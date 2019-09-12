Под завалами люди: страшный взрыв на Каширском шоссе. ОНЛАЙН

Правоохранителям было очевидно, что для противозаконных действий на территории РФ террористам была необходима помощь российских граждан. Одного из виновных вскоре нашли — им оказался милиционер Станислав Любичев.

Так, по версии следствия, Любичев за взятку позволил проехать на территорию Кисловодска автомобилю «КамАЗ», водитель которого не имел сопроводительных документов на перевозимый груз. В его кузове в это время лежало несколько тонн взрывчатого вещества, замаскированного под мешки с сахаром.

Позже милиционера приговорили к четырем годам лишения свободы за содействие террористам.