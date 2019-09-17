«Долго не продержится»: учитель с маникюром всколыхнул Ростов-на-Дону

Родители учеников школы в Ростове-на-Дону пожаловались на мужчину-преподавателя из-за того, что он пришел в школу с накрашенными ногтями. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского управления образования. При этом он уточнил, что у родителей есть претензии только к внешности преподавателя, но не к его педагогическим навыкам.

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Обратила внимание на инцидент мать пятиклассника, который учится в лицее: 12 сентября она опубликовала в сообществе «Подслушано Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте» обращение к местным жителям. В нем женщина рассказала, что преподаватель русского языка ходит по школе с «накрашенными ресницами, тональником на лице и нарощенными ногтями». Женщина спрашивала у пользователей, куда она может подать жалобу на внешний вид педагога — к посту женщина приложила его фотографию, на которой виден его французский маникюр.

На претензии матери ученика отреагировали в ростовском Профсоюзе работников народного образования и науки РФ — там заявили, что не намерены содействовать увольнению учителя из-за его внешнего вида. «Мы не имеем права ставить препоны человеку, который работает в системе образования, только по тем критериям, которые у нас в обществе установлены. Тем более, если он хороший преподаватель. Скорее всего, этого учителя вынудят уволиться его коллеги и родители, он не долго сможет продержаться», — заявил председатель организации Игорь Лалетин изданию RostovGazeta.

В городском управлении образования заявили, что жалобы горожан были учтены, а директору и завотделом образования района поручили привести ногти педагога в вид, соответствующий кодексу профессиональной этики. Однако эта история спровоцировала среди жителей Ростова-на-Дону оживленную дискуссию.

Ростовчане разделились на два лагеря: одни настаивают на увольнении педагога, другие поддерживают его.

«Если выбирать между наманикюренным высококачественным преподом с отличными экзаменационными результатами и заинтересованностью учеников предметом и профнепригодной бабкой с многолетним стажем, ненавидящей детей и орущей на них, я выберу первый вариант»,

— заявил горожанин Олег Поповкин в сообществе «Подслушано Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые ростовчане уверены, что негативное влияние на школьников оказывает не внешний вид учителя, а неприязнь родителей к ногтям педагога. «Если вы ребенка воспитываете нормально, то в чем угроза? Каким примером для подражания послужит мужик с французским маникюром, если вы в своей семье транслируете неприятие мужиков с френчем? Вы боитесь, что что он насильно начнет ученикам френч делать?», — добавила пользовательница Яна Титаренко.

Однако родители продолжают настаивать на отстранении мужчины от должности – по их словам, преподаватель занимается ЛГБТ-пропагандой.

«Даже если бы он был выдающимся педагогом, это не повод так себя вести. Если человек выбрал себе путь трансвестита — это его личное дело. Но приходить в качестве примера к подросткам и пропагандировать это — недопустимо. Это все равно, что употреблять в их присутствии наркотик, например», — сообщила мать пятиклассника изданию «Блокнот».

Позже выяснилось, что педагога зовут Данил Александрович – на работу в лицей № 2 он устроился недавно. Ранее мужчина закончил Южный федеральный университет, пишет сайт kp.ru.

Похожий скандал произошел в конце марта 2019 года в Барнауле. Тогда 38-летняя преподавательница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из-за фотографии в слитном купальнике, которую она опубликовала после соревнований по зимнему плаванию.

Тогда на женщину пожаловалась мать одного из учеников — она прислала фото директору школы. Позже Кувшинникова рассказала, что глава учреждения вызвала ее к себе в кабинет, назвала инцидент «пятном на репутации школы» и сравнила ее одежду с гардеробом проституток. В завершение беседы с педагогом директор заявила, что такое поведение может привести к педофилии, передавал сайт kp.ru.

Позже выяснилось, что публикация фото в купальнике была инициативой администрации Барнаула – ее представители сами попросили Кувшинникову выложить снимки в сеть, чтобы привлечь внимание к деятельности Алтайской федерации закаливания и зимнего плавания.

Родители школьников собрали подписи в поддержку преподавательницы, чтобы она не увольнялась. Но поведение директора учреждения и коллег вынудило Кувшинникову оставить должность по собственному желанию.