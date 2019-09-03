ЧП в Шереметьево: столкнулись два пассажирских лайнера. ОНЛАЙН

В Шереметьево столкнулись два пассажирских самолета — онлайн

В московском аэропорту Шереметьево столкнулись пассажирский самолет, направлявшийся в Пекин, и пустой лайнер. На видео с места происшествия видно, что на ВПП лежат обломки воздушного судна. По предварительным данным, инцидент произошел по вине водителя аэродромного буксира, который не учел дистанцию между самолетами. В результате ЧП никто из пассажиров не пострадал. Детали инцидента — в онлайн-трансляции «Газеты.Ru».
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18:00

Похожий инцидент произошел в аэропорту Шереметьево 24 августа — в тот день с самолетом столкнулся погрузчик. При этом воздушное судно находилось на удаленной стоянке — на его борту не было ни членов экипажа, ни пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. По словам источника знакомого с ситуацией, погрузчиком управлял стажер, передавало агентство «Москва».

17:51

В Шереметьево сообщили, что во время столкновения была задета только оконечная часть крыла самолета, на борту которого находились пассажиры.

«ВС B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла ВС авиакомпании «Аэрофлот» А-330, рейс SU 202 Москва-Пекин, — пояснили в аэропорту порталу Life.ru.

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Максим Блинов/РИА "Новости"
17:45

Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту столкновения самолетов в Шереметьево.

«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки», — сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».

17:38

На момент столкновение на борту самолета, направлявшегося в Пекин, находились 229 пассажиров. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в авиационных службах. Также, по словам собеседника телеканала, оба судна в результате ЧП получили сильные повреждения.

17:24

В справочной службе аэропорта уточнили, что вылет рейса в Пекин отложен до 18.00, передает агентство «Москва».

17:22

По факту столкновения самолетов проводят проверку, сообщает сайт kp.ru. По словам представителя авиационной службы, ни один из лайнеров пока не может быть использован для полетов.

17:14

Техники аэропорта начали осмотр самолетов на предмет повреждений. В то же время пассажирам обещают, что вскоре они пересядут на другой борт и вылетят в Пекин, передает ТАСС.

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sergeidzhinibalaian/Instagram.com
17:07

По словам одного из сотрудников аэропорта, водитель аэродромного тягача, который буксировал самолет Royal Flight, не учел дистанцию между воздушными суднами, из-за чего и произошло соприкосновение лайнеров.

17:05

Сейчас «Аэрофлот» готовит резервный борт, на котором пассажиры улетят в Пекин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиационной области. Он также отметил, что второй самолет был без пассажиров.

17:01

16:55

В результате происшествия никто из пассажиров, направлявшихся в Пекин, не пострадал — на данный момент члены экипажа выводят людей из самолета.

16:47

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который собирался вылететь из Москвы в Пекин, столкнулся с лайнером Royal Flight в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам собеседника, инцидент произошел во время буксировки одного из лайнеров — воздушные судна зацепились крыльями и получили небольшие повреждения. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн режиме.