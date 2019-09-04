Смертельная игра: холодильник убил четырехлетнего омича

В Омске четырехлетнего мальчика убило током, когда тот прикоснулся к проводу от холодильника. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, мальчик играл на кухне рядом со своей мамой, пока она готовила ужин. Все происходило в квартире, расположенной в микрорайоне Порт-Артур на улице Марьяновской. Однако вскоре малыш заметил, что родительница отвлечена делами, и решил залезть под стол. Там находилась связка проводов различной бытовой техники.

Играя с проводами, он схватил шнур от холодильника, после чего мальчика ударило током. Обратив внимание, что сын притих, его мать заглянула под стол и увидела его без сознания. Женщина срочно вызвала бригаду скорой помощи, однако к моменту приезда медиков малыш уже скончался.

Следственным комитетом по региону было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Родители в ходе опроса отметили, что раньше никаких проблем с бытовой техникой у них не возникало. Расследование дела продолжается.

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Похожий инцидент 2 сентября произошел в мордовском селе Большие Березники. Там 10-летняя девочка погибла, взяв в руки телефон, стоявший на зарядке. Об этом сообщало Следственное управление СКР по республике. Девочку в бессознательном состоянии обнаружила ее мать, после чего вызвала ей скорую помощь — ребенка срочно госпитализировали. «Несмотря на оказанную медицинскую помощь, несовершеннолетняя скончалась в больнице», — уточнили в ведомстве. После проведенных проверочных мероприятий выяснилось, что удар током произошел из-за неисправности зарядного устройства.

Еще одна трагедия произошла 25 августа в поселке Тейково Ивановской области. Там дети играли на крышах гаражей местного комплекса. Один из мальчиков, чтобы не упасть, схватился за линию электропередач — его ударило током. Как сообщали в Следственном комитете по Ивановской области, в результате полученных травм девятилетний ребенок скончался на месте. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело.

ЧП произошло в июле 2019 года и в Кургане. Там семилетний мальчик погиб в результате взрыва своего смартфона. По данным ведомства, ребенок поставил свой телефон на зарядку, после чего произошло замыкание, и устройство воспламенилось.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области возбуждено уголовное дело. В настоящее время в рамках следствия на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося», — сообщали в Следственном комитете по Курганской области.

Тем временем региональные СМИ выдвинули свои версии трагедии. Так, один из источников в бригаде скорой помощи, которую вызвали родители мальчика после инцидента, сообщил, что после того, как ребенок поставил устройство на зарядку, оно спустя какое-то время нагрелось и взорвалось в его руках. После этого мальчик получил ожог, от которого и наступила смерть.

Между тем подобные истории происходят не только в России, но и за рубежом. 25 июня 2019 года в Стаффордшире, Великобритании, загорелся планшет, который стоял на подзарядке. По данным издания The Telegraph, незадолго до инцидента ребенок, который пользовался девайсом, положил его рядом с собой на кровать и заснул.

Родители проснулись от едкого дыма, который полностью заполнил собой комнату мальчика. Как оказалось, планшет, стоявший на подзарядке, нагрелся до критической температуры, задымился и с минуты на минуту должен был загореться. Под устройством рядом с подушкой на кровати ребенка уже появилось пятно, которое оставил нагревшийся гаджет.

Пожарные, прибывшие на место происшествия, заявили, что если бы родители не проснулись от запаха гари, то вся семья могла погибнуть в результате отравления угарным газом. Родители мальчика в соцсетях призвали следить за техникой, чтобы избежать несчастных случаев.