Битой по голове: за что ульяновец расправился с возлюбленной

36-летний житель Вейшкамского района Ульяновской области приговорен к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 400 тыс. рублей за убийство сожительницы. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

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По данным ведомства, трагедия произошла 15 апреля 2019 года в рабочем поселке Вейшкайма. Там 36-летний мужчина в ходе ссоры на почве ревности начал избивать свою возлюбленную — сначала кулаками по телу, а затем деревянной битой, которой он ударил 49-летнюю жертву по голове.

После этого злоумышленник покинул место преступления, оставив потерявшую сознание женщину умирать. Однако спустя некоторое время, придя в себя, она смогла дойти до дома своего знакомого. Тем не менее ночью следующего дня она скончалась от полученных травм.

Друг семьи сообщил осужденному о смерти его возлюбленной, после чего он попросил хозяина дома отвезти тело женщины в лес и закопать. Тот согласился. Однако через несколько дней правоохранители задержали 36-летнего злоумышленника и предъявили ему обвинения по части 4 статьи 111 УК РФ «Нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть».

Еще одна трагедия произошла в Нуримановском районе Республики Башкорстостан. Там 21 июня 2019 года местный житель из ревности убил своего знакомого. В этот день молодой человек вместе с возлюбленной гостил у предполагаемого злоумышленника. Там они распивали алкогольные напитки, однако в какой-то момент мужчина приревновал свою сожительницу к хозяину дома.

«Он проснулся среди ночи и, одурманенный ревностью, пнул свою спутницу в живот, а после ударил друга по лицу. 37-летний мужчина разозлился, взял нож и вонзил лезвие в грудь гостю», — поясняли в Следственном комитете по региону.

После этого женщина вызвала скорую помощь своему возлюбленному. Однако 37-летний хозяин дома предложил ей помыть нож, а приехавшей бригаде заявить, что ее сожителя уже было ножевое ранение, когда тот пришел в дом. В результате пострадавший скончался на месте ЧП. Его приятель вскоре признался в содеянном. Уголовное дело в отношении мужчины уже передано в суд.

Ранее еще одна трагедия в мае 2019 года случилась в Чувашии. Там молодой любовник убил свою 15-летнюю возлюбленную. По данным местного управления СК, о пропаже школьницы стало известно 15 мая 2019 года, когда ее родители обратились в полицию. Правоохранители организовали поиски и через некоторое время обнаружили тело девочки с признаками насильственной смерти в пруду на окраине села Яльчики.

Как выяснило следствие, 12 мая 2019 года жертва и ее 18-летний молодой человек встречались в доме, где проживал злоумышленник.

Там между ними произошла ссора, в ходе которой он избил возлюбленную, а затем несколько раз ударил топором по голове. Поняв, что несовершеннолетняя мертва, злоумышленник погрузил ее тело в автомобиль своего отца и отвез к пруду, где сбросил в воду.

Экспертиза признала парня вменяемым. Суд назначил ему наказание в виде 8 лет лишения свободы.

Летом в Ульяновске суд вынес обвинительный приговор в отношении 37-летней женщины. Как установил региональный Следственный комитет, 1 апреля 2019 года она в ходе ссоры с сожителем в гневе схватила нож и ударила его в живот. От полученного ранения мужчина скончался на месте. Суд приговорил злоумышленницу к 8,5 годам колонии общего режима.

Убийством закончилась и ссора в городе Барнауле Алтайского края. Там 39-летний местный житель зарезал свою сожительницу из-за денег. Трагедия произошла в январе 2019 года. Во время встречи с 48-летней возлюбленной мужчина уличил ее в краже 150 тыс. рублей. В результате он схватил нож и ударил им женщину несколько раз в область груди. После этого злоумышленник сбежал с места преступления. Труп погибшей нашла хозяйка квартиры, которая пришла забрать деньги за аренду.

По факту случившегося в Барнауле было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал свою вину — известно, что ранее он был судим. «Суд признал жителя Барнаула виновным в убийстве женщины и назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет», — уточняли в алтайском управлении СКР.