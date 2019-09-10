«Психическое помутнение»: загадочная смерть матери и дочери из Абдулино

Следователи обнаружили тело 38-летней жительницы Оренбургской области Людмилы Глинской, подозреваемой в убийстве собственной 10-летней дочери. По данным регионального Следственного комитета, труп женщины лежал в лесополосе недалеко от города Абдулино.

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Об убийстве несовершеннолетней стало известно 6 сентября. В тот день учителя местной школы забили тревогу из-за того, что девочка не пришла на уроки, пишет портал «Оренбург Медиа».

Между тем местные жители рассказали, что первым исчезновением ребенка обеспокоился ее 16-летний брат. «Парень рассказал соседям и дедушке, что ни мамы, ни сестры уже второй день нет дома. Учителя тоже подняли тревогу, почему девочка не приходит на занятия, а мама не отвечает на телефонные звонки. Потом дед вызвал полицию», — рассказала соседка 38-летней погибшей местному порталу «Провинция.Ру».

В итоге правоохранители нашли труп малолетнего ребенка в подвале одного из многоквартирных домов — криминалисты зафиксировали на его теле следы насильственной смерти. По факту обнаружения погибшей школьницы Следком возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

В ходе следствия было установлено, что к преступлению может быть причастна 38-летняя уроженка села Матвеевка и мать убитой Людмила Галинская — ее объявили в федеральный поиск, сообщал региональный МВД. На поиски женщины вышли 300 человек, включая сотрудников силовых структур из соседних районов, спасателей и волонтеров.

После обнаружения тела правоохранители назначили судебно-медецинскую экспертизу с целью установить причины смерти предполагаемой злоумышленницы. Основная версия гибели 38-летней женщины — суицид, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. По словам представителя силовых структур, подозреваемая могла испугаться ответственности за убийство маленькой дочери.

По словам соседей погибшей, она любила своих детей и не желала им зла. «Девочка всегда выглядела опрятно. У женщины есть также старший сын, ему 16 лет. Он тоже хорошо одет, ухожен. Никаких синяков и побоев на детях мы никогда не видели. Дома у них скандалов и драк не было», — рассказала горожанка местному изданию «Провинция.Ру».

Кроме того, она сообщила, что семья Галинской переехала в соседний с ней дом осенью 2018 года — тогда у подозреваемой был сожитель, который часто употреблял спиртное. Весной 2019 года пара разошлась. Также знакомая отметила, что без надобности 38-летняя женщина с соседями не контактировала: с 10-летней девочкой гулял старший брат, он же водил ее в школу. «В доме у нее всегда была идеальная чистота, в холодильнике полно продуктов. Людмила всегда что-то готовила, пекла, из дома чувствовался запах чего-то вкусного», — подчеркнула соседка погибшей.

При этом она добавила, что несмотря на хозяйственность предполагаемая злоумышленница часто выпивала, из-за чего ходила с отекшим лицом. По словам горожанки, в дом к Галинской регулярно приходили неизвестные мужчины, однако никаких скандалов соседи не наблюдали. Ребенок все лето 2019 года играл на улице со своими сверстниками на глазах у местных жителей.

Приятельница погибшей женщины также подтвердила ее мягкий нрав. «Ведь никто не знает на самом деле, как тяжело ей жилось! Она нигде не могла найти работу, жила на пенсию по потере кормильца и копеечные пособия на детей. Когда от нее ушел сожитель, ей еще тяжелее стало. Вот и выпивать начала, а ведь детей она любила», — пояснила подруга подозреваемой порталу «Провинция. Ру».

По ее словам, убитая 10-летняя девочка отличалась хорошей успеваемостью в школе, а в более раннем возрасте регулярно посещала детский сад. Женщина отметила, что, скорее всего, Галинская пошла на преступление из-за «какого-то психического помутнения».

«Сейчас очень тяжело брату. Ему до сих пор не по себе, что он так долго находился в доме с трупом сестры и не знал об этом. Что могло найти на Люду, не знаю. Слышала, что ее мать страдала эпилепсией и другими проблемами со здоровьем. Возможно, Люде что-то передалось», — подчеркнула знакомая погибшей.