Подожгли подруги: пятилетняя жительница Кузбасса назвала обидчиц

Пятилетняя девочка из Новокузнецка, которой подруги подожгли платье, пришла в себя и смогла дать показания, рассказав, кто ее поджег. В течение полутора месяцев пациентка, которая поступила в больницу с ожогами 75% тела, благополучно перенесла несколько операций, в том числе по пересадке кожи. Об этом журналистам рассказала мать пострадавшей Людмила Лепке.

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«Ее состояние стабилизировалось, врачи вывели ее из медикаментозной комы, сделали несколько операций по пересадке кожи, но она все равно остается в реанимации», — приводит слова женщины «Интерфакс».

По словам собеседницы, врачи пока не делают конкретных прогнозов на выздоровление пациентки и не говорят, сколько времени понадобится на лечение. Многое зависит от организма девочки. Напомним, ранее сообщалось, что ребенок страдает врожденным пороком сердца.

Лепке также сообщила, что с дочерью общался следователь и девочка подтвердила, что ее подожгли две соседки — сестры, с которыми она гуляла. Причем сделали они это специально. Одна из них держала пятилетнюю девочку за руки, а вторая сзади подожгла платье.

«Экспертиза также показала, что это не могло произойти случайно», — утверждает Лепке.

Трагедия произошла в начале августа в частном секторе Новокузнецка в Кемеровской области. Как рассказали родители пострадавшей, их дочь гуляла с двумя сестрами 9 и 11 лет. Девочки жили недалеко от семьи Лепке и часто гуляли с пятилетним ребенком, поэтому взрослые не переживали за его безопасность.

Когда платье на девочке загорелось, сестры сбежали. Ребенок смог добежать до калитки своего частного дома. Семилетний брат заметил, что сестра горит и смог потушить ее. Отец, который в этот момент находился дома, вызвал скорую помощь. Девочку госпитализировали в тяжелом состоянии с 75% ожогов тела. Первую операцию пациентка перенесла в конце августа.

«Состояние ребенка оценивается как стабильное тяжелое. Девочке уже начали делать перевязки», — рассказали в пресс-службе Новокузнецкой городской клинической больницы №1.

Семья пострадавшей рассказала о несчастье в социальных сетях и обратилась с просьбой о донорской крови для девочки.

«Сегодня сотрудники станции переливания крови сообщили нам, что откликнулось очень много людей, готовых сдать кровь для нашей малышки. Сейчас крови хватает. Достаточно будет, если два-три человека будут через день сдавать кровь», — рассказала тогда сестра пострадавшей.

Между тем по результатам проверки региональное следственное управление возбудило уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности (ст. 118 УК РФ). Правоохранители начали проверять версию о том, что инцидент произошел случайно. Так, по предварительным данным следствия, сестры играли с пятилетней девочкой: одна из них кружилась с пострадавшей, взяв ее за руки, а вторая в этот момент баловалась с зажигалкой рядом с ними, и ненамеренно подожгла платье.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, в следственном управлении пока не стали говорить о его результатах. Назначен комплекс экспертиз, в том числе пожарно-техническая и психолого-психиатрическая. Последний вид экспертизы пройдут сестры, которые еще не достигли возраста уголовной ответственности.

Между тем семья девочки уверена, что платье на ней подожгли специально. 30 августа сестра пострадавшей Анна Лепке сообщила, что та пришла в себя и смогла пообщаться с отцом: «Говорить, конечно, она не может, но отвечает глазами – моргает. На вопрос, помнит ли она, что с ней произошло, она дала понять, что помнит».

Со слов Анны, на вопрос отца, держала ли ее за руки младшая из сестер, пострадавшая ответила утвердительно.

«А поджигала, соответственно, большая, старшая из девочек. Страшно от того, что она все помнит», — рассказала Лепке изданию «Сибдепо».

Мать пострадавшей также сообщила, что подруги, которые пытались сжечь ее дочь, живут рядом и «извиняться за то, что сделали, даже не пытались».

Ранее она также высказала предположение, что соседки якобы решили жестоко отомстить девочке. Ребенок в силу возраста обещала рассказать семье сестер о том, что старшая из них курит. По словам Лепке, вся улица знала о вредной привычке 11-летней девочки. В пользу этой версии говорит то, что дочь подожгли у дерева, возле которого в их частном секторе постоянно собираются покурить, считает Лепке. От этого места до дома пострадавшей примерно пять метров.

«Она горела с подола. Никакое тут не кружились. Ее еще держали… И впереди между груди ожог, кружочек такой, до мяса выжженный. Ей, видать, держали ротик, чтобы не кричала, потому что кружок выжженный сигаретой», — рассказывала Людмила.