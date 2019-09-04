«Изобразила на доске»: дознавательница показала сцену насилия

В Кировском районном суде Уфы завершился допрос экс-дознавательницы, которая проходит потерпевшей по делу о групповом изнасиловании в отделении полиции. Об этом сообщил адвокат одного из обвиняемых Эдуарда Матвеева Рустам Ибрагимов региональному изданию «Уфа онлайн».

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По словам юриста, во время заседания, которое прошло 3 сентября, девушка использовала для дачи показаний офисный инвентарь.

«Потерпевшая схематично изобразила на доске свое видение того, как все происходило», — рассказал Рустам Ибрагимов.

Он также добавил, что на данный момент допрос потерпевшей уже завершен. Теперь на вопросы стороны обвинения предстоит отвечать экс-полицейским, которых подозревают в изнасиловании коллеги.

Предыдущее заседание по делу о групповом насилии в уфимском отделе полиции прошло 29 августа. В рамках процесса потерпевшая ответила на ряд вопросов адвокатов обвиняемых. Как отметил тогда Ибрагимов, встреча в зале суда прошла очень плодотворно, однако никаких подробностей журналистам не сообщил.

«Что мы спрашивали и как отвечала потерпевшая, я вам сказать не могу — процесс у нас закрытый, детали разглашению не подлежат. По крайней мере, до тех пор, пока не вынесут приговор, подробностей вы не узнаете», — пояснил адвокат.

Ранее защитник другого подсудимого — Павла Яромчука — рассказал о сумме, которую потребовала экс-дознавательница от всех обвиняемых за причиненный ущерб: она составила 100 млн рублей. «По 33 млн, наверно, получается. Пока не увеличилась сумма, слава богу», — сообщил Наиль Багаутдинов после слушания, которое проходило в закрытом режиме 15 августа.

Напомним, что в первый раз экс-сотрудница полиции Уфы Гульназ Фатхисламова, обвинившая трех коллег в изнасиловании, явилась в суд 13 августа. Об этом сообщал местный портал Bash News.

По данным СМИ, девушка пришла на заседание в солнцезащитных очках и полностью игнорировала вопросы журналистов, ожидавших ее у здания суда. Однако уже через несколько часов стало известно, что процесс перенесли – экс-дознавательница резко почувствовала недомогание.

После заседания адвокат Багаутдинов рассказал Bash News, что потерпевшая ответила на вопросы гособвинителя. При этом, по его словам, свои реплики девушка подготовила заранее и зачитала их с телефона.

«Когда ее попросили убрать телефон, защита дознавательницы ходатайствовала о переносе», — сообщил юрист, уточнив, что показания дознавательницы открыли для стороны защиты некие новые моменты. Какие именно, адвокат не уточнил.

После заседания свой первый комментарий также дала адвокат потерпевшей. Она заявила, что это дело сильно ударило не только по ее подзащитной, но и по ней самой.

«Эта история ударила и по мне тоже. Поэтому я говорю: «Мы живы», отождествляя ее. В общем-то эта история не просто некрасивая, или безнравственная, или уничижительная, она действительно абсолютно не имеет аналогов в том плане, что люди не должны были так поступать ни при каких условиях, если они не животные», — заявила Ирина Валиева.

О завершении расследования дела о групповом изнасиловании в Уфе стало известно в конце июля текущего года. Тогда все собранные за полгода доказательства причастности к преступлению бывших начальников отделов МВД — по Уфимскому району и Кармаскалинскому району — были переданы в суд. Сейчас трое экс-полицейских проходят по статье 131 УК РФ «Изнасилование, совершенное группой лиц», а также статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные группой лиц». Свою вину они так и не признали.

Изначально о групповом изнасиловании дознавательницы в Уфе стало известно в конце октября прошлого года. Тогда 23-летняя девушка обратилась в полицию с заявлением на троих коллег, которые якобы надругались над ней. Согласно версии СК, Яромчук, Матвеев и Галиев 30 октября 2018 года, находясь в отделе по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району, изнасиловали ее, а потом продолжали издевательства на протяжении всей ночи.

После того, как дело получило огласку осенью 2018 года, подозреваемые полицейские были уволены из органов и несколько месяцев содержались в СИЗО, после чего по решению суда были переведены под домашний арест. Спустя несколько месяцев из полиции была уволена и сама дознавательница: ее обвинили в употреблении спиртного на рабочем месте.