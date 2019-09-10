«Все равно прирежу»: почему законы не пугают истязателей

В 2018 году число случаев, когда женщины повторно подвергались побоям со стороны своих близких родственников, выросло на 40%. Об этом свидетельствует статистика, которую «Газете.Ru» предоставили в ГУ МВД РФ.

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По данным ведомства, в 2017 году было зафиксировано 1,7 тыс. преступлений, предусмотренных статьей 116 УК РФ «Нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию». Однако в 2018 году оно значительно увеличилось — до 2,7 тыс.

Отметим, что выросло и число административных дел по статье о побоях — дела по ней заводятся после того, как ссадины, кровоподтеки или синяки домашние тираны наносят родственникам впервые. С 224 тыс. в 2017 году до 248 тыс. в 2018.

Как уточняют в МВД, в общей сложности уголовных преступлений в отношении женщин в сфере семейно-бытовых отношений стало меньше. Согласно статистике ведомства, в 2018 году правоохранители зафиксировали 10 тыс. случаев нападений, в то время как в 2017 году их было 24 тыс. Эта цифра объединяет в себе как повторные побои, влекущие за собой уголовную ответственность, так и другие преступления – в том числе и особо тяжкие (535 в 2018 году против 1 095 в 2017).

Печальную статистику эксперты связывают прежде всего с так называемой частичной декриминализацией домашнего насилия, которая произошла в 2017 году – с тех пор семейные побои были переведены в плоскость административных правонарушений.

Однако наказание, предусмотренное статьей 6.1.1 КоАП РФ «Побои», совершенно не защищает людей, которых бьют или насилуют их близкие, уверена юрист, специализирующийся на защите жертв домашнего насилия, Алена Попова. «Государство дало сигнал насильникам, что теперь они не преступники, а правонарушители — как люди, которые перешли дорогу на красный свет светофора. Штраф за побои сегодня в среднем равняется штрафу за неправильную парковку в Москве», — рассказала она «Газете.Ru».

Как отметила эксперт, согласно статье «Побои», наказанием для человека, избившего родственника, может стать штраф от 5 тыс. до 30 тыс. руб. или же административный арест до 15 суток. Приструнить нарушителей могут также обязательными работами на срок до 120 часов. При этом чаще всего тиранов, чья вина была доказана, обязывают просто выплатить 5 тыс. руб. — однако такое наказание не удерживает их от дальнейших преступлений, считает Попова.

Она добавила, что злоумышленника привлекут к уголовной ответственности только в том случае, если он будет истязать близких неоднократно – и доказать факт нанесения повторных побоев крайне сложно.

Все травмы, полученные жертвой в ходе истязания, должны быть сняты врачами: в случае, если они незаметны – например, нападавший не избивал жертву, а таскал за волосы – это крайне затруднительно, поясняла ТАСС адвокат Мария Ярмуш.

Между тем женщины по-прежнему страдают от истязаний со стороны своих сожителей – они обращаются за помощью в правоохранительные органы, но те часто не реагируют на заявления о домашнем насилии.

Похожая история произошла в поселке Кумысное Челябинской области 8 июля 2019 года. Там 38-летнего местного жителя подозревают в убийстве 36-летней супруги, которая была многодетной матерью и работала воспитателем в детском саду.

Еще до расправы мужчина регулярно истязал жену — по словам односельчан, он наносил ей побои даже на улице. «Мог прямо при детях на площадке в детском саду ее оскорблять, за шиворот домой тащить», — рассказала коллега погибшей RT.

Как пояснили знакомые убитой воспитательницы, за несколько месяцев до трагедии, в апреле 2019 года, она подверглась изнасилованию со стороны супруга, в ходе которого он чуть ее не задушил. В итоге женщина заявила на мужа в полицию и подала на развод.

В региональном СК подтвердили, что заявление об изнасиловании и побоях были, однако дело возбуждать не стали, передавал RT. Тем не менее из результатов проверки были выделены материалы об угрозе убийством, на основании которых против злоумышленника возбудили уголовное дело – на время следствия ему избрали меру пресечения в виде подписке о невыезде.

Дело направили в Троицкую районную прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, однако это произошло уже в день гибели сельчанки.

По данным Следкома, вечером мужчина подкараулил потерпевшую возле ее дома, когда она возвращалась с работы из детского сада. Внезапно он напал на нее и нанес несколько ударов ножом – от полученных ранений воспитательница скончалась на месте. У погибшей осталось три ребенка: 17-летняя девушка-инвалид, 10-летний сын и 5-летняя дочь.

На допросе подозреваемый признался в содеянном. Знакомые мужчины предположили, что он расправился с женщиной из-за нежелания разводиться после десяти лет совместной жизни. «Ему мало даже тюрьмы. Лично я его боюсь. Боюсь, что когда-то вернется к нам в поселок после отсидки. По разговорам я слышала, что он угрожал: «Я все равно ее прирежу». Вот и делайте выводы, что о нем можно сказать», — рассказала соседка жертвы сайту kp.ru.

Юрист Алена Попова уверена, что таких инцидентов можно избежать, если в России примут специальный закон о профилактике насилия в семье. «В этом законе есть три основные новации. Первое, это определение домашнего насилия и его видов. Поскольку в законодательстве в принципе не существует такого термина, то и статистику по данным преступлениям собрать очень сложно», — пояснила специалист.

Другие новации проекта касаются введения судебных и полицейских охранных ордеров, а также защитных предписаний, отметила Попова. По этим документам злоумышленник не сможет приближаться к жертве, ее близким, предпринимать попытки выяснить местонахождение потерпевшей, а также приобретать оружие.

На данный момент разработкой соответствующего законопроекта занимаются в Госдуме. «Закон об основах профилактики домашнего насилия нужен в том числе для того, чтобы таких преступлений было как можно меньше. Существующая система мер и законов недостаточна, чтобы уберечь жертву от дебошира», — подчеркивала депутат Оксана Пушкина в разговоре с RT.

Данный законопроект она готовит при участии Совета по правам человека при президенте РФ. Его глава Михаил Федотов отмечал, что опыт почти 150 стран, в которых действуют подобные законы, свидетельствует о том, что Россия должна придерживаться антологичного пути при борьбе с насилием. В качестве примера глава СПЧ привел Казахстан, где после принятия соответствующего закона число истязаний в семье снизилось на 40%.