи с камер видеонаблюдения видно, как получивший рану мужчина еще некоторое время стоял на ногах. Он снял пиджак и увидел кровь, льющуюся на пол магазина. В состоянии шока потерпевший попытался сделать несколько шагов в сторону выхода, чтобы догнать злоумышленника, но в итоге упал на землю.

Прохожие, наблюдавшие за конфликтом, схватили предполагаемого злоумышленника, после чего отвели его в отделение полиции. Суд Всеволожского района Ленинградской области не стал помещать подростка в СИЗО на время следствия и оставил его под домашним арестом. Дело уже передано в суд, первое заседание пройдет в конце сентября.

Между тем на Алтае суд уже вынес приговор другому несовершеннолетнему злоумышленнику, который забил доской двух строителей. Подростка признали виновным в убийстве двух лиц с особой жестокостью и умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью.

Как установил суд, трагедия произошла в ноябре 2018 года в селе Ларичиха. Там 16-летний школьник распивал со своими знакомыми рабочими в здании филиала Тальменской школы искусств. Во время застолья началась ссора, после чего один из мужчин ударил юношу и вместе с приятелем вынес его из помещения.

Однако, затаив обиду, подросток вернулся, но уже вооруженный деревянной палкой. Разозлившийся школьник избил своих обидчиков сначала палкой, а затем металлическим смесителем крана, после чего добил их куском деревянной палки. От полученных травм они скончались на месте происшествия.

В результате 18 июля 2019 года суд приговорил 16-летнего подростка к девяти годам воспитательной колонии. Родителей осужденного обязали выплатить по 900 тыс. рублей компенсации родственникам. Также после проведенного расследования к дисциплинарной ответственности был привлечен сотрудник по делам несовершеннолетних. Правоохранители выяснили, что он плохо исполнял свои обязанности и проводил ненадлежащую профилактическую работу с несовершеннолетним, склонным к совершению преступлений.