Дерзкое нападение: что корейцы сделали с российскими пограничниками. LIVE

Спецслужбы отметили, что нападение произошло на территории исключительной экономической зоны России. Между тем власти КНДР пока никак не прокомментировали произошедшее.
Обе северокорейские шхуны, задержанные пограничниками, конвоируют в Находку, добавили в УФСБ по Приморскому краю.
Известно, что российские пограничники обнаружили шхуны браконьеров во время мероприятий по охране морских биологических ресурсов Японского моря.
Позже сотрудники погрануправления ФСБ России задержали обе шхуны, в том числе и экипаж судна, который совершил нападение на российских военнослужащих, сообщили в ведомстве ТАСС.
Военнослужащие задержали одну шхуну с экипажем 21 человек. В это время моряки второго судна — около 45 человек — стали атаковать членов смотровой группы из РФ, используя оружие.
Приморские пограничники столкнулись со злоумышленниками в районе банки Кито-Ямато — в корабельный состав браконьеров входили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов.
Трое российских военнослужащих получили ранения при задержании браконьеров в Японском море. По данным ЦОС ФСБ, нападение совершил экипаж северокорейской шхуны. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию событий.