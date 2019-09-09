Трагедия в Краснодаре: девочка умерла после падения дерева

Двухлетняя девочка скончалась в результате падения дерева на территории детского сада в Краснодаре. Еще один ребенок и воспитательница получили травмы различной степени тяжести, сообщили в краевой прокуратуре.

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По данным ведомства, трагедия произошла 9 сентября в детском саду №48 на улице Красная. В 10.20 сильные порывы ветра повалили дерево на двух воспитанников ясельной группы.

Пострадавшую двухлетнюю девочку в тяжелом состоянии увезли в больницу. Врачи диагностировали у нее открытую черепно-мозговую травму и перелом основания черепа – спасти ее жизнь медработникам не удалось. Второй девочке оказали помощь на месте происшествия. Также под дерево попала воспитательница — у нее подозрение на перелом ноги, пишут «Кубанские новости».

По словам местных жителей, на место трагедии прибыло пять карет скорой помощи, передает ФАН. Кроме того, в детский сад направили спасателей, которые уберут дерево. На территории детского сада также работают сотрудники краевой прокуратуры и регионального Следственного комитета. «В ходе проверки будет дана оценка своевременности и полноте принятых образовательной организацией и уполномоченными органами мер к обеспечению безопасного пребывания детей в дошкольной организации, по контролю за техническим состоянием зданий, сооружений и прилагающей к ним территории», — пояснили в прокуратуре.

В регионе 9 сентября наблюдается сильный ветер — до 17 м/c, — в связи с чем участились случаи падения деревьев.

Ранее опасная ситуация, возникшая из-за погодных условий, привела к человеческим жертвам в Самаре. Там 27 августа в реанимации скончался шестилетний мальчик, пострадавший от падения ветки. Об этом сообщает портал «Волга Ньюс» со ссылкой на районную прокуратуру.

Трагедия произошла 5 августа — тогда в городе был шквалистый ветер. Ребенок в это время гулял около дома в поселке Мельзавод — внезапно на него упала крупная ветка, отломившаяся от сухостойного дерева. Мальчика доставили в областную клиническую больницу в крайне тяжелом состоянии — врачи три недели боролись за его жизнь. По факту падения дерева было возбуждено уголовное дело по статье 293 «Халатность» — правоохранители запустили проверку действий местных властей. «Ситуация нестандартная. Причастных будут устанавливать сотрудники следствия», — заявил прокурор Богатовского района Андрей Чудайкин.

Этим летом похожая трагедия произошла и на востоке Москвы. 4 июля в районе Басманный погиб трехлетний мальчик — на него росшее во дворе дерево рухнуло во время прогулки, сообщили в столичном Департаменте здравоохранения.

По словам соседей, в тот день ребенок и его брат-близнец играли на детской площадке под присмотром матери. Вскоре раздался крик, на который сбежались многие местные жители — они увидели, как женщина пытается вытащить из-под дерева своего сына.

«Я выбежала, у меня просто первый этаж, выскочила. Два парня, мама пытаются дерево поднять. Дерево прямо лежит на голове. Маленький ребенок лежит в песочнице. И четко по голове у него»,

— рассказала свидетельница происшествия телеканалу «Москва 24».

Очевидцы происшествия помогли достать ребенка, но он уже не подавал признаков жизни. На место прибыли врачи, которые оказали психологическую помощь матери — второго мальчика немного задели ветки упавшего дерева, поэтому госпитализация ему не понадобилась.

В московском Следственном комитете по факту трагедии возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования семье погибшего мальчика. «В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице — критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны», — написал он в твиттере.

Похожая история случилась в поселке Крестцы Новгородской области 9 мая. Там дерево упало на детский батут – в результате происшествия пострадал ребенок.

ЧП произошло в парке – там дерево не выдержало усилившегося ветра и повалилось на аттракцион, на котором находилось пятеро детей. Трехлетний мальчик получил травму голову – его госпитализировали в больницу Великого Новгорода.

Региональный СК возбудил дело по статье 238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».