Зарезала за дочь: как пенсионерка отомстила супругу

67-летняя жительница Краснодара обвиняется в убийстве своего 71-летнего супруга за то, что тот плохо относился к ее дочери от предыдущего брака. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Краснодарскому краю.

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Трагедия произошла 9 сентября 2019 года на улице Ставропольской в Краснодаре. По версии правоохранителей, вечером этого дня супруги распивали алкогольные напитки. Затем между ними произошел конфликт. Предполагаемая злоумышленница стала предъявлять претензии — ей не нравилось, что супруг не уделяет должного внимания ее дочери от первого брака.

«В ходе ссоры подозреваемая нанесла мужу не менее двух ударов ножом в область груди и живота», — рассказали порталу «Новая Кубань» в Следственном комитете.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Пенсионерка рассказала обо всем своей дочери — та в свою очередь вызвала на место происшествия бригаду скорой помощи и полицию. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза. Устанавливаются все обстоятельства преступления.

Ранее жительница села Александров-Гай Саратовской области убила своего супруга, который находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Как сообщали в региональном Следственном комитете, ЧП произошло 4 сентября 2019 года. Тогда 33-летняя женщина вернулась домой после прогулки со своими тремя детьми. Там ее ждал супруг, который был сильно пьян. После этого многодетная мать отвела малышей в одну из комнат дома и закрыла.

Далее, по данным СК, между супругами разгорелся конфликт — супруга стала кричать на мужа, чем спровоцировала его на агрессию. Мужчина схватил кухонный нож и стал размахивать им и угрожать убийством.

В результате 33-летняя мать выхватила из рук мужа холодное оружие и дважды ударила его в область груди. От полученных ранений он скончался на месте происшествия. Против многодетной матери было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Правоохранители не стали ходатайствовать об ее аресте, так как женщине нужно ухаживать за малолетними детьми.

Еще одна трагедия произошла в селе Гурульбы Республики Бурятии. Там местной жительнице вынесли обвинительный приговор за то, что она убила своего сожителя после того, как он стал избивать ее без причины.

Преступление было совершено 14 августа 2019 года — как сообщили в Следкоме, в тот день к паре в гости приехала их общая знакомая, после чего они начали распивать алкогольные напитки. После этого в пьяном угаре возлюбленные повздорили — в результате мужчина стал избивать свою сожительницу.

Все происходило на крыльце их дома. Сперва бурят несколько раз ударил женщину кулаком по лицу, а затем начал душить. После он остановился и ударил ее в нос — та упала на ступеньки и собралась зайти в помещение. Однако мужчина схватил ее и начал снова выяснять отношения. В результате бурятка схватила нож и ударила возлюбленного в область груди.

Как пишет портал «Baikal Вaily», мужчина прошел три шага и упал замертво. Знакомая семьи спала во время убийства. Когда она проснулась, хозяйка дома рассказала ей о произошедшем. После этого злоумышленница подговорила подругу передать полицейским другую версию. Они решили заявить, что вечером выпивали вдвоем, а в два часа ночи случайно обнаружили тело мужчины на крыльце.

Тем не менее правоохранители не поверили сообщницам — вскоре под тяжестью улик злоумышленница созналась в преступлении. Верховный суд Бурятии дал ей 9 лет колонии общего режима. Женщина осталась недовольна приговором и подала апелляцию. Однако суд не нашел оснований для ее удовлетворения. Известно, что злоумышленница ранее привлекалась к уголовной ответственности. Еще в молодости она получала сроки за многочисленные эпизоды краж и сбыта наркотиков.