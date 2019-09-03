ЧП в Шереметьево: столкнулись два пассажирских лайнера. ОНЛАЙН

Похожий инцидент произошел в аэропорту Шереметьево 24 августа — в тот день с самолетом столкнулся погрузчик. При этом воздушное судно находилось на удаленной стоянке — на его борту не было ни членов экипажа, ни пассажиров. В результате происшествия никто не пострадал. По словам источника знакомого с ситуацией, погрузчиком управлял стажер, передавало агентство «Москва».
В Шереметьево сообщили, что во время столкновения была задета только оконечная часть крыла самолета, на борту которого находились пассажиры.
«ВС B-777 авиакомпании Royal Flight без пассажиров на борту в процессе буксировки задело крылом законцовку крыла ВС авиакомпании «Аэрофлот» А-330, рейс SU 202 Москва-Пекин, — пояснили в аэропорту порталу Life.ru.
Московская межрегиональная транспортная прокуратура (ММТП) организовала проверку по факту столкновения самолетов в Шереметьево.
«В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям должностных лиц подразделений аэропорта и авиакомпании, отвечающих за соблюдение требований законодательства об обеспечении безопасности полетов. В том числе прокуратура проверит соблюдение авиакомпанией прав пассажиров при осуществлении воздушной перевозки», — сообщили в ведомстве, передает «Интерфакс».
На момент столкновение на борту самолета, направлявшегося в Пекин, находились 229 пассажиров. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник в авиационных службах. Также, по словам собеседника телеканала, оба судна в результате ЧП получили сильные повреждения.
В справочной службе аэропорта уточнили, что вылет рейса в Пекин отложен до 18.00, передает агентство «Москва».
По факту столкновения самолетов проводят проверку, сообщает сайт kp.ru. По словам представителя авиационной службы, ни один из лайнеров пока не может быть использован для полетов.
Техники аэропорта начали осмотр самолетов на предмет повреждений. В то же время пассажирам обещают, что вскоре они пересядут на другой борт и вылетят в Пекин, передает ТАСС.
По словам одного из сотрудников аэропорта, водитель аэродромного тягача, который буксировал самолет Royal Flight, не учел дистанцию между воздушными суднами, из-за чего и произошло соприкосновение лайнеров.
Сейчас «Аэрофлот» готовит резервный борт, на котором пассажиры улетят в Пекин. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в авиационной области. Он также отметил, что второй самолет был без пассажиров.
В результате происшествия никто из пассажиров, направлявшихся в Пекин, не пострадал — на данный момент члены экипажа выводят людей из самолета.
Самолет авиакомпании «Аэрофлот», который собирался вылететь из Москвы в Пекин, столкнулся с лайнером Royal Flight в Шереметьево. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. По словам собеседника, инцидент произошел во время буксировки одного из лайнеров — воздушные судна зацепились крыльями и получили небольшие повреждения. «Газета.Ru» следит за развитием событий в онлайн режиме.