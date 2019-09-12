«Будто пришел конец света»: как Сибирь страдала от лесных пожаров

Старались не выходить из дома

«У меня тоже ребенок недомогает, вчера вечером плакал, а сказать почему — не может. Вот мы его весь вечер мокрыми простынями обкладывали. В общем, полный трэш», — писала жительница небольшого города Киренска Иркутской области Ольга 9 августа в соцсетях, обсуждая лесные пожары, которые полыхали в Сибири этим летом.

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Вместе с Красноярским краем и Якутией этот регион вошел в тройку субъектов, которые больше всего пострадали от сибирских пожаров, согласно данным федеральной службы «Авиалесоохрана». В Иркутской области пламя бушевало на общей площади более 2,6 млн гектаров. Хотя большая часть этой территории удалена от населенных пунктов, от пожаров пострадали не только обитатели леса, но и люди.

По данным МЧС России, этим летом свыше 600 городов, деревень, сел и других населенных пунктов оказались в зонах задымления из-за природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке.

«Наиболее сложная обстановка складывается на территории Бурятии, Якутии, Забайкальского и Красноярского краев, Иркутской области, где в 618 населенных пунктах 34 районов наблюдаются задымления», — сообщали в ведомстве в августе.

Хотя леса в России горят каждый год, плотный смог, который накрывает поселки и города, вовсе не является нормой для сибиряков. «Дым в городе появился где-то в августе, притом что сам пожар мы не видели. Пламя можно было заметить, только если отъехать от Киренска километров за 30. Дым появлялся и в прошлые года, но не такой сильный», — поделился с «Газетой.Ru» житель Киренска, который пожелал остаться анонимным.

Хотя пламя не подошло близко к городу, оно все равно изменило жизнь людей, которые летом пользовались любой возможностью, чтобы не выходить на улицу. Вечерами в городе вообще не было гуляющих, пояснил собеседник. Если же жителям приходилось выходить из дома, многие надевали маски.

«Но, как вы знаете, эти повязки действуют только 30 минут, потом они уже бессмысленны. Мой друг болеет астмой, у него началось обострение из-за дыма, и ему пришлось лежать в больнице. Я знаю, что мои знакомые и другие жители города даже падали в обмороки», — сказал собеседник издания.

В 500 км к северо-востоку от Киренска располагается якутский город Ленск — там люди также не выходили из домов без необходимости и не открывали форточки. Жительница города Людмила сообщила «Газете.Ru», что уже через пять минут после появления дыма на улице люди начинали задыхаться и мучиться от головных болей.

«Водителям было страшновато ездить, когда дым вокруг. Иногда мы надевали маски, чтобы не задыхаться, но они не очень помогало.

В том году в городе тоже был дым, но так сильно, как этим летом, не горело никогда. Когда все было в дыму, это выглядело, будто пришел конец света, хотелось куда-то убежать», — вспоминает Людмила.

Сейчас дыма в городе нет, но последствия люди ощущают до сих пор. У Людмилы простужен ребенок — в больнице ей сказали, что болезнь может быть следствием воздействия смога.

Между тем для жительницы бурятского города Северобайкальска и ее земляков дым летом — привычное явление. «Такие лесные пожары происходят практически каждое лето — соответственно, дым в городе тоже. Для жителей ничего удивительного нет. В Красноярском крае и Иркутской области пожары, может, и были сильнее, чем обычно, потому что дым от этих пожаров был у нас в городе. Когда ехали поездом из Красноярска, по всей трассе был дым», — рассказала бурятка «Газете.Ru».

Она добавила, что со второй половины июля 2019 года жители просто плотно закрывали окна и «старались поменьше выходить из дома».

Сажать новые деревья бессмысленно

Специалисты не исключают, что в этом году Россия потеряла рекордное количество лесов. По данным федеральной Авиалесоохраны, по состоянию на 11 сентября в Сибири (Сибирский и Дальневосточный федеральные округа) огонь прошел по территории, площадь которой составляет 13,9 млн гектар. Из нее лесом покрыто 9,5 млн гектар.

Однако не на всей территории, которую застал огонь, лес оказался полностью уничтожен. Как пояснил «Газете.Ru» руководитель противопожарного отдела Гринпис России Григорий Куксин, лес погибнет примерно на одной трети пораженной территории. Таким образом, по предварительным подсчетам, в 2019 году страна потеряла около 3 млн гектаров сибирского леса. Эксперт обращает внимание, что сезон пожаров еще не закончен — Сибирь продолжает гореть. Кроме того, пожары происходят на Урале и в европейской части России.

