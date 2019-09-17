Дерзкое нападение: что корейцы сделали с российскими пограничниками. LIVE

Северокорейские браконьеры напали на российских пограничников — онлайн

Трое российских военных получили ранения в результате нападения экипажа северокорейской шхуны в Японском море, сообщает ЦОС ФСБ. 17 сентября приморские пограничники наткнулись на два северокорейских судна и 11 мотоботов, которые занимались браконьерством. В итоге досмотровая группа задержала один из кораблей, в то время как экипаж другой шхуны начал вооруженное нападение. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
Трансляция
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16:22

Спецслужбы отметили, что нападение произошло на территории исключительной экономической зоны России. Между тем власти КНДР пока никак не прокомментировали произошедшее.

16:10

Обе северокорейские шхуны, задержанные пограничниками, конвоируют в Находку, добавили в УФСБ по Приморскому краю.

16:06

Известно, что российские пограничники обнаружили шхуны браконьеров во время мероприятий по охране морских биологических ресурсов Японского моря.

16:03

Позже сотрудники погрануправления ФСБ России задержали обе шхуны, в том числе и экипаж судна, который совершил нападение на российских военнослужащих, сообщили в ведомстве ТАСС.

16:00

Военнослужащие задержали одну шхуну с экипажем 21 человек. В это время моряки второго судна — около 45 человек — стали атаковать членов смотровой группы из РФ, используя оружие.

15:59

Приморские пограничники столкнулись со злоумышленниками в районе банки Кито-Ямато — в корабельный состав браконьеров входили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов.

15:55

Трое российских военнослужащих получили ранения при задержании браконьеров в Японском море. По данным ЦОС ФСБ, нападение совершил экипаж северокорейской шхуны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.