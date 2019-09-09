Второй июль: что будет с погодой в сентябре

В центральных регионах России до конца этой недели температура воздуха будет в среднем на 1,5 градуса выше нормы, сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина.

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«Ночные температуры держатся на уровне +10..+15°С, днем +21..+26°С. Это июльские значения», — отметила синоптик.

По ее словам, летнее тепло продержится в европейской части страны по крайней мере до конца недели благодаря антициклону, который определяет характер погоды. Днем будет солнечно, без осадков, однако ночью и по утрам осень все же напомнит о себе характерными для этого времени года туманами.

В Москве в понедельник температура днем поднимется до +25°С. Скорость ветра составит 2-7 м/с, атмосферное давление повышенное — 758 мм рт.ст.

В ночь на вторник, 10 сентября температура опустится до +10..+12°С, а днем составит +22..+24°С. Синоптики прогнозируют небольшую облачность и ветер 3-8 м/с. Атмосферное давление не изменится. В этот день в столичном регионе будет действовать «желтый» уровень погодной опасности. Он объявлен из-за высокой пожароопасности, говорится на сайте Гидрометцентра.

Такие же показатели сохранятся и в следующие два дня — среду и четверг. В пятницу, 13 сентября воздух вновь прогреется до +20..+25°С, однако местами пройдут небольшие дожди. Атмосферное давление понизится до 753 мм рт.ст.

Наконец, к выходным ожидается похолодание. В ночь на субботу температура в городе составит +12..+17°С, а днем +16..+21°С. Пройдут небольшие дожди, скорость ветра составит 3-6 м/с, а атмосферное давление понизится до 748 мм рт.ст. Ночь и день 15 сентября станут самыми холодными на этой неделе, столбики термометров будут показывать +7..+12°С и +12..+17°С соответственно. Атмосферное давление — 746 мм рт.ст.

В отличие от столичного региона, в Поволжье уже резко похолодало. Так, в Саратовской и Оренбургской областях сохраняются ночные заморозки до -3°С.

В Ленинградской, Псковской и Новгородской областях днем на неделе ожидается до +23°С, сообщила Паршина «Российской газете». На востоке Северо-Западного округа (в Архангельской, Вологодской областях, а также в Республике Коми) днем до +13..+18°С. В середине недели ожидается повышение до +20°С.

На юге европейской территории, в частности, в Краснодарском крае, пройдут кратковременные дожди, но в целом сохранится благоприятная погода, типичная для «бархатного сезона». Днем на черноморском побережье на этой неделе температура не опустится ниже +28..+30°С. Температура воды составит +24°С.

8 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что на юге страны складываются все условия для образования смерчей в море. Эти природные явления ожидаются в начале сентября, когда температура воды будет около +26°C, отметил он.

Как пояснил Вильфанд, именно в этот период создаются условия для неустойчивости, в результате чего на море и возникают смерчи. Как правило, они не выходят на сушу, подчеркнул синоптик.

Хотя сентябрь радует москвичей теплой погодой, жители города еще помнят дождливое лето в этом году. Главный научный сотрудник Росгидромета Николай Сидоренков рассказал, что аномально холодное лето в России объясняется «небесной механикой», то есть перемещением Земли, Луны и Солнца. По его словам, еще более века назад ученые пришли к выводу, что «обычно режим погоды меняется через 5-9 дней», на что влияют лунные фазы. Но на атмосферу Земли влияет и более длительный лунный цикл, связанный с приближением и отдалением Луны от нашей планеты. Если Луна движется вокруг планеты по эллиптической орбите, то цикл ее воздействия на земную атмосферу может увеличиться до 206 суток.

Такой длительный цикл нарушает сезонный ход климатических изменений. Согласно нормальному сезонному ходу, июль считается самым теплым месяцем, а январь — самым холодным. 206-суточная цикличность четко прослеживалась в температурных аномалиях. Сидоренко напомнил, что в мае-июне было очень жарко, а затем наступила волны холода.

«Потом через три месяца после начала похолодания опять будет тепло. То есть налицо нарушение сезонного хода из-за лунного воздействия», — заявил Сидоренков в беседе с ФАН.