«Часть погибших лесов не восстановится уже никогда. В основном это касается лесостепной зоны — там вместо леса будет наступать степь, и лесотундровой зоны, где вместо леса образуется тундра или арктическая пустыня», — пояснил Куксин.

На остальной территории лес пострадал, но не погиб окончательно: сгорели отдельные деревья, лесная подстилка, а также множество животных. Уже через год на выжженной земле вырастет крапива и кипрей. Еще через 10 лет там образуется что-то похожее на молодой лес, сказал эксперт.

«При этом он не будет иметь никакой хозяйственной ценности. Как шутят лесоводы, чтобы выросла 100-летняя сосна, нужно в среднем 100 лет. Если повезет, то через 70 лет на месте пожара образуется ценный хвойный лес, который можно будет рубить и продавать», — отметил Куксин.

Процесс возрождения леса можно ускорить, если, например, посадить саженцы. По словам собеседника, такой «красивый ритуал» практикуется по всей стране — СМИ публикуют фотографии молодых деревьев, только что высаженных чиновниками и общественными организациями на месте, где несколько месяцев назад бушевало пламя. При этом немногие знают, что за этим молодым лесом надо постоянно следить.

«Эти мероприятия [по уходу] гораздо более трудоемкие, но на них никто не закладывает денег. Посадили деревья – отлично, но если потом за ними не ухаживать, то результат будет абсолютно такой же, как если бы мы ничего не сажали», — сетует Куксин.

Кроме того, пожары, как правило, каждый год происходят на одних и тех же местах, где люди каждый сезон жгут траву или разводят костры. Из-за этого большинство лесных посадок никогда не станут полноценными деревьями. Скорее всего они просто сгорят в очередном пожаре через несколько лет, указывает эксперт.

«Поэтому самое главное — не дать лесу сгореть снова. Если есть выбор, куда вложить деньги — в посадку леса или подготовку пожарного оборудования — то стоит выбирать последнее. Без полноценной охраны леса бессмысленно его выращивать», — заключает Куксин.

Он и его коллеги ожидают, когда федеральные власти примут закон о бюджете на следующий трехлетний период. Статья, которая волнует Куксина больше всего, — расходы на борьбу с пожарами. Сейчас в год для этих целей власти выделяют примерно 7 млрд рублей, однако по оценкам специалистов, эту сумму необходимо увеличить в несколько раз — до 30 млрд в год.

«То, что пожары не тушат — результат бедности»

Масштабные сибирские пожары в этом году заставили на федеральном уровне говорить о так называемых «зонах контроля» или «зонах наблюдения». Это труднодоступные территории, на которых власти регионов могут не тушить лесные пожары. Когда в лесу в зоне контроля возникает огонь и об этом становится известно региональным лесным хозяйствам, власти собирают комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. На этих заседаниях решается вопрос о том, будет потушен пожар или нет.

Так, в июле этого года губернатор Красноярского края Александр Усс на встрече с участниками Всероссийского образовательного форума «Территория инициативной молодежи «Бирюса-2019» заявил, что тушить лесные пожары на части территорий в Сибири бессмысленно и экономически невыгодно.

Как пояснил Григорий Куксин, зоны контроля, где пожары можно не тушить, на самом деле существовали еще с советских времен.

«То, что пожары в этих зонах не тушат — результат бедности, а не научного подхода. Это отнюдь не значит, что пожары там безобидны, просто на их тушение нет денег. Сама идея выделить такие зоны неизбежна. Сейчас из-за недостатка финансирования потушить все пожары, которые возникают в нашей стране, невозможно», — сказал специалист.

В 2015 году эти зоны были юридически оформлены приказом Минприроды. Региональные власти сами определяли, на каких землях они не будут тушить пожары, в результате сегодня около 49% всех лесов России находятся в «зонах контроля». Более того, в их состав вошли населенные пункты, объекты инфраструктуры и ценные леса, на территории которых возможно ведение сельского хозяйства или вырубка. Куксин уверен, что выделение «зон контроля» необходимо пересмотреть.

Об этих изменениях уже говорят в Госдуме. 12 сентября председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев призвал отменить приказ Минприроды 2015 года. Он отметил, что в пик пожароопасного сезона в стране тушили лишь около 10% от всех пожаров. Депутат считает, что при расчете ущерба от пожаров нужно учитывать не только стоимость древесины, но потенциальный вред для здоровья и жизни граждан.

«Коллеги, у нас же не только экономика, у нас люди, которые дышат дымом, которые болеют от этого, это миллионы людей. Нам необходимо пересмотреть этот приказ [Минприроды]», — заявил парламентарий.