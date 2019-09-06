«День превратился в ночь»: кто уничтожает леса Амазонии

Число пожаров в лесах Амазонии с начала 2019 года выросло на 82% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводит Национальный институт космических исследований Бразилии.

В общей сложности около 80 тыс. лесных пожаров распространились по всей территории Бразилии, еще 40 тыс. бушуют в амазонских лесах на территории соседних государств. На данный момент они уже уничтожили 1,8 млн гектаров уникальных экваториальных лесных ресурсов.

Кроме того, от черного дыма, затянувшего небо, страдают жители близлежащих городов. «День как будто превратился в ночь», — рассказал «Би-би-си» житель города Сан-Паулу Жанвитор Диас.

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Многочисленные фотографии темного неба появились и в твиттере. «Прекрасная фотография ночной жизни Сан-Паулу? Нет, это в три часа дня», — подписал свой пост один из пользователей.

Черного цвета оказались и капли дождя, настигшего горожан. По словам специалистов Института биологических наук Университета Сан-Паулу, дождевая вода почернела от золы и пепла в атмосфере, дошедших до города, преодолев тысячи километров.

«Дым возник не от пожаров в регионе Сан-Паулу, а от очень плотных и масштабных возгораний, которые произошли несколько дней назад в штате Рондония и на территории Боливии», — сообщил газете Globo представитель метеорологического центра Climatempo Жозелия Пегорим.

Темное небо, черные дожди и бесконечный смог отразились на здоровье тех, кто живет недалеко от лесов Амазонии. «Людям страшно. В больницах полно пациентов с респираторными заболеваниями. Я сам впервые за 60 лет жизни чувствую трудности с дыханием, — рассказал местный житель Иванейде Бандейра Кардозо изданию The Guardian. — Это в тысячу раз хуже, чем в другие годы».

При этом хуже всех приходится представителям народов, проживающих непосредственно в полыхающих заповедниках. Так, по данным Бразильского агентства по делам коренных народов (Funai), под огнем оказался 131 населенный пункт.

«Большинство представителей коренных народов Бразилии теперь вынуждены постоянно находиться в бегах. Они зависят от леса напрямую, поэтому, когда огонь убивают животных — их основную пищу — они попросту приходят в отчаяние», — отметил сотрудник Funai Антенор Ваз.

Многие ученые указывают, что, в отличие от других экосистем, где пожары возникают естественным путем,

в амазонских лесах главной причиной возгораний являются действия местных жителей. Большинство из них — лесозаготовители, фермеры и владельцы ранчо – сжигают леса под хозяйственные нужды.

При этом действуют они, вдохновившись политикой президента страны Жаира Болсонаро, сообщают зарубежные СМИ, которые нередко называют его «Трампом из тропиков» — за скептическое отношение к борьбе с изменением климата.

Как отмечает американский телеканал CNN, во время своей предвыборной кампании Болсонаро обещал оживить экономику – в том числе путем освоения земель, занятых лесами Амазонки. После вступления на пост президент стал поощрять сжигание тропического леса — по его словам, это поможет освободить территорию и развести там крупный рогатый скот для экспорта говядины в США. За время его президентского срока с января 2019 года от лесов освободили на 39% больше территории, чем в прошлом году.

Кроме того, глава страны на $23 млн сократил бюджет бразильского агентства по делам окружающей среды. Это также могло стать одной из причин, по которой массовые возгорания не удалось предотвратить вовремя.

«В разгар климатической чрезвычайной ситуации политика Болсонаро, направленная на снижение уровня защиты окружающей среды и развитие Амазонки для добычи полезных ископаемых, разведения скота и ведения сельского хозяйства, ставит под угрозу будущее жизни на Земле, какой мы ее знаем», — пишет издание The Hill.

Экологическая организация Greenpeace также связала рост количества пожаров с развитием процесса дефорестации — очисткой территорий от леса для использования их в хозяйстве. И огонь в этом процессе является главным инструментом, отмечают в Greenpeace.

Так, по данным организации, 10 и 11 августа фермеры на юго-западе штата Пара устроили «День огня» – их целью была демонстрация Болсонару своей «готовности к работе».

В результате работники сельского хозяйства одновременно разожгли огонь в нескольких районах леса, своими действиями в четыре раза увеличив количество очагов на территории страны всего за одну ночь.

