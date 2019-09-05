«Провалила тест»: в России оценили слова Собчак о Крыме

Своим заявлением о том, что Россия должна вернуть Крым Украине телеведущая Ксения Собчак провалила «тест на гражданственность и патриотизм» — пояснил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Реклама

«Вопрос о принадлежности Крыма — это, пожалуй, сегодня один из главных тестов, которым проверяется отношение отечественного политика, общественного деятеля, журналиста к своей стране, к России, тест на гражданственность и патриотизм, и Ксения Собчак его откровенно завалила», — приводит ФАН слова сенатора.

Заявление Собчак было сделано в эфире украинской радиостанции «Новое время» в ходе визита российской телеведущей в Киев.

«Я считаю, что Россия нарушила международные договоренности, и что, конечно, эта территория должна быть возвращена. Должен быть проведен какой-то референдум», — выразила мнение Собчак.

Со своей стороны заместитель председателя экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук указал, что позиция Собчак по Крыму была озвучена ей и в ходе предвыборной президентской кампании, передает РИА «Новости».

«Оценка Собчак стоила ей электоральной поддержки, которую она получила на выборах президента РФ в 2018 году.

Ее мнение разделяет ничтожно малое число россиян… Напомню, что Владимир Путин почти три года назад сказал, что вопрос Крыма решен раз и навсегда исторически», — пояснил политолог.

Интересно, что Собчак внесена в базу данных скандального украинского сайта «Миротворец» из-за посещения Крыма, передает НСН.

Председатель Общественной палаты Крыма Григорий Иоффе и вовсе посоветовал Собчак больше не говорить про статус и административную принадлежность Крыма, поскольку это выдает провалы телеведущей в знаниях социально-политических, экономических и правовых процессов в Крыму в 2014 году, передает сайт mk.ru.

В марте нынешнего года депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская заявила, что отправила в ЦИК запрос с требованием снять с президентских выборов кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак.

По словам Поклонской, причина депутатского запроса — посягательство Собчак на территориальную целостность Российской Федерации и выражение непозволительного неуважения к крымчанам.

«Конечно же, я молчать не могу, поэтому направила соответствующий депутатский запрос на имя председателя ЦИК России и

прошу снять с регистрации кандидата в президенты Собчак за нарушение закона»,

— пояснила парламентарий.

Экс-прокурор Республики Крым заявила, что хотела выразить этим запросом позицию крымчан и севастопольцев. Поклонская подчеркнула, что и она, и жители Крыма считают себя Россией, и если это «кому-то не нравится, то это его трудности, но не наши».

По мнению депутата Госдумы, кандидат в президенты не имеет права публично объявлять о том, что какая-либо часть РФ не принадлежит стране.

«Это недопустимо и запрещено законом об избирательных правах», — указала депутат Госдумы.

Республика Крым и город федерального значения Севастополь вошли в состав РФ на правах субъектов в марте 2014 года в результате референдума. В нем приняли участие 80% избирателей Республики Крым. Украина результатов плебисцита не признала и продолжает считать Крым своей, но «временно оккупированной» территорией.

Владимир Путин заявил в середине октября 2016 года, что крымчане выразили свое мнение и вопрос «исторически закрыт». В преддверии выборов президента Путин в интервью заявил, что условий для возвращения Крыма в состав Украины не будет никогда.

Интересно, что в июне прошлого года президент США Дональд Трамп рассказал лидерам стран G7 в ходе саммита в канадской провинции Квебек, что Крым является русским, потому что каждый, кто живет там, говорит по-русски. Об этом сообщал портал BuzzFeed News со ссылкой на двух дипломатических источников.

Также летом прошлого года стало известно, что Общественная палата Крыма решила составить список политических и культурных деятелей Украины и России, которые публично заявляли о несогласии с результатами голосования среди жителей полуострова.

Григорий Иоффе назвал этот список «крымским досье» и пообещал включать туда «тех людей, которых неофициально называют крымоненавистниками».