Задушила за корову: за что тувинка расправилась с племянницей

58-летняя жительница Тувы арестована по подозрению в убийстве родственницы. Об этом сообщает Следственный комитет по региону.

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«По версии следствия, 30 августа 2019 года около 14.00 (10.00 мск — «Газета.Ru») на участке местности у реки Хемчик местечка «Бук» Бай-Тайгинского района подозреваемая, испытывая личные неприязненные отношения к 34-летней родственнице супруга, ударила ее, после чего задушила», — пояснили в ведомстве.

По версии следователей, между 58-летней местной жительницей и ее племянницей разгорелся конфликт. Предполагаемая злоумышленница была недовольна тем, как ее родственница присматривает за ее коровами. После совершения преступления женщина решила скрыть содеянное — она отнесла тело к реке и сбросила его в воду.

Между тем вечером того же дня подозреваемая сама пришла в полицию и подала заявление о пропаже родственницы. Обыскав территорию вблизи населенного пункта, правоохранители обнаружили тело убитой в реке.

Вскоре 58-летнюю женщину задержали — в ходе допросов она призналась в совершенном преступлении и рассказала о ссоре с родственницей. Правоохранители возбудили против нее уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Его расследование продолжается.

Ранее трагедия произошла в селе Патрикеево Ульяновской области. Там вечером 17 августа 2019 года 16-летний подросток убил всю свою семью после того, как его не взяли на свадьбу, сообщали в Следственном комитете по региону.

По данным газеты «МК», подросток был спокойным и рос в любящей семье. Однако когда он получил отказ в присутствии на мероприятии, его поведение резко изменилось. Парень стал грубить и агрессивно реагировать на любую просьбу родителей. За день до свадьбы школьник вел себя странно, а вечером, когда родственники легли спать, совершил страшное убийство.

Тела 66-летнего мужчины, женщин 69 и 42 лет, а также двух 4-летних детей нашли утром 18 августа. Криминалисты зафиксировали на трупах многочисленные ранения, нанесенные топором.

Позже в 500 метрах от села возле телефонной вышки правоохранители обнаружили тело самого 16-летнего подростка — выяснилось, что он покончил с собой.

«Имеется предсмертная записка, что подросток собирается покончить жизнь самоубийством и переживает, что родственники будут его оплакивать. Для того, чтобы у них не было негативных эмоций, он решается забрать родных с собой», — уточняли ТАСС в областной прокуратуре .

Как позже выяснилось, накануне убийства подросток отправил голосовые сообщения своему другу, в которых рассказал о намерении расправиться с семьей. Он заявил, что мать его «гнобила», а младшие сестра и брат не любили, передавал телеканал РЕН ТВ.

При этом, как пояснил представитель региональной прокуратуры, знакомые мальчика отзываются о нем только положительно. «Он из очень благополучной семьи, неоднократный участник олимпиад, отличник. Судя по всему, у него явные признаки шизофрении», — сообщали в региональной прокуратуре, передавало РИА «Новости».

Еще одно страшное преступление произошло в Астрахани. Там 10 августа 2019 года была убита 89-летняя пенсионерка. Как сообщали в Следственном комитете по Астраханской области, убийство совершил 37-летний родственник пожилой женщины из-за того, что та отказалась давать ему деньги на наркотики.

По данным ведомства, предполагаемый злоумышленник, находившийся под воздействием наркотиков, перерезал горло жертвы осколком разбитого зеркала, а после происшедшего ушел в другую комнату, лег на диван и уснул.

Тело погибшей обнаружила ее соседка, которая пришла в гости. Пенсионерка лежала в луже крови. Вскоре женщина заглянула в соседнюю комнату и увидела спящего внука, после чего вызвала полицию.

Как сообщала местным СМИ свидетельница произошедшего, 37-летний обвиняемый приходился убитой дальним родственником. В раннем детстве он лишился родителей, и женщина взяла его к себе на воспитание. По словам земляков, в последнее время отношения между ними были крайне напряженными. Родственники часто ссорились из-за того, что мужчина воровал деньги на наркотики. В итоге против него возбудили уголовное дело по статье «Предумышленное убийство». Предполагаемого злоумышленника арестовали, расследование дела продолжается.