Роковой день: террористы готовятся нанести мощнейший удар. ОНЛАЙН

Между тем на сайте Кремля есть сообщение от 10 сентября 2001 года о телефонном разговоре между Путиным и Бушем. Отмечается, что в ходе беседы, состоявшейся по инициативе США, обсуждалась подготовка к саммиту АТЭС и будущим российско-американским переговорам на высшем уровне.

Тогда же оба президента выразили удовлетворение интенсивностью контактов в военно-политической сфере, экономике и других областях, говорится в архивной записи.