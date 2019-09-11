Задушил и смотрел порно: как эстонец отомстил своей экс-возлюбленной

В Лондоне продолжается рассмотрение уголовного дела об убийстве уроженки Франции Лорелин Гарсии-Берто. В преступлении подозревается ее бывший молодой человек — 32-летний уроженец Эстонии Кирилл Белорусов.

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По данным портала The Mirror, пара познакомилась в 2009 году и рассталась в 2017. Гарсия-Берто пожаловалась знакомым, что ее парень постоянно иронизирует насчет ее веса.

Сторона обвинения в центральном уголовном суде Лондона Олд-Бэйли 11 сентября сообщила, что Белорусов задолжал Гарсии-Берто крупную сумму денег и отказывался возвращать долг, постоянно придумывая отговорки. В частности, он лгал ей, что умирает от рака.

В ноябре прошлого года жертва отправила Белорусову сообщение, в котором умоляла его вернуть ей деньги. «Я не думаю, что ты понимаешь, насколько серьезна ситуация. В этом месяце мне едва хватает, чтобы заплатить за жилье и на еду для себя и собак», — писала она.

Обвиняемый в ответ заявил ей, что его жизнь ничуть не легче, а позднее утверждал, что страдает от побочных эффектов принимаемых им лекарств. В марте Белорусов приехал в Лондон, чтоб якобы помочь Гарсии-Берто с переездом. Перед этим он солгал ей, что нашел для нее новую квартиру.

По данным обвинения, 3 марта 2019 года подсудимый жестоко расправился со своей 34-летней подругой, задушив жертву веревкой в ее собственной квартире на юго-западе Лондона. После этого подозреваемый связал руки и ноги убитой, засунул тело в мешок для мусора и закопал его в неглубокой могиле в саду позади дома, утверждает сторона обвинения.

Как сообщил прокурор на заседании суда, после этого подозреваемый вернулся в квартиру убитой и сначала зашел с ее компьютера на сайт онлайн-казино, а затем в течение 11 минут смотрел порно. В этот же вечер Белорусов стал рассылать друзьям Гарсии-Берто сообщения от ее имени, чтобы отвести от себя подозрения. Мужчина пытался подражать жертве, рассказывая о том, что она якобы купила себе несколько платьев, туфли и повстречала «интересного парня».

Одна из подруг Гарсии-Берто попросила женщину прислать фотографии покупок, однако так и не получила снимки. В итоге она заподозрила неладное.

Пока Белорусов рассылал эти сообщения, он также успевал общаться со своей нынешней возлюбленной. Ее имя в суде названо не было, однако известно, что девушка проживает на северо-западе Лондона.

Так, Белорусов написал ей: «Я никогда не перестану видеть в тебе самую красивую и самую драгоценную женщину в моей жизни». Девушка ответила, что он «самый лучший парень». Тогда же подозреваемый заявил, что ради нее «сделал бы все, что угодно» — вплоть до убийства и лжи.

5 марта Гарсия-Берто не вышла на работу, что вызвало подозрения. Близкие и родные женщины начали искать ее. 6 марта труп жертвы был обнаружен под тонким слоем почвы на цветочной клумбе позади ее квартиры.

Белорусов попал в список подозреваемых, для его задержания лондонские детективы сотрудничали с Европолом, поскольку на тот момент мужчина находился на территории Эстонии. Спустя шесть дней после убийства подозреваемый был арестован на родине и экстрадирован в Великобританию

Белорусов отрицает собственную вину. Чтобы доказать причастность мужчины к убийству, прокурор на суде сообщил, что его ДНК была найдена на веревке, обвязанной вокруг шеи жертвы. Кроме того, вечером 3 марта убийца писал смс с телефона жертвы, чтобы создать видимость, что она жива. Это обстоятельство указывает на желание преступника скрыть свою вину, подчеркнул обвинитель.

«Убив ее, он делал все, что мог, чтобы убийство сошло ему с рук: он закопал тело в саду, чтобы успеть покинуть страну до того, как его найдут, он отправлял смски ее друзьям, чтобы те думали, что она жива и находится в добром здравии. Трудно представить себе более просчитанные и хладнокровные действия», — сказал обвинитель Оливер Глазго.

Как выяснили журналисты, Белорусов родился в семье эстонского полицейского. Ранее он работал в ночных клубах и барах, а также, по его собственным словам, был телохранителем при крупных игроках в казино и каскадером. Обвинение также сообщило, что подсудимый служил в армии, где, по его собственному утверждению, был натренирован убивать, не оставляя следов.