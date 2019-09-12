«Сладкие мои»: исповедь бабки-людоедки

В Хабаровском крае начался процесс по делу 80-летней жительницы поселка Березовка Хабаровского края Софьи Жуковой, обвиняемой в убийстве трех человек. В зал суда пришли односельчане предполагаемой злоумышленницы — они уверены, что женщина не только истязала жертв топором, но и ела их, пишет «МК».

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В ходе заседания пенсионерка отказалась от своих первоначальных признаний в убийстве 8-летней девочки, а также 77-летней знакомой. По словам подсудимой, она расправилась только с 52-летним мужчиной. «Дворника убила, это да. Он меня насиловал. Что оставалось делать? Остальное не мое», — подчеркнула Жукова.

Далее обвиняемая вступила в перепалку с матерью погибшей школьницы. Та назвала ее «пьянью» и «диким зверем». «Сладкие мои», — так пенсионерка впоследствии обратилась ко всем сидящим в зале, это напугало некоторых присутствующих, сообщает «МК».

Жукова находится в СИЗО с февраля 2019 года – о том, что она может быть причастна к убийству трех человек, стало известно 30 января. Тогда на улице сельчане обнаружили расчлененные фрагменты тела мужчины. «Собаки таскали человеческую руку, а дети, возвращавшиеся из школы, это заметили. Это было около помойки», — рассказала местная жительница.

После обнаружения конечности правоохранители возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» и 244 УК РФ «Надругательство над телами умерших». В течение суток было установлено, что останки принадлежат 52-летнему мужчине, который работал в Березовке дворником и снимал у предполагаемой злоумышленницы комнату – в ней криминалисты обнаружили кровь потерпевшего.

«Преступница работала мясником на свиноферме. Внутренности мужчины нашли в ее холодильнике, а кости бабушка решила выбросить. Но собаки учуяли запах крови и растащили все содержимое по улицам», — уточнял источник в правоохранительных органах хабаровскому порталу «ДВ-новости».

Вскоре силовики задержали 80-летнюю женщину – она сразу дала признательные показания. Между тем в ходе следствия ее начали подозревать в причастности к другим преступлениям.

Так, по данным регионального Следственного комитета, в марте 2013 года обвиняемая зарубила свою 77-летнюю знакомую, которая также временно проживала в ее квартире. Позже на допросе пенсионерка заявила, что убила подругу из-за ее «надменного поведения».

До этого, по версии следствия, обвиняемая совершила еще одно убийство – в 2005 году пропала 8-летняя девочка, которая проживала в одном многоквартирном доме с пенсионеркой. Как пояснили в Следкоме, в день трагедии между школьницей и женщиной произошел конфликт, на почве которого предполагаемая злоумышленница затащила ребенка в квартиру и убила при помощи топора. Затем она якобы расчленила тело девочки, а фрагменты выбросила.

Местные жители рассказали, что после данного происшествия родители перестали оставлять детей одних во дворе дома, где проживала Жукова. «Она и детей с площадки в гости к себе на чай постоянно звала. Я сама слышала. Но дети, слава богу, никогда не ходили. Это после случая, когда одна девочка из подъезда пропала. Это давно случилось, еще до нашего переезда. Но мы слышали, что тогда ее все искали», — отметила одна из соседок обвиняемой в разговоре с «МК».

Региональный СК подтвердил, что подсудимая ранее работала на свиноферме в цехе по выращиванию поросят. До этого к уголовной ответственности она не привлекалась. Психолого-психиатрическая экспертиза не зафиксировала у женщины никаких отклонений.

Однако местные жители рассказали, что часто ругались с пенсионеркой до ее ареста. «А я ожидал от нее чего-то такого с самого начала. Это ведь я ей кличку дал — Сипатая. Она хрипела, а не говорила. Мы с ней конфликтовали часто. Обычно из-за того, что я с балкона хлам какой-то выбрасываю, а ей это не нравилось. В какой-то момент я перестал с бабой Соней ругаться. Чуйка, наверное. А то бы и из меня суп сварила», — подчеркнул сосед пенсионерки.

Кроме того, по словам односельчан обвиняемой, как только 32 года назад женщина переехала в Березовку, она начала травить всех дворовых кошек, передает РИА «Новости». В 2005 году, незадолго до убийства 8-летней школьницы, у пенсионерки умер муж, который занимал должность начальника по теплоснабжению на одном из хабаровских предприятий. У пары трое сыновей, однако ни они, ни их дети к пожилой женщине не приезжали.