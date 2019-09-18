Двое убиты: антитеррористическая операция в Кабардино-Балкарии

В Кабардино-Балкарии (КБР) введен режим контртеррористической (КТО) операции. Он действует на части города Чегем, который находится в девяти километрах от столицы республики Нальчика. Об этом сообщают в оперативном штабе региона.

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Режим КТО был введен с 5:00 по местному времени (совпадает с мск) на восточной окраине города, где расположена промышленная зона и частные дома. Как пояснили в оперативном штабе, 17 сентября года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители получили информацию о том, что в одном из частных домов в Чегеме могут находиться члены религиозно-экстремистской группировки и их пособники, которые планируют совершить теракты.

После этого начальник управления ФСБ по КБР Сергей Воронин принял решение провести контртеррористическую операцию и ввести режим КТО.

Правоохранители уже обыскали частное домовладение, в ходе операции были нейтрализованы два боевика, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во властных структурах региона.

«Там двое боевиков нейтрализованы, сейчас идут следственные действия», — сказал собеседник агентства.

Эту же информацию подтвердил источник «Интерфакс-Юг», добавив, что среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал. По словам собеседника, вскоре после введения режима КТО в городе были слышны выстрелы: «Около 6:00 было слышно, что происходит боестолкновение, сейчас все стихло».

Движение по трассе Кавказ, расположенной недалеко от места проведения операции, не было ограничено. При этом власти напомнили, что в период проведения КТО, вплоть до особого распоряжения на указанной территории будут действовать ряд специальных мер и временных ограничений.

Глава администрации Чегемского района Артур Текушев подтвердил, что в городе введен режим КТО и заверил, что вскоре он будет снят. «В городе все спокойно, я давно на работе сам нахожусь, мне говорят, что через пару часов все закончится, и откроют все», — сообщил он.

Ранее начальник главного управления по противодействию экстремизму МВД России генерал-майор полиции Олег Ильиных сообщил, что с начала нынешнего года правоохранители ФСБ и МВД раскрыли законспирированные ячейки террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ) в 17 регионах страны. Среди них — Кабардино-Балкария.

Как отметил Ильиных, преступления экстремистской направленности составляют менее 1% от общего числа всех незаконных деяний. Однако именно эти преступления могут привести к тяжелым последствиям для всего региона, в частности, к осложнению общей криминогенной ситуации, поскольку затрагивают «такие деликатные сферы, как межнациональные и межконфессиональные отношения».

Для России, где «шестую часть населения составляют мусульмане и трудится значительное количество мигрантов из Центральной Азии», создание и деятельность террористических группировок особенно опасны, считает представитель МВД.

Последняя крупная антитеррористическая операция в Кабардино-Балкарии прошла в конце августа. Тогда сотрудники ФСБ предотвратили серию терактов, обезвредив самодельные взрывные устройства большой мощности.

По сообщению пресс-службы ведомства, правоохранители отрабатывали оперативную информацию, и в ходе розыскных мероприятий в лесу у сел Черная речка и Алтуд в Урванском районе на востоке республики нашли тайник с двумя самодельными взрывными устройствами большой мощности. Перевозить бомбы на специальный полигон было слишком опасно, поэтому их обезвредили их на месте.

Вскоре выяснилось, что взрывные устройства сделал местный житель, который ранее уже был судим за терроризм. Мужчину задержали, на допросе он признался, что готовил «диверсионно-террористические акты в отношении объектов правоохранительных органов и государственных структур». В ФСБ не стали сообщать, действовал ли подозреваемый в одиночку или был связан с террористической организацией.

Стоит отметить, что среди регионов РФ, в которых, по информации Олега Ильиных, были выявлены ячейки террористов, есть не только субъекты, где преобладает мусульманское население. Так, в список регионов, где удалось выявить преступные группировки ИГ, вошли Москва, Московская, Владимирская, Самарская, Саратовская Ростовская, Тюменская области, а также Красноярский край, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа.

23 августа в Калужской области ФСБ совместно с Росгвардией пресекла деятельность экстремистской ячейки, члены которой финансировали в Сирии террористов ИГ. Задержанные осуществляли сбор и переправку денежных средств по указанию эмиссаров международных террористических организаций. В преступную группу входили шесть человек, все они являются уроженцами Центрально-Азиатского региона, сообщили в пресс-службе ФСБ.