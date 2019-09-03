ЧП в Шереметьево: столкнулись два пассажирских лайнера. ОНЛАЙН

В Шереметьево сообщили, что во время столкновения была задета только оконечная часть крыла самолета, на борту которого находились пассажиры.

«ВС B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла ВС авиакомпании «Аэрофлот» А-330, рейс SU 202 Москва-Пекин, — пояснили в аэропорту порталу Life.ru.