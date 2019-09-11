Роковой день: террористы готовятся нанести мощнейший удар. ОНЛАЙН

Ключевую роль в планировании этой акции играли Халид Шейх Мохаммад и Рамзи Юсеф, руководившие операциями «Аль-Каиды». В 1996 году Халиду Шейху Мохаммаду было предъявлено обвинение как одному из соучастников проекта «Боджинка», однако он сумел избежать суда, скрывшись от правоохранительных органов. Мурад сознался властям США в участии в подготовке этой операции и подробно о ней рассказалх. 5 сентября 1996 года Абдул Хаким Мурад и проходившие по этому же делу в качестве ответчиков Рамзи Юсеф и Ваил Хан Мейн Шах были признаны виновными по всем пунктам обвинения в сговоре, связанном с операцией «Боджинка».
В 1995 году в Маниле был арестован Абдул Хаким Мурад — пилот коммерческих авиалиний, который был членом запрещенной организации«Джемаа Исламия». Его взяли во время рейда, во время которого у него изъяли химические вещества и другие средства, которые используются для изготовления взрывчатых веществ. Он был передан Соединенным Штатам — Мурада обвинили в сговоре с целью одновременного взрыва в воздухе 12 коммерческих авиалайнеров Соединенных Штатов, проект проходил под кодовым названием «Боджинка». Обо всем этом можно прочесть сегодня на сайте Совета безопасности ООН.
Цепь событий, которая привела к самому страшному теракту в истории США, была запущена в 1988 году, когда Осама Бен Ладен, сын саудовского миллиардера Мухаммеда ибн Авада бен Ладена, основал в 1988 году террористическую организацию «Аль-Каида», запрещенную в России.
Между тем на сайте Кремля есть сообщение от 10 сентября 2001 года о телефонном разговоре между Путиным и Бушем. Отмечается, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе США, обсуждалась подготовка к саммиту АТЭС и будущим российско-американским переговорам на высшем уровне.
Тогда же оба президента выразили удовлетворение интенсивностью контактов в военно-политической сфере, экономике и других областях, говорится в архивной записи.
За два дня до этого президент России Владимир Путин связывался с Бушем. Он предупреждал его о готовящихся терактах, информацию о которых получила российская разведка. Речь шла о террористических акциях, «готовящихся давно и исходящих из Афганистана». Об этом в своей книге написал экс-аналитик ЦРУ Джордж Биби.
Глава администрации Белого дома Эндрю Кард сообщает президенту США (20 января 2001 — 20 января 2009) Джорджу Бушу о втором самолете, врезавшемся в башню Всемирного торгового центраWin McNamee/Reuters
С утра президент США Джордж Буш по традиции открыл Библию, а затем отправился на пробежку. После завтрака у него была запланирована встреча в начальной школе им. Эммы Букер, расположенной в городе Сарасота, штат Флорида. Там он собирался обсудить новую реформу образования.
11 сентября 2001 года в Нью-Йорке должны были состояться выбора мэра. «Это был прекрасный день. Было тепло, но не жарко, небо было ясным. Я помню, как посмотрел в небо и подумал: «Какая красота!» Все произошло совершенно неожиданно», — вспоминал продюсер телеканала Fox News Джонатан Вахтел.
Добрый день, дорогие читатели! Сегодня весь мир с замиранием сердца вспоминает трагедию 11 сентября 2001 года — в тот день боевики террористической организации «Аль-Каида» захватили четыре пассажирских самолета и направили их к башням Всемирного торгового центра в Нью-Йорке и Пентагону.
Как предполагают эксперты, целью был также Белый дом или Капитолий, однако достигнуть их лайнеру с террористами не удалось. «Газета.Ru» рассказывает, что происходило в этот страшный день, унесший жизни почти трех тыс. граждан 92 государств.