«Убивать буду»: страшная переписка отца с сестрами Хачатурян

Обнародована переписка 57-летнего Михаила Хачатуряна с одной из его дочерей — 18-летней Ангелиной, которую обвиняют в убийстве отца по предварительному сговору с двумя ее сестрами. Содержание текстовых и голосовых сообщений опубликовал адвокат средней сестры Алексей Липцер.

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Материалы были взяты из телефона погибшего, который правоохранители обнаружили на месте происшествия 27 июля 2018 года. «О фальсификации речи не идет — вся переписка была взята из дела. Данные сообщения были в телефоне Хачатуряна, который находился в его комнате на момент смерти», — заявил адвокат младшей сестры Ярослав Пакулин «Газете.Ru».

В данной переписке мужчина отчитывал дочерей за неповиновение — в это время он возвращался домой и заявлял детям, что им лучше покинуть квартиру до его прихода. В противном случае Хачатурян грозился публично вступить с ними в групповую интимную связь.

Кроме того, потерпевший неоднократно называл девушек проститутками. «Вы, [проститутки], были проститутками, проститутками и сдохните», — гласит одно из сообщений отца.

В той же переписке мужчина упомянул, что его дочь хочет получить некую «запись» — Хачатурян пригрозил, что покажет всем, «что она делала на ней». Также, согласно сообщениям, отец несколько раз заявлял, что расправится с сестрами. «Буду бить за все, убивать буду», — сказано в смс, датированном апрелем 2018 года.

21 августа Следственный комитет РФ подтвердил информацию о многолетних истязаниях и домогательствах Михаила Хачатуряна в отношении дочерей. «Подтвердились ужасающие факты из показаний девочек. Их психическому и физическому здоровью в течение длительного времени наносился урон, а жизнь подвергалась опасности», — отмечал адвокат сестер Алексей Паршин РИА «Новости».

При этом Следком не стал возбуждать уголовное дело в отношении Хачатуряна-старшего. По словам специалиста, это обстоятельство не реабилитирует потерпевшего, так как как в постановлении об отказе были перечислены все преступления мужчины, выявленные в ходе следственных действий.

Несмотря на то что Следком подтвердил показания сестер о насилии со стороны отца, 23 июля Мосгорсуд до 28 октября продлил им меру пресечения в виде запрета определенных действий. В июне 2019 года сестрам в окончательной редакции предъявили обвинение по статье 105 УК РФ «Об убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору».

Между тем, как сообщил «Газете.Ru» адвокат одной из сестер Хачатурян Ярослав Бакулин, судебный процесс в отношении девушек может начаться уже в середине ноября.

«Предполагаю, что дело передадут в прокуратуру в конце октября. От ее решения зависит судебный процесс — в лучшем случае он начнется в середине ноября. Мы ожидаем, что суд поменяет квалификацию, не увидев умысла на убийство, а лишь их намерение оградить себя от дальнейших посягательств со стороны отца», — пояснил юрист.

При этом, если суд признает девушек виновными в убийстве, то тюремное заключение грозит только двум родственницам: психическая экспертиза показала, что младшая была невменяемой во время совершения преступления. В связи с этим суд может отправить ее на принудительное лечение.

Ангелина и Крестина Хачатурнян, по результатам исследования, «могли осознавать фактический характер совершаемых действий и руководить ими», отмечали в СК. Тем не менее экспертиза зафиксировала определенные расстройства психики и у них. По словам адвоката Алексея Липцера, они могли возникнуть на фоне психотравмирующей ситуации в семье, которую создал Хачатурян-старший, истязая дочерей.

В то же время эксперты не выявили у погибшего ни хронического заболевания психики, ни слабоумия. Как показало посмертное комплексное сексолого-психолого-психиатрическое обследование, при жизни у мужчины было лишь смешанное расстройство личности, писал «Московский комсомолец», ссылаясь на заключение экспертов. Экспертиза лишь также показала, что Хачатурян-старший отличался эгоцентризмом, обостренной подозрительностью и авторитаризмом. Кроме того, он имел склонность манипулировать и запугивать людей.