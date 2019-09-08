Двигатель загорелся: новое ЧП в Шереметьево. ОНЛАЙН

Многим, наверное, интересно, с каким именно самолетом Boeing произошло ЧП. Это самолет Boeing 777 — двухдвигательный широкофюзеляжный пассажирский самолет, предназначенный для перелетов на большие расстояния.
Что произошло с воздушным судном, определят эксперты — лайнер отбуксировали с летного поля. Для полетов самолет временно использовать не будут, сообщает kp.ru.
На борту лайнера находились 200 человек — после происшествия их доставили обратно в аэропорт.
Именно показания датчика дали повод командиру воздушного судна принять решение прекратить движение и заглушить двигатели.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Сейчас известно, что на борту сработал датчик неисправности двигателей — об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона. «Во время рулежки на взлетно-посадочную полосу сработал датчик неисправности двигателя», — сказал собеседник агентства.
Электронное табло вылетов «Шереметьево» показывает, что посадка пассажиров на запасной борт — рейс FV6281 — завершена.
Пассажирам пообещали предоставить резервный борт — вместо положенных 18.20 они должны были вылететь в 19.15.
По предварительным данным, никто не пострадал — издание сообщило, что сотрудники авиакомпании вовремя заметили неполадки и остановили самолет.
Об инциденте сообщил сайт kp.ru со ссылкой на очевидцев. «Двигатель загорелся, после сразу заглох», — сообщили они.
Добрый день, дорогие друзья! В столичном аэропорту «Шереметьево» — очередное ЧП: у самолета, который должен был вылететь во Владивосток в 18.20, загорелся двигатель. «Газета.Ru» будет сообщать все новости, связанные с происшествием, и вспоминать похожие случаи в режиме онлайн.