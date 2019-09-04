Смерть на отдыхе: почему в Турции массово гибнут россияне

Следственный комитет по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завел дело по факту смерти 5-летней девочки, утонувшей в бассейне турецкого отеля. На данный момент ведомство устанавливает все обстоятельства и причины происшествия — провести проверку поручил лично глава СКР Александр Бастрыкин.

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Трагедия произошла 3 сентября в курортной зоне Антальи — там девочка отдыхала вместе с мамой. В этот день она проводила время на водных горках отеля Maya World Beach — внезапно, плавая в бассейне, школьница начала захлебываться.

По словам родственников пятилетней россиянки, она стала уходить под воду из-за того, что стукнулась головой во время падения с горки. Мать ребенка заявила, что не видела, как все произошло: по ее словам, дочь мгновенно пропала из вида.

«Пошли искать вокруг бассейна, но она ушла к горке без спасательного круга. Не знаю, как она упала, да и никто ничего не видел», — рассказывала женщина телеканалу РЕН ТВ.

Она подчеркнула, что у детского бассейна не было ни камер видеонаблюдения, ни спасателей, которые и должны были вытащить ребенка. Когда сотрудники курорта достали девочку, она уже находилась в бессознательном состоянии. Тем не менее медработники отеля нащупали пульс и в экстренном порядке госпитализировали ребенка. «Бригадой скорой помощи девочка была доставлена в ближайшую больницу, однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти ее не удалось», — сообщили в российском посольстве в Анкаре РИА «Новости».

По словам представителя дипмиссии, генконсульство в Анталии выяснит обстоятельства трагедии вместе с управлением жандармерии и администрацией отеля. Также посольство направило письмо властям города с требованием внимательно расследовать ЧП.

Эта уже третья смерть россиянки в результате несчастного случая, произошедшего в бассейне на территории курортов Турции.

Число погибших превышает статистику ЧП, произошедших с гражданами РФ в республике за весь 2018 год. Так, по данным информационной базы Российского союза туриндустрии (РСТ), в прошлом году на турецких курортах погибли два россиянина, а серьезно пострадали — 19.

Как утверждают туроператоры, риск происшествий повышается вместе с ростом турпотока в страну — в августе Анталия поставила рекорд в 10 млн отдыхающих. «Происшествий в Турции больше, чем в Черногории только потому, что поток больше. Август — это пик сезона для всех средиземноморских стран. Там еще начинаются европейские каникулы, поэтому туристов в разы больше. Чем больше туристов едет, тем больше риска происшествий.

Принято считать, что в пятизвездочных отелях больше следят за безопасностью туристов, но тут все зависит от сотрудника, который в один момент может куда-то отвернуться или отойти. Но, конечно, сотрудники отеля, спасатели, технические специалисты должны обезопасить отдыхающих», — рассказал «Газете.Ru» представитель одного из крупнейших российских туроператоров Дмитрий Иванов.

В этом сезоне в результате ЧП на территории Турции гибли как взрослые, так и дети с подростками. Только 2 сентября в НИИ Склифосовского скончалась 19-летняя москвичка, которая утонула в водном парке развлечений Алании под названием «Sealanya Seapark». Об этом сообщал «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в медучреждении.

22 августа во время семейного отдыха девушка пришла с родителями в дельфинарий – она решила воспользоваться услугой купания с экзотическими рыбками и нырнула в бассейн. Во время контакта с животными москвичка начала захлебываться и тонуть. Из-за надетых маски и трубки россиянка не смогла кричать, поэтому очевидцы не сразу среагировали на происшествие.

Когда родители и сотрудники парка вытащили ее, девушка уже находилась без сознания. Ее доставили в одну из российских клиник, где на протяжении двух недель она пролежала в коме. В последние дни перед смертью врачи оценивали состояние пациентки как критическое.

После происшествия родители студентки попросили у дельфинария видео с камер наблюдения, однако сотрудники парка отказали им, объясняя это тем, что все данные стерты, писал «МК». Родственники приступили к поиску свидетелей трагедии — в частности они разыскивают тех, кто мог снимать происшествие на видео.

Еще одна юная россиянка скончалась в результате происшествия в бассейне турецкого отеля в Бодруме. Из-за крайне тяжелого состояния 12-летняя жительница Санкт-Петербурга лежала в больнице Памуккале в состоянии комы, однако 28 августа ее сердце остановилось.

Еще за 10 дней до смерти, 18 августа, школьница отдыхала вместе с родителями у бассейна отеля «Санхилл». Во время купания она решила нырнуть на глубину – там ее руку засосало в трубу. Спасатели сломали насос и освободили девочку, однако к этому времени она уже не реагировала на попытки медработников реанимировать ее.

По словам врачей, уже в турецкой больнице ребенок четыре раза пережил клиническую смерть — из-за критического состояния родители решили не перевозить ее на родину.

«Я могу сказать, что если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет – в этом возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще», — пояснял руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков сайту kp.ru.

27 августа у школьницы началась субфебрильная лихорадка – врачи пытались спасть ее, но этого было недостаточно. «По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», — заявили в посольстве России в Анкаре РИА «Новости».

В отношении работников отеля «Санхилл» на время разбирательства избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. При этом сам управляющий отеля отрицает свою вину в смерти россиянки — по его словам, проблема в том, что родители недостаточно следили за ребенком во время купания.

В то же время ранее отдыхающие в данном отеле туристы рассказали, что ни разу не видели у бассейнов «Санхила» ни указателя о том, что на глубине установлен опасный насос, ни предупреждения о запрете купания для детей в данном месте. «Этот насос может легко «засосать» и взрослого, потому что диаметр трубы – 25 см, и она ничем не прикрыта», — написал поляк Томаш Гручальский на сайте отзывов TripAdvisor.

В Международной ассоциации туризма «Газете.Ru» сообщили, что подобное происшествие может случиться из-за давней эксплуатации механизма в бассейне. «Август — это пик загрузки в Турции. Одна только Анталия поставила рекорд в 10 млн туристов в этом месяце. Во-вторых, за сезон у них все ломается, то есть, допустим, зимой турки все ремонтируют и делают – соответственно уже к августу что-то начинает выходить из строя по причине массовых нагрузок», — сообщил представитель организации.