«Те, кто уничтожают леса и район Амазонки, вдохновляются действиями и риторикой правительства Болсонару, которое занимается демонтажем экологической политики страны», — подчеркнул представитель организации Даникли Агьяр.

Сам Болсонару только иронизирует по поводу обвинений в свой адрес. «Раньше я был Капитаном Бензопилой. Теперь я Нерон, сжигающий лес Амазонки», — заявил президент. Он также подчеркнул, что сам подозревает в причастности к поджогам зарубежные неправительственные организации, однако никаких доказательств этому привести не смог.

Чтобы наконец разобраться в ситуации, 22 августа генеральная прокуратура Бразилии начала проверку в связи с ростом числа пожаров лесов Амазонии. В тот же день президент Болсонару заявил об отсутствии у властей ресурсов для борьбы с огнем.

В ответ на слова бразильского лидера свою помощь горящей стране предложили Аргентина, Венесуэла, Колумбия, Чили и Эквадор. Спасти Бразилию от пожаров призвал и президент Франции Эммануэль Макрон: он обратился к членам «Большой семерки» и попросил обратить внимание на то, что «горит наш общий дом».

Тем не менее, вместо благодарности Болсонару отреагировал на слова Макрона крайне негативно. Он обвинил главу Франции в «колониалистском мышлении» и погоне за сенсациями. Он также заявил, что страны, которые «вкладывают (в Бразилию – «Газета.Ru») деньги, делают это не из благотворительных побуждений, а из желания вмешаться в ее дела».

В ответ оскорбленные страны ЕС пригрозили Бразилии запретом на импорт говядины до тех пор, пока истребление лесов не прекратится. После многочисленных выступлений европейских лидеров Болсонару все же решился на более масштабные меры по тушению пожаров: в частности, он подключил к этому процессу армейские ресурсы.

«Во время службы в армии я научился любить леса Амазонки и я хочу помочь защитить их», — заявил президент Бразилии в телеобращении. По его словам, в операции, которая ориентировочно займет месяц, будут задействованы 44 тыс. военнослужащих в шести бразильских штатах.

Кроме того, Болсонару присоединился к «Летисийскому пакту», подписанному, помимо бразильского лидера, руководителями Колумбии, Перу, Эквадора, Боливии и Суринама. Этот документ определяет взаимодействие государств региона в защите амазонских лесов.

«Летисийский пакт предусматривает взаимодействие стран Амазонии в противодействии причинам обезлесения, таким как незаконная добыча ископаемых, наркотрафик, нелегальное увеличение площади сельскохозяйственных земель», — написал лидер Колумбии Иван Дуке в твиттере.

Как отмечают экологи, пожары в бассейне Амазонки являются общей проблемой, так как как могут спровоцировать негативные процессы на всей планете. «Эти уникальные леса способны предотвратить худшие последствия изменения климата. Сейчас мы наблюдаем за неисчислимыми разрушениями, которые наносят пожары не только Амазонке, но и всей нашей планете», — заявил директор программы организации Amazon Watch Кристиан Пуарье.

Подчеркивая актуальность проблемы лесных пожаров Амазонии для всего мира, 23 августа во многих странах у посольств Бразилии прошли массовые митинги. Их участники требовали защитить от выгорания легкие планеты, которые обеспечивают ей 20% кислорода.

Активнее тушить пожары призвали и многие медийные личности – среди них футболисты туринского клуба «Ювентус» Пауло Дибала и Криштиану Роналду, голливудский актер Леонардо Ди Каприо и американская поп-певица Мадонна.

Последняя обратилась лично к президенту Бразилии с требованием помочь не только своей стране, но и всей планете. «Никакое экономическое развитие не является более важным, чем защита Земли. Будущее тропических лесов влияет на будущее всего», — подчеркнула Мадонна.

В соцсетях также все большую популярность набирает хештег #МолисьзаАмазонию. На данный момент его уже использовали более 200 тыс. пользователей.

Отметим, что дождевые леса Амазонии – сельва — являются самым крупным в мире тропическим лесом. 60% их площади расположены в Бразилии, 13% — в Перу, 10% — в Колумбии, остальные — в соседних странах Южной Америки. Там обитает до половины биоразнообразия на Земле: примерно 40 тыс. видов растений, три тысячи видов рыб, две тысячи видов птиц, более тысячи видов млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся и почти 130 тыс. видов беспозвоночных.