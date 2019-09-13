Под шумок: репетитора по музыке обвинили в педофилии

Следователи предъявили 38-летнему репетитору музыки обвинение в изнасиловании десятилетней школьницы. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК РФ.

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По данным правоохранителей, педагог надругался над своей малолетней ученицей, находясь в квартире ее родителей на западе Москвы. Свидетельницей происходящего стала мать девочки, которая заглянула в комнату во время урока.

«Мать ребенка обратились с заявлением в правоохранительные органы, после чего следователи Главного следственного управления столицы незамедлительно возбудили уголовное дело», — сообщили в СК.

В результате мужчине было предъявлено обвинение по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста». Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении его под стражу.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление причастности обвиняемого к другим аналогичным преступлениям. Расследование уголовного дела продолжается», — подчеркнули в ведомстве.

По информации «МК», задержанный музыкант окончил Московскую консерваторию, после чего занимался преподавательской деятельностью на протяжении 15 лет. Педагог готовил школьников к поступлению в музыкальные учебные заведения, а также обучал детей с ограниченными возможностями игре на фортепиано.

В апреле текущего года Хорошевский суд также поместил под домашний арест репетитора музыки, подозреваемого в истязании восьмилетней ученицы. Об этом сообщало агентство городских новостей «Москва».

О жестоком поведении педагога стало известно после того, как сцены избиений школьницы были опубликованы в сети – на видео репетитор по фортепиано Мгер Махсудян также угрожал девочке и оскорблял ее.

Позже в ходе допроса мужчина полностью признал свою вину. Расследование уголовного дела продолжается.

За месяц до этого, в марте 2019 года, еще один громкий скандал с участием школьницы и учителя произошел в Республике Сахе. По данным СК, в одном из пригородных образовательных учреждений Якутска преподаватель физкультуры в течение полугода — с декабря 2017 года по май 2018-го — насиловал свою 13-летнюю ученицу.

Как удалось установить правоохранителям, в общей сложности мужчина надругался над школьницей 29 раз — из них в 15 случаях он склонил девочку к половым актам и 14 раз проделал с ней «действия сексуального характера».

При этом несколько раз издевательства над ребенком происходили непосредственно в спортзале школы. Кроме того, мужчина также несколько раз закрывался с ней в автомобиле и возил в свою квартиру.

Правда о преступлениях раскрылась, когда родители обнаружили в телефоне девочки переписку с преподавателем. Сама школьница не желала вспоминать о пережитом и предавать это огласке.

Вскоре после того, как семья обратилась в полицию, подозреваемый был задержан и заключен под стражу. Его официально уволили из школы — было возбуждено уголовное дело.

Изначально педагог полностью отрицал свою вину, однако правоохранители нашли доказательства его причастности к преступлению. По результатам расследования ему были предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ. Среди них: «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста», «Изнасилование несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Сама пострадавшая школьница после случившегося была вынуждена пройти курс реабилитации, чтобы преодолеть тяжелые психологические и физические последствия насилия.

В конце 2018 года Следственный комитет также возбудил два уголовных дела в отношении американца, который подозревается в изнасиловании учеников начальной школы Санкт-Петербурга. Об одном из инцидентов стало известно после того, как в полицию обратилась 43-летняя глухонемая женщина, над сыном которой надругался неизвестный в парке.

По словам матери пострадавшего, ее глухонемой ребенок скрылся из поля ее зрения буквально на 15 минут, после чего она нашла его лежащим в кустах. При этом на нем сидел голый мужчина.

На момент преступления мальчик являлся учащимся третьего класса школы для глухонемых. При помощи сурдопереводчика он смог описать своего обидчика. Через несколько дней, учитывая эти характеристики, полицейские задержали 47-летнего гражданина США, который проживал в Приморском районе Санкт-Петербурга.

Позже следствие установило, что иностранец находился на территории России незаконно на протяжении шести лет. Он преподавал английский в одной из частных школ Петербурга. В ходе расследования полиция также обнаружила еще одного пострадавшего от действий учителя-педофила. Так, по словам матери другого третьеклассника одной из школ Приморского района, мужчина напал на ее сына прямо в магазине.

Как только школьник на несколько минут отлучился от матери к витрине с мороженым, насильник подошел к нему, начал гладить по спине и попытался засунуть к нему в штаны руку. Когда ребенок понял, что происходит, он позвал на помощь маму.

В результате в отношении американца было возбуждено два уголовных дела по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера». Он был заключен под стражу.