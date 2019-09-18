Обвинение ошиблось? Дело Губайдулина хотят вернуть в прокуратуру. LIVE

Суд решил вернуть в прокуратуру дело Айдара Губайдулина.
Правоохранители пришли с обыском в дом к Губайдулину поздно вечером 8 августа. Перед задержанием он успел сообщить об этом СМИ. На следующий день стало известно, что 26-летнему программисту предъявили обвинение в участии в массовых беспорядках (ч. 2 ст. 212 УК).
В ходе допроса Губайдулин рассказал, что бросил бутылку в сторону полицейских, поскольку поддался эмоциям, когда увидел грубое задержание Бориса Канторовича, а также применение силы к его девушке. Канторович позднее сообщил журналистам, что из-за избиения дубинками получил тупую травму грудной клетки, головы и шеи.
Айдар Губайдулин свою вину не признает и утверждает, что кинул в полицейского уже пустой бутылкой, которой нельзя причинить физический вред. Сторона защиты отметила, что «саму бутылку никто не видел и не изымал», поэтому версия о том, что она была полной — лишь предположение.
Прокурор на суде 17 сентября подчеркнула что бутылка не попала в полицейского по независящим от подсудимого причинам, поскольку Артем Килов в этот момент «резко сместился влево». Обвинение основано на показаниях самого потерпевшего, его сослуживца и двух нацгвардейцев.
Губайдулина обвиняют в покушении на применение насилия к полицейскому Артему Килову (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, 27 июля на несогласованной акции за допуск независимых кандидатов в Мосгордуму Губайдулин бросил в силовиков бутылку с водой, которая пролетела рядом с Киловым. Полицейский в это время задерживал протестующих.
Напомним, рассмотрение дела в отношении 26-летнего IT-специалиста Айдара Губайдулина в суде началось 17 сентября. Однако через час после начала процесса судья внезапно объявила перерыв до среды, 18 сентября.
Судья Олеся Менделеева выслушала обращение прокурора и ушла в совещательную комнату, чтобы принять решение. Суд продолжится в 12:00.
Как пояснила прокурор, возвращение дела необходимо для уточнения фабулы обвинения. Кроме того, она попросила суд изменить для Губайдулина меру пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. Потерпевший не возражает против удовлетворения обоих ходатайств.
Добрый день, уважаемый читатели «Газеты.Ru». В Мещанском суде Москвы прокурор заявил ходатайство о возвращении в прокуратуру дела в отношении Айдара Губайдулина, участника несанкционированной акции в столице 27 июля. Наше издание будет следить за развитием событий в онлайн-трансляции.