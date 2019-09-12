Под завалами люди: страшный взрыв на Каширском шоссе. ОНЛАЙН

Правоохранителям было очевидно, что для противозаконных действий на территории РФ террористам была необходима помощь российских граждан. Одного из виновных вскоре нашли — им оказался милиционер Станислав Любичев.
Так, по версии следствия, Любичев за взятку позволил проехать на территорию Кисловодска автомобилю «КамАЗ», водитель которого не имел сопроводительных документов на перевозимый груз. В его кузове в это время лежало несколько тонн взрывчатого вещества, замаскированного под мешки с сахаром.
Позже милиционера приговорили к четырем годам лишения свободы за содействие террористам.
На месте происшествия работают около 700 спасателей. Они разбирают завалы разрушенного дома. К месту взрыва прибыл министр МЧС Сергей Шойгу, а также московские чиновники.
«Я слышу какой-то взрыв — и у меня даже ноги с моей постели упали. И я встала и боюсь выходить. Но на балкон все равно вышла. И слышу — разговоры, крики: «Взрыв! Взрыв!» И все побежали. Конечно, я оделась, слышу — соседка дверью хлопнула. И я вышла. И мы пошли. Здесь были клубы дыма, ничего не видно. И образовавшаяся яма», — вспоминала очевидица в программе, посвященной трагедии, на «Радио Свобода» .
Первая группа спасателей и кинологов выехала на место происшествия. Постепенно туда также подъезжают пожарные, сотрудники милиции и ФСБ, бригады скорой помощи.
В соседних домах выбиты практически все окна, разрушены лестничные пролеты, а стены покрылись большими трещинами. Люди в панике бегут на улицу и собираются на детской площадке.
Спустя несколько дней, рано утром 13 сентября, в подвале дома №6 на Каширском шоссе взрываются полтонны кустарно-изготовленной смесевой взрывчатки. Сила взрыва составила около 300 кг в тротиловом эквиваленте.
На месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 годаReuters
13 сентября 1999 года был объявлен в России днем национального траура по жертвам терактов, прогремевших 31 августа и 8 сентября в Москве и 4 сентября в Буйнакске В общей сложности жертвами этих двух трагедий стали почти 200 человек. В этот день по ним должны были служить траурные панихиды во всех церквях страны.
Буквально через день после ЧП следственные органы выдвинули на первый план версию террористического акта. По результатам экспертизы ФСБ РФ позже было установлено, что в качестве взрывчатки террористы использовали свыше двух тонн гексогена — он был упакован в мешки и уложен в арендованном нежилом помещении на первом этаже дома №19.
Жертвами трагедии стали 100 человек, еще 690 получили тяжелые ранения – в основном, это были семьи рабочих и сотрудников Автомобильного завода имени Ленинского комсомола (АЗЛК). Кроме того, взрывной волной были сильно повреждены конструкции жилых домов, стоявших по соседству.
Буквально через несколько дней после трагедии в Буйнакске — 8 сентября 1999 года — на первом этаже девятиэтажного дома № 19 по улице Гурьянова в Москве прогремел мощный взрыв. Два подъезда дома, большинство жильцов которого в этот момент уже мирно спали, оказались полностью уничтожены – взрывной волной здание буквально разделило на две части.
Спасательные работы на месте террористического взрыва жилого дома на улице Гурьянова в Москве, 9 сентября 1999 годаДмитрий Коробейников/РИА "Новости"
Погибших в эту страшную ночь могло быть еще больше – буквально через два часа после первого взрыва правоохранители обнаружили и разминировали второй грузовик ЗИЛ-130. Он стоял между военным госпиталем и живым домом и также был до отказа набит взрывчаткой. Обезвредить его удалось ровно за 15 минут до обозначенного времени.
В результате происшествия произошло обрушение двух подъездов дома. Под завалами оказались более 200 человек: 64 из них — в том числе 23 ребенка – погибли, 146 получили серьезные ранения.
Сентябрь 1999 года выдался особенно кровавым в жизни россиян. Так, вечером 4 сентября 1999 года жильцы пятиэтажного дома №3 на улице Леваневского в дагестанском городе Буйнакск занимались своими делами — ничего не предвещало беды. Однако в 21:45 спокойствие было прервано внезапным грохотом — рядом с домом взорвался до отказа набитый взрывчаткой грузовик ГАЗ-52. В нем было более 2,7 тонны смеси алюминиевого порошка и аммиачной селитры.
Ровно 20 лет назад — 13 сентября 1999 года — мощный взрыв прогремел в Москве на Каширском шоссе в жилом доме № 6 корпус 3. В результате восьмиэтажный одноподъездный кирпичный дом был полностью разрушен. Под его обломками оказались погребены более сотни человек. «Газета.Ru» вспоминает события того страшного дня в онлайн-трансляции.
Спасательные работы на месте взрыва в жилом доме на Каширском шоссе в Москве, 13 сентября 1999 годаMisha Japaridze/AP