Под завалами люди: страшный взрыв на Каширском шоссе. ОНЛАЙН

Как взрыв в подвале жилого дома погубил сотни москвичей — онлайн

Взрыв дома дома №6 на Каширском шоссе прогремел 20 лет назад — 13 сентября 1999 года. На тот момент страна еще не успела отойти от череды терактов, и боевики нанесли новый удар — обломки восьмиэтажного жилого дома погребли под собой 111 взрослых и 13 детей. Среди выживших оказались только двое мужчин: они провели в больнице несколько месяцев. «Газета.Ru» вспоминает события страшной атаки в исторической онлайн-трансляции.
Трансляция
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18:35

Правоохранителям было очевидно, что для противозаконных действий на территории РФ террористам была необходима помощь российских граждан. Одного из виновных вскоре нашли — им оказался милиционер Станислав Любичев.

Так, по версии следствия, Любичев за взятку позволил проехать на территорию Кисловодска автомобилю «КамАЗ», водитель которого не имел сопроводительных документов на перевозимый груз. В его кузове в это время лежало несколько тонн взрывчатого вещества, замаскированного под мешки с сахаром.

Позже милиционера приговорили к четырем годам лишения свободы за содействие террористам.

05:50

На месте происшествия работают около 700 спасателей. Они разбирают завалы разрушенного дома. К месту взрыва прибыл министр МЧС Сергей Шойгу, а также московские чиновники. 

05:36

«Я слышу какой-то взрыв — и у меня даже ноги с моей постели упали. И я встала и боюсь выходить. Но на балкон все равно вышла. И слышу — разговоры, крики: «Взрыв! Взрыв!» И все побежали. Конечно, я оделась, слышу — соседка дверью хлопнула. И я вышла. И мы пошли. Здесь были клубы дыма, ничего не видно. И образовавшаяся яма», — вспоминала очевидица в программе, посвященной трагедии, на «Радио Свобода» . 

05:27

Первая группа спасателей и кинологов выехала на место происшествия. Постепенно туда также подъезжают пожарные, сотрудники милиции и ФСБ, бригады скорой помощи.

05:11

В соседних домах выбиты практически все окна, разрушены лестничные пролеты, а стены покрылись большими трещинами. Люди в панике бегут на улицу и собираются на детской площадке.

05:02

Спустя несколько дней, рано утром 13 сентября, в подвале дома №6 на Каширском шоссе взрываются полтонны кустарно-изготовленной смесевой взрывчатки. Сила взрыва составила около 300 кг в тротиловом эквиваленте.

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На месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года На месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года
На месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года

На месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года

Reuters
04:49

13 сентября 1999 года был объявлен в России днем национального траура по жертвам терактов, прогремевших 31 августа и 8 сентября в Москве и 4 сентября в Буйнакске В общей сложности жертвами этих двух трагедий стали почти 200 человек. В этот день по ним должны были служить траурные панихиды во всех церквях страны.

04:40

Буквально через день после ЧП следственные органы выдвинули на первый план версию террористического акта. По результатам экспертизы ФСБ РФ позже было установлено, что в качестве взрывчатки террористы использовали свыше двух тонн гексогена — он был упакован в мешки и уложен в арендованном нежилом помещении на первом этаже дома №19.

04:27

Жертвами трагедии стали 100 человек, еще 690 получили тяжелые ранения – в основном, это были семьи рабочих и сотрудников Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Кроме того, взрывной волной были сильно повреждены конструкции жилых домов, стоявших по соседству.

04:15

Буквально через несколько дней после трагедии в Буйнакске — 8 сентября 1999 года — на первом этаже девятиэтажного дома № 19 по улице Гурьянова в Москве прогремел мощный взрыв. Два подъезда дома, большинство жильцов которого в этот момент уже мирно спали, оказались полностью уничтожены – взрывной волной здание буквально разделило на две части.

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Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 года Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 года
Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 года

Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 года

Дмитрий Коробейников/РИА "Новости"
04:05

Погибших в эту страшную ночь могло быть еще больше – буквально через два часа после первого взрыва правоохранители обнаружили и разминировали второй грузовик ЗИЛ-130. Он стоял между военным госпиталем и живым домом и также был до отказа набит взрывчаткой. Обезвредить его удалось ровно за 15 минут до обозначенного времени.

03:53

В результате происшествия произошло обрушение двух подъездов дома. Под завалами оказались более 200 человек: 64 из них — в том числе 23 ребенка – погибли, 146 получили серьезные ранения.

03:42

Сентябрь 1999 года выдался особенно кровавым в жизни россиян. Так, вечером 4 сентября 1999 года жильцы пятиэтажного дома №3 на улице Леваневского в дагестанском городе Буйнакск занимались своими делами — ничего не предвещало беды. Однако в 21:45 спокойствие было прервано внезапным грохотом — рядом с домом взорвался до отказа набитый взрывчаткой грузовик ГАЗ-52. В нем было более 2,7 тонны смеси алюминиевого порошка и аммиачной селитры.

03:30

Ровно 20 лет назад — 13 сентября 1999 года — мощный взрыв прогремел в Москве на Каширском шоссе в жилом доме № 6 корпус 3. В результате восьмиэтажный одноподъездный кирпичный дом был полностью разрушен. Под его обломками оказались погребены более сотни человек. «Газета.Ru» вспоминает события того страшного дня в онлайн-трансляции.

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Спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года Спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года
Спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года

Спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 года

Misha Japaridze/AP