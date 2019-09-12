Деньги за сирот: как истязают приемных детей

Число детей-сирот в России с 2015 года снизилось на 46%. По данным Министерства просвещения РФ за март 2019 года, ранее в детских домах находились 87,2 тыс. человек, в нынешнем году эта цифра составила 47,1 тыс. — соответственно, выросло число приемных родителей и опекунов.

Реклама

При этом, как сообщили в МВД РФ «Газете.Ru», участились и случаи истязаний в семьях, взявших на попечение сирот: в 2016 году к уголовной ответственности за противоправные действия в отношении детей были привлечены 30 опекунов и попечителей, в 2017 — 21. Однако уже в 2018 году этот показатель вырос почти в два раза — 40 уголовных дел.

Между тем юрист Алексей Титов считает, что в действительности случаев насилия со стороны опекунов и попечителей намного больше. «В статистике МВД учтены только уголовные дела, а есть ведь еще административные за побои — их намного больше», — заявил юрист «Газете.Ru». Данные о количестве административных дел, возбужденных в последние годы, в ведомстве не предоставили.

Избивают до смерти — получают деньги

Об инцидентах с истязаниями детей, взятых в приемную семью или под опеку, россияне слышат регулярно. Только на этой неделе прогремела история настоятеля Свято-Троицкой обители милосердия Николая Стремского, который воспитывал около 70 детей. Ему предъявили обвинение по трем статьям УК: изнасилование несовершеннолетней, развратные действия в отношении двух или более несовершеннолетних, а также неисполнение обязанностей по воспитанию.

По данным СК, пострадали семь детей Стремского. Кроме того, фигурантами дела также стали его дочь и ее супруг — их обвинили в незаконном лишении свободы. Следствие утверждает, что они незаконно запирали несовершеннолетних в гараже.

Еще одна вопиющая история случилась в Алтайском крае. Там 12 сентября возбудили уголовное дело против жительницы деревни Залесово. По данным регионального Следственного комитета, женщина-опекун истязала двоих детей.

Согласно версии следствия, предполагаемая злоумышленница регулярно поднимала руку на 13-летнего мальчика и его 12-летнюю сестру с июня 2016 по сентябрь 2019 года. Кроме того, она применяла к детям психологическое насилие, постоянно придумывая поводы для наказаний.

Позже выяснилось, что всего под опекой у женщины находились трое малолетних детей — на данный момент они изъяты из семьи подозреваемой.

«Мать их постоянно била. Мальчик убегал из дома, но полиция находила его и возвращала домой. Взрослые не верили ему, что мать их бьет. Их заставляли работать по хозяйству, в огороде. Если они не успевали что-то делать, сразу получали. Ребята добрые, мальчик из дерева хорошо вырезает, но мама их не любит», — рассказала одноклассница одного из детей сайту kp.ru.

Некоторые истории с истязаниями со стороны опекунов или усыновителей заканчиваются смертью приемных детей. 2 июля суд города Мыски Кемеровской области вынес обвинительный приговор в отношении 43-летнего местного жителя и его 42-летней супруги, которые убили своих приемных несовершеннолетних детей, взятых из Мысковского дома-интерната для умственно отсталых.

«Установлено, что зачастую опекуны применяли к детям физическое насилие, нетерпение к их поступкам, хотя при оформлении опеки получали информацию о заболеваниях детей и возможном поведении», — поясняли в Следкоме.

Первой жертвой супругов стал 17-летний подросток — в июле 2015 года пара забила его до смерти. Чтобы скрыть улики, усыновители сожгли тело в поле недалеко от города. Знакомые супружеской пары сразу сообщили в правоохранительные органы об исчезновении подростка. В ходе следствия сотрудников ведомства насторожило то, что родители не переживали из-за пропажи ребенка.

Позже, в сентябре 2016 года, семья стала распродавать имущество, собираясь переехать в Краснодарский край. Правоохранители обратили внимание на то, что все это время рядом с приемными родителями находилась только малолетняя девочка, а другой 16-летний мальчик пропал. Через некоторое время следователи обнаружили тело подростка в болоте недалеко от дома усыновителей — криминалисты констатировали насильственную смерть.

В итоге мужчину приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а женщину – к 15 годам в колонии общего режима. По словам соседей злоумышленников, пара взяла трех детей с физическими отклонениями из-за финансовой выгоды. «Да из-за денег они детей этих взяли. Взяли-то их не маленькими птенчиками, а уже взрослыми, да еще из интерната для умственно отсталых», — подчеркивала продавец местного магазина в разговоре с kp.ru.

Односельчане отметили, что Мысковский дом-интернат популярен среди тех, кто хочет заработать на усыновлении детей. «Они не одни такие добродетели у нас в поселке. Как стали деньги платить за таких детей, так у нас сразу столько любителей сирот-инвалидов появилось — три семьи стали приемными. Одни троих взяли. Другие — двоих лежачих. А еще одни — мальчишку уже взрослого приютили. Он у них работает по хозяйству, как раб — сам бомж-бомжом»,

— рассказала соседка осужденных.

