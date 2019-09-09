Привязала к себе и утопила: мать подозревают в убийстве детей

Правоохранители Камчатки расследуют уголовное дело об убийстве двух малолетних детей, в котором подозревается 27-летняя местная жительница.

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По версии следствия, 9 сентября около 11 утра женщина, находясь на берегу бухты Крашенинникова в городе Вилючинск, привязала к себе своих детей в возрасте 1,5 месяцев и пяти лет и зашла с ними в воду.

Местное издание «Кам 24» со ссылкой на очевидцев трагедии передает, что женщина пришла на берег с коляской, в которой лежала полуторамесячная девочка. Пятилетний сын шел сам. Для мальчика мама взяла с собой ведерко с совочком, на берегу она расстелила плед. Через какое-то время раздались детские крики, которые, по словам очевидцев, были слышны по всему побережью. Свидетели увидели, как женщина тащит привязанных к себе детей на глубину, и вызвали МЧС и полицию.

По данным СМИ, наряд приехал очень быстро, полицейские вытащили женщину из воды, однако к этому моменту девочка была уже мертва. Почему очевидцы сами не бросились на помощь, неясно. Пятилетний ребенок скончался в реанимации. Женщину удалось спасти, сообщается на сайте краевого управления СК РФ.

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК ФР. Решается вопрос о ее задержании.

После случившегося прокуратура Камчатского края инициировала проверку обстоятельств трагедии. Правоохранители дадут оценку работе органов системы профилактики безнадзорности, социальной защиты и других органов, уполномоченных защищать права несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, отметили в ведомстве.

В апреле этого года завершилась скандальная история другой женщины, учинившей расправу над детьми — 27-летней жительницы Нижнего Новгорода Елены Каримовой, которая задушила и сожгла дочь и сына. Нижегородский областной суд приговорил ее к 19 годам в колонии общего режима, признав ее виновной в убийстве малолетних (п. «а, в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Помимо этого преступления женщину также признали виновной в краже имущества у знакомых, в квартире которых она проживала некоторое время. По данным следствия, преступница присвоила несколько ювелирных украшений на общую сумму около 140 тыс. рублей. Сама Каримова заявила, что невиновна.

«Вся жизнь стала бессмысленной, я умерла морально 25 апреля вместе с моими малышами», — заявила она во время выступления в суде. При этом женщина попросила следователей найти настоящих убийц ее детей.

Суд, однако, обратил внимание на тот факт, что Каримова неоднократно меняла свои показания. Во время первого допроса она созналась в содеянном, но позже заявила, что ее детей убили азербайджанские «криминальные авторитеты». По ее словам, таким образом они решили отомстить ее бывшему мужу, который на тот момент находился в розыске. Версию Каримовой об авторитетах суд расценил как «наспех придуманную». Экспертиза представила заключение, что подсудимая является вменяемой.

25 апреля прошлого года Каримова, по данным следствия, вывезла свою четырехлетнюю дочь и двухлетнего сына на арендованной машине в лесополосу в Нижегородской области. Там она хладнокровно убила детей, после чего попыталась сжечь тела.%

Убийцу спугнули охотники, проходившие мимо. Испугавшись, что они заметят огонь, Каримова сбила пламя водой, положила тела своих детей в салон автомашины и приехала в Нижний Новгород. На следующий день на том же автомобиле женщина вновь выехала за город, где в заброшенном строении около деревни Осинки подожгла тела и скрылась с места происшествия.

Местные жители, заметив огонь, вызвали пожарных, которые обнаружили страшную находку. Прибывшие позже на место эксперты-криминалисты установили, что дети погибли еще до пожара — их задушили. В тот же вечер Каримову задержали. На первом допросе она созналась в преступлении и заявила, что пойти на убийство детей ее заставило отсутствие денег, от которого она якобы страдала после развода с мужем.

Однако ни друзья, ни аккаунты в социальных сетях, в которых она регулярно размещала фотографии, не подтвердили ее слова о безденежье. По данным сайта новгородской «Комсомольской правды», постоянной работы Каримова не имела, однако на одну только аренду автомобилей тратила около 40 тыс. руб. ежемесячно. Помимо этого, она тщательно следила за своей внешностью и регулярно посещала дорогих косметологов, а также успешно развивала небольшой сетевой бизнес по распространению спортивного и здорового питания.

В аккаунте в инстаграме женщина постоянно писала о своей любви к детям. Последнюю фотографию с дочкой она разместила буквально за две недели до убийства. «Она моя душа, самый дорогой мой человечек, самая долгожданная доченька. Та, ради которой я всегда на ногах, та, ради которой я живу. Она моя копия, такая же вредная, как я. Мой воздух, моя самая ласковая, самая умная девочка», — написала Каримова.