Лже-отель: при пожаре в Сочи погибла 29-летняя девушка

В Сочи в результате пожара погибла 29-летняя девушка. Возгорание началось в частном доме на улице Ленина. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Юг».

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По предварительным данным, рано утром 10 сентября произошло возгорание в одной из комнат, расположенной на мансардном этаже в доме. Проживающая там 36-летняя женщина, заметив огонь, вызвала пожарных.

Приехав на место ЧП, спасатели потратили около часа на тушение здания. Площадь пожара составила около 100 кв. метров. После этого, разбирая завалы, они обнаружили тело 29-летней девушки, которая снимала там комнату. 36-летняя пострадавшая была госпитализирована.

По данным агентства, загоревшийся дом является трехэтажной мини-гостиницей. По данному факту Следственный комитет РФ инициировал проверку. В мэрии Сочи «Интерфаксу-Юг» уточнили, что дом не был зарегистрирован в качестве объекта размещения, то есть владелец незаконно оказывал гостиничные услуги.

Накануне в ожоговом центре Нижнего Новгорода скончался шестилетний мальчик, который получил 90% ожогов поверхности тела, когда спасал своего дедушку из горящей бани. Об этом сообщало РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря регионального министерства здравоохранения.

Инцидент произошел 30 августа 2019 года. В тот день дедушка решил растопить баню, однако пенсионер потерял сознание во время розжига печи. Шестилетний мальчик, находившийся рядом, начал вытаскивать родственника из горящего помещения, однако огонь перекинулся на него.

«Каким-то чудом он выбежал из бани и стал звать на помощь. Крики услышала бабушка, попыталась его потушить, но было слишком поздно», — рассказала сайту kp.ru мать погибшего мальчика.

По информации ГУМЧС по региону, взрослый погиб, а его внук был доставлен в детскую республиканскую больницу. 3 сентября его самолетом доставили в ожоговый центр Нижнего Новгорода. Врачи боролись за жизнь ребенка, однако он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Еще один пожар унес жизни нескольких человек в Курской области. Трагедия произошла 16 августа. Об этом сообщал главк МЧС по региону.

По данным ведомства, в 5.16 утра в колл-центр МЧС поступил звонок с сообщением о возгорании дома в деревне Суходол — об этом сообщили соседи.

К тому времени, как приехали спасатели, от деревянного дома осталась только коробка. А на пепелище, среди обломков, были найдены тела четырех человек.

Как выяснили региональные СМИ, в пожаре погибли 47-летняя хозяйка дома и трое ее несовершеннолетних сыновей — 12-летнего, 11-летнего и пятилетнего возраста.

На место трагедии прибыл заместитель губернатора Михаил Горбунов. «Пока основная версия о причине возгорания – это замыкание проводки на веранде дома, огонь начал распространяться именно оттуда. Соседи вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место, но, к сожалению, деревянный дом уже горел открытым пламенем. Дети и мать, вероятнее всего, отравились угарным газом. Отец семьи проживает в этом же поселке, ему будет оказана необходимая помощь. Точная причина возгорания устанавливается», — рассказал чиновник.

По рассказам соседей, семья была благополучной. Отец детей в момент трагедии находился в другом городе. С хозяйкой дома он находился процессе развода. Узнав о трагедии, мужчина сразу же вернулся в деревню, он взял на себя похороны жены и детей.

Между тем Золотухинским межрайонным отделом Следственного комитета РФ по Курской области по факту смерти семьи из 4 человек возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум или более лиц».

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, назначены судебные экспертизы, в том числе генетические. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее дом сгорел в деревне Бурцево Вологодской области. Об этом сообщала местная газета «Премьер»

По данным издания, компания из друзей и родственников отправилась в Бурцево отдохнуть. Среди них были мужчины 37 и 38 лет, один из которых поехал с 12-летним сыном, и 31-летняя женщина с семилетней дочкой.

В субботу, 10 августа, их телефоны перестали отвечать. На следующий день родственники забили тревогу, потому что никто из компании не вернулся домой. «Я просто туда приехала и увидела все», — рассказала газете женщина.

В Бурцево из Сокола она добралась к полуночи и увидела пепелище на месте дома. Никто не видел пожара и не вызвал помощь, потому что деревня считается заброшенной. Спасателям не доложили о случившемся. Задохнулись и сгорели все шесть человек.

«Что делает человек, если видит, как что-то горит? Вызывает спасательные службы. Сигналов о пожаре в Бурцево не поступало. Трудно сказать почему. Возможно, огонь не видели из соседних населенных пунктов. Это уже не проверить. Возможно, несознательные граждане не придали значения», — рассказал изданию один из операторов службы спасения.

Спустя сутки после пожара разбирать завалы на место прибыли сотрудники МЧС. Сразу удалось найти троих погибших, к 7 часам утра еще одного человека, затем еще двоих.

Дело о возгорании монолитного дома было передано в первый отдел по расследованию преступлений Следственного Комитета РФ по Вологодской области. Расследование трагедии продолжается.

По данным издания, основной причиной пожара называется неисправность печи. В доме было печное отопление, которое редко использовалось. Не исключено, что сначала погибшие могли отравиться продуктами горения, и по этой причине не смогли выбраться из горящего дома.