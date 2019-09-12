Осень на пороге: когда замерзнет Москва

Наступающая неделя лишит москвичей появившихся было иллюзий насчет того, что лето никогда не кончится: в столицу придет привычная сентябрьская погода, которой многие даже, кажется, рады. Уже в пятницу, 13 сентября, как сообщает центр «Фобос», на погоду столичного региона начнет оказывать влияние приближающийся с северо-запада атмосферный фронт, из-за чего кое-где пройдут небольшие дожди и немного посвежеет.

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Днем облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура +21…+23°С, ветер юго-западный, скорость — 4-9 м/с. Ночью облачно, кратковременный дождь. Минимальная температура +12…+14°С, ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст.

Стоит сразу предупредить, что это будет последний теплый вечер перед похолоданием, поэтому стоит его провести на свежем воздухе — к счастью, парков в Москве много.

Самый новый из них — разумеется, «Зарядье», где 13 сентября стартует фестиваль Русского географического общества, посвященный регионам России. Фестиваль призван напомнить москвичам, что в нашей стране есть еще 84 субъекта, где тоже происходит какая-то жизнь. Им прочтут лекции, для них проведут мастер-классы, им будут петь, в конце концов. Непосредственно в пятницу вечером в «Зарядье», например, выступит Национальный ансамбль песни и танца Карелии «Кантеле».

В субботу, 14 сентября, в Москве наступит осень: в столицу, оказавшуюся в тыловой части циклонического вихря, начнут поступать холодные воздушные массы. Днем облачно с прояснениями, кратковременный дождь. Температура +15…+17°С. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с. Ночью переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Минимальная температура +7…+9°С. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление понизится и составит 745 мм рт. ст.

А у москвичей — новое развлечение — Фестиваль финансовой грамотности и предпринимательской культуры в Москве.

Он пройдет на 110 площадках, где столичных жителей научат, как не залезать в бешеные долги — рассчитывать семейный бюджет, избегать ловушек финансовых мошенников, платить налоги.

В воскресенье, 15 сентября, столица окажется в тылу циклона. Днем переменная облачность, местами возможен кратковременный дождь. Температура +14…+16°С. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью переменная облачность, кратковременный дождь. Минимальная температура +6…+8°С, по области +4…+9°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление упадет до 744 мм рт. ст., это немного ниже нормы.

Этот день — последний в этом месяце, когда бесплатно можно посетить музей, находящийся в ведении московского Департамента культуры.

Дело в том, что с апреля этого года в столице проходят акции «Музейная неделя» — это означает, что в один из дней третьей недели месяца в некоторых музеях открыто свободное посещение.



В понедельник, 16 сентября, очередной циклон принесет в столичный регион новые поля наполненных влагой облаков и сохранит температуру в рамках климатических характеристик середины сентября. Днем переменная облачность, временами дождь. Температура +14…+16°С. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Ночью облачно, временами дождь. Минимальная температура +6…+8°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление повысится до 736 мм рт. ст., это выше нормы.

Во вторник, 17 сентября, погодой в столице и в Подмосковье будет управлять атлантический циклон, который сохранит дождливую облачную, ветреную, по-настоящему осеннюю погоду.

Днем облачно с прояснениями, временами дождь. Максимальная температура +13…+15°С. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Ночью облачно с прояснениями, временами дождь. Минимальная температура +7…+9°С, по области +5…+10°С. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Атмосферное давление останется низким, 740 мм рт. ст.

В среду, 18 сентября, в тыловой части атлантического циклона в Москве еще холоднее, а к тому же ветрено и мокро. Облачно с прояснениями, временами дождь. Максимальная температура днем +10…+12°С, ночью +4…+6°С. Ветер западный 5-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы, 735 мм рт. ст.

В четверг, 19 сентября, ситуация не изменится — в тыловой части атлантического циклона в Москве и Подмосковье сохранится ветреная холодная погода. Преимущественно облачно, временами дождь. Максимальная температура днем +9…+11°С, ночью +3…+5°С. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление ниже нормы, 733 мм рт. ст.

В пятницу, 20 сентября, в столичный регион устремится совсем холодный воздух. Мужайтесь. Будет облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, а максимальная температура днем — всего лишь +5…+10°С. Ночью +1…+6°С, ветер северо-западный, северный 3-8 м/с. Атмосферное давление повысится до 740 мм рт. ст., это ниже нормы.