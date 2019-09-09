«Выпейте уголь»: как безразличие врачей убивает россиян

Минздрав Краснодарского края запустил проверку по факту смерти 8-летней девочки – как пояснили в ведомстве, причиной гибели ребенка могло стать халатное отношение врачей больницы, расположенной в станице Каневской.

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Впервые школьница обратилась в медучреждение 17 августа. Туда ее привели дедушка и бабушка – они и рассказали врачу о том, как внучка плачет и машет руками от боли в животе.

«На осмотр пришла дежурный врач Афанасьева, и тут же заявила: «Она у вас истеричка, от боли в животе так себя не ведут!» Бабушка ей ответила, что Саша очень спокойный ребенок, если плачет, значит, боль действительно сильная»,

— сообщила старшая сестра погибшей сайту kp.ru.

После этого медсестра сделала школьнице укол обезболивающего, а врач посветила в глаза фонариком и дала направление на рентген – когда снимки были готовы, медработник заявила, что никаких отклонений нет. «Хирургического вмешательства не требуется. У нее вирус – везите в инфекционное», — заключила сотрудница краевой больницы.

В инфекционном отделении была большая очередь – 8-летнюю девочку согласились принять после того, как будут осмотрены все пациенты, пришедшие по записи. Уже на приеме школьница попросилась домой, сославшись на усталость и плохое самочувствие – в ответ врач порекомендовала выпить две таблетки активированного угля и сделать клизму, после чего семья вернулась домой.

На следующее утро девочка находилась уже в крайне тяжелом состоянии: она почти не могла ходить и была очень бледная. Родственники школьницы вновь повезли ее в больницу – госпитализации добились лишь после конфликта с сотрудниками учреждениям. Уже в реанимации у ребенка диагностировали заворот тонкого кишечника. Позже девочку отвезли на операцию – на тот момент врачи утверждали, что она прошла успешно. На вопрос родственников, можно ли перевезти ребенка в Краснодар, сотрудники местной больницы заявили, что в этом нет необходимости. 19 августа школьница скончалась.

«Нам сказали, что смерть произошла из-за интоксикации организма, хотя в заключении в графе «причина» указали «заворот кишечника». Мы общались уже со многими специалистами и все они сходятся во мнении, что хирургическое вмешательство слишком поздно провели — спустя 14 часов после того, как мы впервые обратились. Если бы лапароскопию сделали раньше, то она была бы жива»,

— заключила сестра погибшей.

После смерти девочки региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело — выясняются обстоятельства произошедшего.

Похожая история произошла в Ростовской области. Там 4 сентября региональный СК начал проверку по факту ампутации руки 11-летнего мальчика – удаление конечности понадобилось в результате неудачного лечения перелома в больнице Зернограда. Кроме того, свою проверку запустил областной Минздрав. «По факту проводится проверка, чтобы установить конкретных лиц и решить вопрос о возбуждении уголовного дела», — сообщили в Следкоме RT.

Повреждение руки мальчик получил 10 августа, споткнувшись во время игры – скорая помощь отвезла ребенка в хирургическое отделение, где ему наложили гипс на открытый перелом и отправили домой, как только он отошел от анестезии. При этом врачи не назначили школьнику курс антибиотиков.

Родители поинтересовались у медработников, стоит ли отвозить мальчика на лечение в Ростов, но те ответили, что в выходной день там никого не принимают. Состояние ребенка стало резко ухудшаться. «На следующий день, в воскресенье, он всю ночь не спал, не ел, я его опять отвез на «скорой» в Зерноград. Но там сказали, что это нормальный процесс, беспокоиться не о чем», — рассказал отец школьника RT.

По словам мужчины, уже 12 августа у ребенка начали чернеть пальцы, и его вновь повезли в больницу – врачи ослабили гипс и записали больного на прием после обеда.

К этому времени у школьника полностью почернела рука – увидев это, медработники собрали консилиум и приняли решение экстренно госпитализировать ребенка в Ростов. Там выяснилось, что у мальчика началось заражение крови – возникла газовая гангрена. Врачи определили ребенка в реанимацию и ампутировали ему руку, чтобы сохранить жизнь.

По данным Минздрава, в связи потерей конечности мальчик перенес сильную психологическую травму – сейчас с ним работает медицинский психолог. Врачи больницы отказались комментировать ситуацию.

В Москве халатное врачей привело к смерти пожилой пациентки — в результате неподобающего лечения скончалась 81-летняя онкобольная, об этом сообщили в Росздравнадзоре.

По данным ведомства, впервые у пенсионерки диагностировали базальноклеточный рак в декабре 2018 года в Государственной клинической онкологической больнице №1. Отметим, что это заболевание подразумевает постановку на учет, назначение препаратов и регулярный осмотр. Несмотря на это врачи столичной больницы поставили пожилую женщину на учет только спустя 10 месяцев, когда в ходе обследования обнаружили злокачественную опухоль у нее в кишечнике.

Медики приняли решение оперировать пациентку – у нее взяли необходимые перед хирургическим вмешательством анализы, которые показали низкий уровень гемоглобина в крови. Это прямое противопоказание для проведения операции, но по неизвестным причинам врачи не обратили на это внимание.

В итоге хирургическое вмешательство привело к осложнениям: женщина еще долго лежала в больнице, а ее состояние становилось только хуже. В Росздравнадзоре отметили, что все это время лечащий врач и глава отделения игнорировали ее жалобы. На повторную операцию женщину увезли, только когда она пожаловалась на резкую боль — в процессе женщина скончалась.

«По итогам проверки Росздравнадзора по Москве и Московской области установлено, что сотрудниками не организовано своевременное квалифицированное обследование и лечение пациента, медицинская помощь оказана некачественно, требования российского законодательства в сфере охраны здоровья граждан не соблюдены», — заключили в ведомстве.

Это всего лишь несколько примеров ситуации, когда безразличие врачей оборачивается смертью или более тяжелыми травмами. По данным СК РФ, только за 2018 год в стране возбуждено более двух тысяч уголовных дел по факту врачебных ошибок – это на 24% больше, чем в 2017 году, передает RT. При этом обращаются с жалобами над медработников 6,6 тыс. россиян. По данным ведомства, чаще всего халатность при оказании медицинской помощи допускают хирурги, акушеры-гинекологи и анестезиологи-реаниматологи.