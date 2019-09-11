Ошибки в обвинении: дело Серебренникова застопорилось в суде

Мещанский суд Москвы предложил сторонам вернуть материалы дела «Седьмой студии» в прокуратуру из-за ошибок в обвинительном заключении. Судья Ирина Аккуратова на заседании 11 сентября отметила, что в деле есть нарушения, которые невозможно устранить в рамках процесса.

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Представители Минкульта не стали возражать против предложения судьи, сторона защиты поддержала слова о несостоятельности обвинения, подчеркнув, что прокурорам следует вовсе отказаться от него. При этом адвокаты отметили, что возвращение дела в прокуратуру может затянуть процесс. Они еще раз заявили о невиновности своих клиентов и попросили вынести оправдательный приговор.

«Я поддерживаю ваше решение, но совершенно очевидно, что мой подзащитный и другие фигуранты невиновны», — сказала Ксения Карпинская, представляющая интересы бывшего генпродюсера «Седьмой студии» Алексея Малобродского.

Сам Малобродский предложил продолжить рассмотрение дела в суде. Он выразил уверенность, что «результатом будет оправдательный приговор».

Сторона обвинения не согласилась с решением о возврате дела в прокуратуру. «Суд поставил перед нами вопрос, на который мы не можем возразить, так как суд не привел никаких аргументов в пользу такого решения. Если же основанием были результаты повторной комплексной экспертизы, то сторона обвинения планировала дать ей свою оценку и вызвать на допрос проводивших ее экспертов», — сказал гособвинитель.

Он добавив, что собирался поставить под сомнение проведенную экспертизу. Прокурор подчеркнул, что не видит «противоречий в предъявленном обвинении». Кроме того, возврат дела в прокуратуру лишит адвокатов возможности оценить экспертизу и вызвать экспертов в суд, отметил он.

Окончательное решение о возврате материалов дела в прокуратуру судья Аккуратова огласит 11 сентября в 15:00. На данный момент объявлен перерыв в заседании.

Судебный процесс над фигурантами дела «Седьмой студии» возобновился в августе после двухмесячного перерыва, в течение которого проходила повторная экспертиза.

Комплексное исследование состояло из финансово-экономической и социо-искусствоведческой частей. Суд назначил повторную экспертизу в апреле из-за возражений у стороны защиты.

Эксперты не смогли установить стоимость проекта «Платформа» в связи с отсутствием документов о финансово-хозяйственной деятельности, а также включением в документы недостоверных данных. Также не представляется возможным определить, имели ли место не связанные с «Платформой» расходы.

Общая сумма затрат для осуществления проекта «Платформа» в 2011–2014 году равна 260 млн рублей без учета налогов. С учетом налогов сумма затрат значительно превышает 300 млн руб., говорится в заключении экспертизы. Самым главным выводом исследования стало то, что сумма затрат без налогов, необходимая для осуществления проекта в 2011–2014 годах, «превышает сумму, выделенную министерством культуры». Эксперты также признали, что проект «Платформа» был важным событием культурной жизни.

Сторона защиты считает, что результаты экспертизы привели к «развалу позиции обвинения». Серебренников и его команда при реализации проекта «Платформа» сэкономили более 80 млн руб. из бюджета, считает адвокат режиссера Дмитрий Харитонов.

«Эксперты установили, что Серебренников потратил на проект 216 млн руб., тогда как рыночная стоимость проекта составляет 260 млн руб. без учета налогов. Таким образом, эксперты установили, что Серебренников не украл у государства, а сэкономил для государства», – подчеркнул юрист.

Дело рассматривается в суде с конца октября прошлого года. Помимо Серебренникова фигурантами являются директор РАМТа Софья Апфельбаум, продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский и ее гендиректор Юрий Итин.

По версии следствия, в 2011 году Серебренников разработал проект по развитию и популяризации современного искусства «Платформа», на который в 2011-2014 годах Минкультуры РФ выделило более 214 млн руб. Для реализации проекта Серебренников создал автономную некоммерческую организацию (АНО) «Седьмая студия». Ее сотрудники разрабатывали планы мероприятий в рамках проекта и при этом предоставляли заведомо недостоверные сведения об их количестве и стоимости, считает следствие.

Таким образом фигуранты дела похитили более 133 млн руб. из федерального бюджета, следует из обвинительного заключения. Всем фигурантам дела предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Подсудимые свою вину не признают, с апреля они находятся под подпиской о невыезде.

Единственным фигурантом дела, признавшим свою вину, стала экс-бухгалтер «Седьмой студии» Нина Масляева. В связи с этим дело в ее отношении было выделено в отдельное производство. В апреле суд вернул материалы в прокуратуру для устранения нарушений.