«Про пособия надо молчать»

Данный инцидент подтверждает миф, распространенный среди тех, кто не причастен к усыновлению или опеке: они уверены, что все родители берут сирот из детских домов исключительно ради выплат и пособий.

Председатель совета при Минобрнауки РФ и Союза приемных родителей Наталья Городиская в разговоре с «Газетой.Ru» подтвердила, что все приемные родители или опекуны получают как единовременные социальные пособия, так и выплаты.

«Есть вознаграждения, которые выплачиваются приемному родителю — он вправе им распоряжаться по своему усмотрению, это зарплата. Как они используют их — добросовестно или нет — за этим должны следить органы опеки. Однако они не могут сразу изъять ребенка, как многие думают. Мотивация у людей разная. Если человек берет ребенка только ради собственной выгоды — это плохая история», — подчеркнула Городиская.

В соответствии с законом от 2018 года о госпособиях на детей в России всем приемным родителям полагается несколько выплат, размер которых определяется регионом.

В начале при передаче усыновителям выделяют единовременное социальное пособие в размере от 17 тыс. 500 рублей или 134 тыс. в случае, если ребенок — инвалид. Далее приемным родителям полагается ежемесячное вознаграждение от четырех тысяч рублей.

Также приемная мать имеет право на маткапитал, если ребенок, которого она взяла на попечение, второй или последующий в семье — эта государственная поддержка составляет 453 тыс. рублей. Кроме того, усыновители вправе подать документы на возмещение расходов на коммунальные услуги. При этом, если органы опеки видят, что пособия расходуются не на содержание детей, они не имеют права сразу изымать несовершеннолетних — сначала за семьей начинают пристально наблюдать организации по сопровождению, а общественные организации стараются оказать помощь. По данным Минобрнауки России, в 2017 году органы опеки инициировали 298 расторжений договоров с приемными семьями.

41-летняя мать из столицы Екатерина, усыновившая трехлетнего мальчика, в разговоре с «Газетой.Ru» отметила, что многие россияне уделяют большое внимание тому, какие выплаты получают опекуны или приемные родители. «Что касается выплат и пособий, как правило, многодетные семьи не любят приемные, так как приемным платят, а многодетным — нет. Про пособия, я считаю, надо говорить только на школе для приемных родителей, так как наш народ очень тяжело относится к чужим деньгам», — пояснила москвичка.

Как истязатели настигают сирот

Одной из причин, почему людям с корыстными намерениями или истязателям доступно усыновление, могут быть несложные этапы на пути к попечительству. Так, в самом начале желающим взять ребенка из детского дома необходимо пройти обучение в школе приемных родителей, состоящее из вступительного собеседования, уроков и итоговой аттестации. При этом на протяжении всех занятий специалисты учреждения не могут лишать обучающихся права на усыновление.

«На самом деле, мы никому не имеем права отказывать в обучении. Когда по итогу становится видно, что кандидат не готов взять ребенка, мы говорим, на какие проблемы нужно обратить внимание, называем предпочтительный возраст детей или предлагаем гостевой режим, работу в качестве волонтера.

Но мы даем рекомендации, а не конкретно прописываем, что могут кандидаты, а что нет. В соответствии со стандартами, обучение носит рекомендательный характер — мы не имеем права настоятельно требовать», — рассказала «Газете.Ru» начальник отдела по сопровождению приемных детей ГБОУ Центр содействия семейному воспитанию «Радуга» Ирина Моргунова.

Кроме того, некоторые школы приемных родителей имеют дистанционную форму обучения — занятия там проходят с помощью видеосвязи. «Дистанционная форма обучения не всегда эффективна. Она подойдет только для родителей, которые уже являются усыновителями и хотят освежить знания, а тем, кто приходит впервые, лучше пройти очную форму. Однако этот выбор остается за кандидатом», — отметила эксперт.

Сразу после выпуска из учреждения приемные родители должны самостоятельно собрать несколько документов, в частности медицинские справки, сведения о семейном положении и работе. «Потом органы опеки выходят в дом, смотрят на его жилье, составляют акт о том, что они приходили. Но никаких серьезных проверок и экспертиз родители не проходят, только документы», — сообщила Наталья Городиская в разговоре с «Газетой.Ru».

Эксперт уточнила: если все документы соответствуют стандартам, то органы опеки не имеют права отказать в передаче ребенка, даже если видят, что человек не готов к усыновлению или хочет взять на попечение ребенка из корыстных целей.

Ситуация может улучшиться с 1 января 2020 года — в этот день в силу вступит закон о создании федерального реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями. Его 2 августа подписал президент России Владимир Путин.

Поправки вносятся в Семейный кодекс РФ и закон «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей». Благодаря нововведению теперь граждане, которые были лишены родительских прав или отстранены от опекунства за невыполнение обязанностей, а также бывшие усыновители, чье право на воспитание детей-сирот отменили в суде по их вине, будут зафиксированы в базе.

По словам зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Елены Мизулиной, данные изменения позволят избежать передачу детей тем людям, которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями, передавал ТАСС.