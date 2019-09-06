Страшный пожар: кто погиб на яхте Conception

Пламя заметили слишком поздно

Пять членов экипажа яхты Conception, которые выжили во время пожара на судне у берегов Калифорнии, сообщили следователям, что пытались предупредить пассажиров об опасности, однако не смогли добраться до их кают из-за пламени. Об этом сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на источники, близкие к следствию.

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Как стало известно, за несколько часов до начала пожара, ранним утром пассажиры совершили ночное погружение, а затем отправились спать. Один из членов экипажа работал в камбузе, где на судне готовят пищу. Около 2:35 утра он поднялся наверх, в рулевую рубку. По словам источника, перед этим мужчина проверил, выключена ли плита и остальные приборы. Позднее он услышал странный шум и подумал, что кто-то споткнулся и упал. Член экипажа спустился на средний уровень и увидел, что тот уже охвачен пламенем. Спуститься еще ниже, где находится камбуз и каюты пассажиров, он не смог.

Источник также утверждает, что никто из членов экипажа, по их словам, не слышал сигнала тревоги и не почувствовал запаха дыма. В момент возгорания пассажиры спасли в отсеках под палубой, где и оказались в ловушке. «Они ничего не слышали во сне», — предполагают члены экипажа.

Моряки и капитан попытались проникнуть в камбуз через окна, однако они не открывались. Спасательный люк и единственный вход на нижний уровень уже были заблокированы огнем. После нескольких неудачных попыток попасть к пассажирам члены экипажа из-за дыма и огня были вынуждены спустить на море спасательную шлюпку и спрыгнуть в воду. Один из них при этом сломал ногу. Два других члена экипажа подобрали своего раненного коллегу.

Добравшись до берега, они сообщили о случившемся в экстренные службы и вернулись обратно к яхте, которая на тот момент была полностью охвачена огнем. В это время на нижнем уровне судна оказались заблокированы 33 пассажиры и еще один член экипажа. Никто из них не смог выбраться.

Сотрудник Национального совета по безопасности на транспорте США Дженнифер Хоменди, которая возглавляет расследование трагедии, сообщила журналистам, что она осмотрела яхту Vision, конструкция которой очень похожа на строение сгоревшего судна. Чиновница отметила, что была «ошеломлена» размером аварийного люка. Вместе со следователями они провели эксперимент: попытались в темноте добраться до аварийного люка.

«Там было очень тесно, и мы не смогли даже найти выключатели света», — добавила она.

Предварительное расследование пожара выявило серьезные недостатки в области безопасности. Так, на судне не было ночного дежурного, который смог бы вовремя заметить огонь и предупредить пассажиров. Следствие также намерено выяснить, был ли надлежащим образом обучен экипаж судна и проходили ли пассажиры инструктаж по вопросам техники безопасности на борту.

Напомним, в ночь на 2 сентября на яхте Conception у побережья Калифорнии погибли 34 человека. Все они были любителями дайвинга и отправились на судне в трехдневный тур, чтобы наслаждаться солнцем и подводным миром. Вечером 2 сентября пассажиры и члены команды должны были вернуться домой.

«Они были самыми добрыми, любящими людьми»

Тиа Салика взошла на борт яхты со своими родителями Стивом Салика и Дианой Адамик и близкой подругой Берниc Фелипе, чтобы отпраздновать свое 17-летие. Отец семейства Стив более 30 лет работал в компании Apple. Коллеги описывают его как «большого, крепкого парня, который всегда был готов помочь». Его супруга Диана была добровольцем в приюте для бездомных животных в округе Санта-Круз.

«Она была другом всех живых существ и защитником природы вокруг нас», — рассказал журналистам коллега женщины.

Стив и Диана привили любовь к дайвингу своей подрастающей дочери, которую они брали с собой в экспедиции с погружениями с самого детства. В свободное от учебы время Тиа и Бернис занимались волонтерской деятельностью в приюте для животных, где ухаживали за котятами и щенками. Бернис также получила награду от своей школы за работу в области растениеводства.

На яхте 2 сентября погибли 59-летний Скотт Чан и его 26-летняя дочь Кендра, которую он также с детства учил дайвингу. Отец и дочь участвовали в поездках к Нормандским островам, где они вместе совершали погружения.

Чан работал инженером-электриком в Силиконовой долине около 20 лет, а затем стал преподавателем в старшей школе. Ученики вспоминают его, как «вдохновляющего учителя, который умел заражать своих учеников страстью к физике».

Кендра Чан работала биологом: «Я так гордилась ей и всем, что она делала. Она была прекрасной молодой девушкой. Ты никогда не ожидаешь, что переживешь собственного ребенка».

В пожаре погибла семья из пяти человек: три сестры Анджела, Николь и Эван Китасоль, их отец Майкл и мачеха Фернис Сисон. Семья решила отпраздновать день рождения Майкла, отправившись в трехдневный тур на яхте. За две недели до этого все три девушки были подругами невесты на свадьбе другой своей сестры Эвиты.

«Они были самыми добрыми, самыми любящими людьми, которых я когда-либо встречал, и я говорю это не только потому, что они моя семья», — рассказал отчим девушек Крис Росас.

Эван Китасоль и ее мачеха Фернис работали медсестрами. Николь была барменом в гостинице. По словам ее друзей, это позволяло девушке жить рядом с ее любимым океаном. «Она любила природу и животных, и ей нравилось жить у моря», — сказал Росас.

Анджела преподавала естественные науки ученикам средней школы и умела наладить контакт с детьми, вспоминает мужчина. В свободное время девушка играла в роллер-дерби в городской женской команде. Судя по странице команды в соцсетях, в играх она использовала ник «Гермиона Дейнджер».

«Словно удар под дых»

Соседями семьи Китасоль в трехдневном туре стали Мэрибет Гини и Чарльз Макилван, которого друзья называли Чаком. Макилван был дизайнером визуальных эффектов и сотрудничал с компаниями Netflix, Disney и Sony Pictures Imageworks. Он был известен своими работами над такими фильмами, как «Хранители», «Человек-Паук» и «Зеленый Фонарь».

Друг Макилвана Алекс Фиш, с которым они познакомились еще будучи студентами Калифорнийского университета в Беркли, рассказал журналистам, что увидел новости о страшном пожаре в понедельник утром. Он написал жене Чарльза и спросил, в порядке ли тот. Женщина ответила, что Чарльз был на том корабле. «Это было словно удар под дых», — вспоминает Фиш.

Помимо дайвинга Макилван увлекался катанием на горных велосипедах и сноуборде. Для своих друзей он был самым ярким светом в комнате, рассказал Фиш. На яхту Conception Макилван взошел вместе со своей близкой подругой и соседкой Мэрибет Гини.

Элли Куртс стала единственным членом экипажа, которому не удалось спастись в ту трагическую ночь. В отличие от пяти своих коллег в момент возгорания 26-летняя девушка находилась под палубой.

Прежде чем полностью посвятить себя своему увлечению — дайвингу — Куртс трудилась в отделе рекламы в Paramount Pictures в Лос-Анджелесе, в том числе работала над серией фильмов «Миссия невыполнима».

«У Элли было золотое сердце, и она жила так, как считала правильным, — сказал ее отец Роб Курц, опубликовав пост соцсетях. — Единственное утешение сейчас — это знать, что она прожила жизнь, занимаясь любимым делом».

В конце мужчина добавил, обращаясь к своей дочери: «Я всегда буду любить тебя и буду скучать по тебе вечно. Ты стала пиратом, как и хотела, а теперь уплывай».