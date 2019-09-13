Последний день тепла: в Москве резко похолодает

Пятница, 13 сентября, станет последним теплым днем для москвичей. К выходным в город придет значительное похолодание — уже с 14 сентября дневная температура в городе резко понизится на 6-8 градусов. Столбики термометров будут показывать +13..+17°С, сообщила журналистам заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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Резкое похолодание связано с тем, что антициклон медленно покидает центральные регионы России. Почти две недели он не пускал в европейскую часть страны циклоны с Атлантики с их дождями и прохладой. К началу выходных антициклон переместится на восток, к Казахстану, и до столичного региона доберутся атмосферные фронты атлантических циклонов. Похолодание ожидается не только в Москве и области, но и в других регионах европейской России.

С приходом циклонов ожидается понижение и атмосферного давления, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.

13 сентября погода в столице еще побалует теплом — днем ожидается до +23..+25°С. При этом уже в этот день местами пройдут небольшие дожди, станет немного свежее. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

В ночь на субботу в городе резко похолодает, столбики термометров опустятся до +11..+13°С, пройдут небольшие дожди. Температура днем составит +15..+17°С, небо затянется облаками, пройдут осадки. Западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/c, местами порывы увеличатся до 12-17 м/c. Атмосферное давление понизится до 748 мм рт.ст. Следующую неделю погода останется облачной и дождливой.

«В выходные мы будем перенесены из жаркого июля в настоящий дождливый, ветреный сентябрь», — сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд «РИА Новости».

Ночные температуры в воскресенье, 15 сентября, составят всего +6..+8°С, днем ожидается до +14..+16°С. Значения ветра и атмосферного давления не изменятся.

В ночь на понедельник температура понизится еще больше до +3..+8°С, а днем ее максимальные значения составят +16°С. Резко упадет атмосферное давление — до 738 мм рт. ст.

В центре погоды «Фобос» специалисты подчеркнули, что температура вернется в рамки климатической нормы. Тем не менее похолодание будет ощущаться еще сильнее по сравнению с теплым началом недели, которая подарила горожанам июльское тепло. 11 сентября в Москве стало самым теплым днем за последние 70 лет — с 1948 года. Тогда воздух прогрелся до +26,3°С. Температура воздуха в Москве на следующий день, 12 сентября, чуть не побила рекорд за всю 140-летнюю историю метеонаблюдений в городе. До абсолютного показателя не хватило всего 0,1 градуса.

По словам сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, такие волны тепла, как этой осенью, встречаются в среднем раз в 25 лет.

Синоптики предупреждают, что тепло может еще вернуться в столичный регион, однако, судя по прогнозам погоды, в следующие две недели температура воздуха не поднимется выше +16°С. Оптимистичные ожидания синоптиков связаны с климатическими изменениями в регионе.

Так, ранее СМИ со ссылкой на специалистов сообщили, что в этом году москвичей ждет теплая осень и зима, которая придет со значительным опозданием. «Тенденции изменения климата в московском регионе за последние 30 лет показывают, что ноябрь и декабрь теплели больше всего, почти на три градуса», — рассказал замдиректора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов.

Достаточно теплая осень не должна удивлять горожан, поскольку такое явление все больше становится нормой для климата, а не аномалией. В последние годы зима также стала приходить позже, что видно по датам старта отопительного сезона, который в Москве сдвинулся почти на две недели, отметил Семенов.

С ним соглашается главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова. Однако это не значит, что каждый последующий год будет только теплеть. «Это только тренд, и сохранится ли он в последующем тридцатилетии, на сегодняшний момент сказать нельзя», — приводит ее слова «Вечерняя Москва».

Специалист пояснила, что, по мнению некоторые ученых, потепление климата на Земле замедлилось, и в некоторых уголках планеты и вовсе может начаться похолодание.