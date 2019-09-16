Веер из денег: за что врачей отправили под арест?

В Ассоциации флебологов России (АФР) вступились за медиков из Нижегородской области — главного врача Балахнинской центральной районной больницы (ЦРБ) Максима Кудыкина и хирурга больницы скорой медицинской помощи города Дзержинска Андрея Васягина, которые сейчас находятся под арестом. Их обвиняют в мошенничестве в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Ассоциация, вице-президентом которой является Кудыкин, опубликовала на своем сайте петицию с требованием изменить для них меру пресечения.

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Уголовное дело о мошенничестве было возбуждено два года назад, однако подозреваемых — врачей Максима Кудыкина и Андрея Васягина — задержали лишь 12 сентября этого года. 13 сентября их на два месяца арестовал суд Нижнего Новгорода.

По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 годов Кудыкин, будучи завотделом хирургического отделения Приволжского федерального медицинского исследовательского центра, убедил пациента оплатить покупку стента и отдать более 200 тыс. рублей — медик знал, что пациент имеет право на бесплатное оборудование по программе обязательного медицинского страхования, однако умолчал об этом, считают следователи.

Правоохранители полагают, что Кудыкин действовал с несколькими сообщниками, однако сейчас обвинение предъявлено только Васягину — это следует из данных на сайте Нижегородского районного суда.

По словам потерпевшего Константина Шилкина, три года назад лечащий врач Андрей Васягин сообщил ему, что он страдает от серьезных проблем с сосудами ног и необходима операция — нужно вставить в артерию расширяющие стенты. Их должны устанавливать бесплатно, однако больница не имеет необходимых конструкций, пояснили Шилкину.

«Операция типа бесплатная, но надо оборудование закупить, а для этого нужно 125 тыс. руб. Вторую операцию за 89 тыс. Я поехал в Москву, говорят: вас только ампутация спасет. Я остался инвалидом. Я очень зол, конечно, на этих врачей. Больше всего меня интересуют деньги. Я все-таки кредиты брал и рассчитывал на спасение», — заявил Шилкин изданию «Коммерсант-Приволжье».

Он также сообщил, что по делу проходят девять пациентов, включая его, а общая сумма ущерба составляет около 1,1 млн руб. Кроме того, в деле фигурируют записи Андрея Васягина — его «черная бухгалтерия», которую тот якобы вел во время работы в Дзержинске, утверждает Шилкин. По словам потерпевшего, врачи не брали наличные деньги.

«Андрей Васягин со своего компьютера распечатывал «платежку», куда надо деньги переводить. Средства уходили на счета компании «Антей», — указал он.

Как сообщается на сайте Нижегородского райсуда, эта компания действительно существует, однако специализируется на торговле автотранспортом. Медицинское оборудование она не производит и не поставляет.

При этом в сети есть информация о компании «Антей Медикал», которая зарегистрирована как ООО «Антей», располагается в Санкт-Петербурге и предоставляет услуги по поставке, монтажу и вводу в эксплуатацию медицинского оборудования .

«Следователь Тихонова завела уголовное дело, за это время она три тома насобирала, все доказательные материалы у нее есть», — поделился Шилкин. Он также рассказал, что в материалах дела имеются фотографии Максима Кудыкина, на которых тот обмахивается веером из денег. Такой черно-белый снимок, на котором запечатлен мужчина, внешне похожий на Кудыкина, был опубликован в сети.

В прокуратуре Нижегородской области прессе сообщили, что врачи могли незаконно получить деньги от 170 пациентов.

Между тем коллеги Максима Кудыкина начали сбор средств, чтобы нанять ему защитника — пока у него адвокат по назначению.

Врачи из АФР сообщили, что 16 сентября направили обращение генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и президенту Союза «Национальная медицинская палата» Леониду Рошалю с требованием изменить меру пресечения Кудыкину и Васягину.

«Не располагая материалами следствия и не разбирая дело по существу, хотим спросить только: какую общественную опасность представляют эти люди? Не посади их в тюрьму, в чем будет их угроза обществу?», — возмутились авторы обращения.

В тексте отмечается, что Максим Кудыкин — доктор медицинских наук и воспитывает трех несовершеннолетних детей, а на попечении Васягина — двое малышей. Медработники считают, что арест является слишком жесткой мерой пресечения, поскольку обвиняемые «не убегут ни от своих малолетних детей, ни от следствия».

Коллеги арестованных прояснили также несколько деталей, относящихся к самой истории с покупкой стента. Как отметили авторы письма, в 2015 году Кудыкин и Васягин лечили пациента и предложили приобрести ему необходимый стент у компании-поставщика этого расходного материала. Дело в том, что на тот момент больница не располагала стентами для периферийных артерий, поясняют коллеги обвиняемых.

«Операция была проведена, а пациент в итоге написал жалобу в соответствующие инстанции, и вот сейчас, спустя почти четыре года, врачей внезапно задержали», — написали члены АФР.

Коллеги обвиняемых в обращении заверили, что «оба они преданные своей работе, спасшие сотни жизней врачи». В течение суток обращение против ареста собрало 4623 подписи. Авторы петиции подчеркивают, что хотя письмо было отправлено 16 сентября, сбор подписей продолжается.

Первым итогом борьбы врачей за своих коллег стало решение Генпрокуратуры РФ: ведомство изучило материалы дела, на основании которых была избрана мера пресечения, и поручило прокурору Нижегородской области обратиться с апелляцией в суд. Это и было сделано. Сейчас дело находится на контроле Генпрокуратуры, сообщает ведомство.