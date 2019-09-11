Митинги и торговля людьми: чем обернулось изнасилование якутянки

Суд в Якутии вынес обвинительный приговор трем мигрантам из Киргизии, изнасиловавшим местную жительницу. Преступление вызвало волну протестных акций в Якутске — в них приняли участие около семи тысяч человек.

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По данным регионального Следственного комитета, в начале марта 2019 года в автосервисе на улице В. Манчаары Якутска двое осужденных производили ремонт автомобиля, который принадлежал их приятелю. В итоге починка машины обошлась клиенту в пять тысяч рублей – мужчина заявил, что таких денег у него нет. В качестве оплаты он предложил приятелям девушку для интимных услуг, на что те согласились.

Вечером 16 марта мужчина отправился на поиски женщины для автомехаников – в итоге на улице Кузьмина он увидел местную жительницу, которая шла по дороге одна. Подъехав к девушке, злоумышленник насильно затащил ее в салон автомобиля, заблокировав двери. Потерпевшая просила отпустить ее, но мужчина отъехал недалеко от места похищения и изнасиловал ее.

После этого осужденный отвез девушку в автосервис – там он увидел, что якутянка спрятала в обуви мобильный телефон и забрал его. Саму потерпевшую злоумышленник передал приятелям в качестве оплаты, после чего скрылся.

Сотрудники автосервиса не разрешили девушке покидать помещение – позже один из них также надругался над ней. Под утро мужчины уснули – воспользовавшись этим, якутянка сбежала и обратилась в правоохранительные органы.

В зависимости от роли злоумышленников признали виновными по статьям 131 УК РФ «Изнасилование», 126 УК РФ «Похищение человека», 127 УК РФ «Торговля людьми» и 162 УК РФ «Разбой». Мужчину, похитившего потерпевшую, приговорили к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима, остальных фигурантов дела – к четырем и шести годам в колонии общего режима. Кроме того, региональный СК возбудил уголовное дело по факту незаконной регистрации одного из осужденных в заброшенном доме.

Данное преступление вызвало большой общественный резонанс в Якутске. Изначально правоохранители не сообщали национальность злоумышленников, однако в тот же день, когда было совершено изнасилование, в городе стали говорить о том, что девушку похитили мигранты из Киргизии.

Вечером 17 марта на Комсомольской площади города состоялся несанкционированный митинг против мигрантов, в котором приняли участие около 200 человек, писала «Новая газета». 32-летнего местного жителя, который распространял информацию о протесте, оштрафовали на 20 тыс. рублей за организацию либо проведение публичного мероприятия без подачи уведомления.

Полицейские и руководитель республиканской администрации Федор Борисов призывали протестующих разойтись, пообещав согласовать митинг на следующий день.

Уже 18 марта в спорткомплексе состоялась акция с участием чиновником, на которую пришли семь тысяч человек. В то же время информацию о том, что изнасилование девушки совершили уроженцы Киргизии, подтвердил глава республики Айсен Николаев – он пообещал митингующим бороться с нелегальной миграцией и незаконным бизнесом.

«Понимаю мотивы жителей Якутска, собравшихся на стихийный митинг. Особый общественный резонанс дело вызвало именно потому, что наглую выходку совершили мигранты», — заявил глава республики, передавала «Новая газета».

После протестов в соцсетях стали распространяться угрозы в адрес мигрантов — многие овощные киоски и ларьки закрылись из-за агрессии местных жителей, сообщала телекомпания Би-би-си. Так, полиция Якутска задержала группу граждан, громивших местные магазины.

«Молодые люди, учинившие погром в овощных киосках, арестованы. Он напоминает, что любое противоправное деяние ведет к административной либо уголовной ответственности. Оперативная обстановка в столице под контролем», — сообщали в региональном МВД РИА «Новости».

Между тем представитель Госсобрания Республики Саха Любомир Михайлов считает, что овощные ларьки закрылись не из-за страха мигрантов перед протестующими. «Овощи не купишь — все ларьки закрыты, в автомастерских нет персонала. Но дело не в страхе быть избитым. Просто никто не хочет попасть под депортацию», — пояснил он.

Кроме того, из-за нападений местных жителей на мигрантов десятки водителей автобусов не вышли на маршруты. По данным местных СМИ, пассажиры не платили за проезд, а также оскорбляли водителей. «По нашим данным, не вышло 80-90 машин на маршруты. При общей численности в 420-430 автобусов это довольно много. Вчера и сегодня мы проводили селекторные совещания, работаем с персоналом», — сообщал директор Единой диспетчерской службы Якутска Андрей Шарыгин местному порталу Sakhaday.