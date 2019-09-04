Мужчины умирают раньше: сколько живут в России

Скорость увеличения продолжительности жизни в России растет быстрее, чем в остальном мире, заявила журналистам глава Минздрава Вероника Скворцова на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.

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За семь месяцев продолжительность жизни россиянок выросла до 78,5 года, а жителей России мужского пола — до 68,5 года.

В апреле этого года Скворцова сообщила, что в 2018 году продолжительность жизни в России достигла исторического максимума, увеличившись у мужчин на 0,3 года, а у женщин — на 0,2 года. Кроме того, был установлен исторический рекорд по уровню младенческой и материнской смертности в стране — эти показатели в течение прошлого года снизились на 8,9 и 8,2% соответственно.

Согласно майским указам президента РФ, к 2024 году средняя продолжительность жизни россиян должна составить 78 лет, а к 2030 году — 80 лет. Для реализации этих целей в январе этого года был запущен нацпроект «Здравоохранение», на реализацию которого власти планируют выделить 1,36 трлн руб. в ближайшие шесть лет.

Вероника Скворцова отмечала, что выполнить поставленную задачу реально. Одной из важных мер является формирование у населения здорового образа жизни. Соответствующая культура должна прививаться с детства — в дошкольных, средних и высших учебных заведениях.

«Примерно 60% успеха дают именно эти достаточно простые меры, которые уводят человека от вредных привычек и корректируют его образ жизни», — отметила Скворцова.

Еще одной важной мерой признана профилактика здоровья. Эта сфера, по словам главы Минздрава, будет развиваться в сторону современных генетических технологий, которые основаны на исследовании генетического кода каждого отдельного человека. Будет оценено влияние экологии, стрессов, условий жизни на геном. Такие исследования позволят прогнозировать возможные болезни конкретного человека «задолго до их возникновения».

Наконец, необходимо повысить качество медицинской помощи и ее доступность. Основными причинами смертности в нашей стране являются сердечно-сосудистые и онкологические — в связи с этим Скворцова отметила, что за счет формирования здорового образа жизни и эффективного лечения в России потенциально можно предотвратить 41% случаев смерти.

«Проще всего повлиять на ребят, у которых нет еще накопительной заболеваемости, это возраст от 14–16 и до 35 лет. Потом несколько сложнее», — пояснила министр.

Стоит понимать, что с повышением продолжительности жизни растет количество людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Это общемировая тенденция. «Люди начали доживать до рака, а раньше умирали от предотвратимых в наше время причин, в том числе от острого коронарного синдрома и от инсульта», — сказала Скворцова.

Особые опасения вызывает уровень смертности среди российских мужчин. Проблемы, в частности, возникают из-за неправильного образа жизни: в марте этого года министр сообщила, что около 70% смертей мужчин трудоспособного возраста вызваны употреблением алкоголя.

По ее словам, максимально проблемы со здоровьем накоплены у граждан в возрастной категории после 45–50 лет. В десятилетие с 50 до 60 лет «выбывает» огромное количество мужчин, отметила Скворцова, добавив, что люди, которые доживают до 55, в среднем живут 79 лет.

В настоящее время базовым показателем смертности мужчин является 735,7 человека на 100 тыс. населения, напомнила она. Через пять лет он должен снизиться до 530 человек на 100 тысяч населения, хотя это все равно будет вдвое больше показателя Евросоюза, где смертность среди мужчин составляет 200–300 человек.

Председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов прокомментировал высокую смертность среди мужчин. По его словам, во всем мире, в том числе и в нашей стране, мальчиков рождается на 3-5% больше, чем девочек.

«Но в России есть своя специфика. Во-первых, это очень большой разрыв — до 10 лет — между продолжительностью жизни мужчин и женщин. А главное, что в России есть такой абсолютно неприглядный феномен, как сверхсмертность мужчин, причем сверхсмертность в относительно молодом возрасте. Если сопоставить с Евросоюзом, то мужчин в возрасте 25-45 лет в РФ умирает в шесть раз больше, чем в ЕС. Это не какие-то большие возраста, это самый расцвет», — рассказал демограф в беседе с НСН.

Эксперт соглашается с данными Минздрава о том, что часто причиной ранних смертей среди мужчин является нездоровый образ жизни, особенно в части потребления наркотиков. При этом, добавляет Крупнов, повысить продолжительность жизни среди россиян помогут качественные условия для самореализации.

«Здесь в минус играет слабая способность мужчин реализовать себя в полной мере в профессиональной сфере. Это ключевой вопрос. И как ни странно, способ понизить мужскую сверхсмертность, это проводить в стране серьезную реиндустриализацию, создание достойных рабочих мест», — пояснил он.