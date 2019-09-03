Финляндия закрыла границы: что будет с петербуржцами

Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге сообщило о резком сокращении потока заявителей на получение визы. Так, по данным дипмиссии, только за 2 сентября поступило на 93% меньше заявлений, чем за последний рабочий день на прошлой неделе, передает ТАСС.

«Сегодня, 2 сентября, в Санкт-Петербурге было принято около 550 визовых заявлений. В пятницу 30 августа было принято 7,9 тыс. заявлений», — сообщили в консульстве, уточнив, что спад интереса россиян к визам связан с введением новых правил приема документов.

Так, с 1 сентября Финляндия начала запрашивать у заявителей на шенгенскую визу все необходимые сопроводительные документы, указанные в директивах Евросоюза. Теперь при подаче на визу к заявлению необходимо приложить либо информацию о месте проживания в период поездки, либо описание маршрута. Кроме того, необходимо иметь выписку с банковского счета за последние три месяца, справку с места работы с указанием зарплаты или свидетельство о владении недвижимостью в России.

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В связи с нововведениями также увеличились сроки оформления финской визы – теперь время ожидания может составить около месяца, при том что ранее россияне получали визу в среднем за две недели.

Как заверила генконсул Финляндии в Санкт-Петербурге Анне Ламмила, помимо дополнительной волокиты с бумагами российские туристы продолжат получать визы без затруднений. «Речь идет не о том, что Финляндия хочет ужесточить требования для россиян. Согласно шенгенскому соглашению, все страны-члены соглашения обязаны руководствоваться общими требованиями», — пояснила она.

В МИД РФ в свою очередь выразили надежду, что россияне не ощутят дискомфорт от нововведений. «Рассчитываем, что данные изменения не будут создавать каких-либо препятствий для получения виз россиянами в консульских учреждениях Финляндии», — говорилось в официальном сообщении дипведомства.

Тем не менее, как заявили в Ростуризме, любое ужесточение визового режима не может обойти туристов стороной – скорее всего, оно скажется отрицательно.

«Конечно, турист адаптируется. Просто Финляндия из-за близости была страной первого въезда, чтобы получить визу и поехать в другие страны. Этот интерес первого въезда частично уйдет», — сообщил замруководителя Федерального агентства по туризму Сергей Корнеев ТАСС.

В то же время значительных изменений в турпотоке все же не произойдет, так как подобная ситуация будет не выгодна самой Финляндии, считает учредитель компании «Второй паспорт», сопровождающей россиян за рубежом, Юрий Моша.

«Вряд ли данная проблема коснется путешественников, желающих посетить Финляндию. Любителям экскурсий и достопримечательностей граница останется открытой, поток туристов в страну значительно не упадет, ведь себе в убыток финны делать не станут», — сообщил он «Газете.Ru».

Тем не менее россиян в Финляндии все же станет меньше — в связи с усложненным порядком получения визы пользоваться близким расположением другой страны перестанут те, кто привык ездить туда, чтобы пройтись по магазинам.

По словам эксперта, большое число выданных в России виз складывается из того, что многие жители Санкт-Петербурга предпочитают ездить в Финляндию за качественными продуктами в супермаркет. Кроме того, некоторые также используют туристическую визу и для подработки, неофициально устраиваясь няней или строителем.

Как уточнил собеседник «Газеты.Ru», работодатели часто делают выбор в пользу приезжих, так как они не требуют больших зарплат, в отличие от граждан страны, привыкших получать не менее €3 тыс. в месяц за свой труд. Теперь же, когда получить визу будет не так легко, число уехавших работать в Финляндию россиян сократится.

«Многие приграничные супремаркеты жили за счет русских туристов. Теперь такого не будет, — соглашается с экспертом житель Санкт-Петербурга Дмитрий Пароев. — Финляндия по сути была лишь легким транзитом в остальные шенгенские страны, теперь придется уже строить маршрут иначе: слишком сильные были поблажки, петербуржцы часто ими пользовались и наглели».

В целом ужесточение правил въезда в Финляндию для россиян произошло слишком резко — по мнению Моша, это не вяжется с тем, насколько радушно страна принимала граждан РФ раньше.

«Только в прошлом году Санкт-Петербургское посольство выдало 99,6% многократных виз, а отказов было всего 0,3%. За введением новых, ограничивающих правил определенно стоит давление со стороны шенгенской комиссии, а сам вопрос носит исключительно миграционный характер. Политика по сокращению приезжих в странах Евросоюза активно ведется с 2018 года. Видимо, в этом году она серьезно затронет и интересы россиян», — заключил эксперт.

Между тем в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге сообщили, что только в период с 1 по 27 августа 2019 года дипмиссия приняла более 88 тыс. визовых заявлений. Кроме того, за первые семь месяцев текущего года было подано на 19% больше заявлений, чем за аналогичный период 2018 года.

«С января по июль 2019 года (включительно) принято документов более 407 тыс.», — уточнили в генконсульстве, отметив, что в общей сложности в 2018 году генконсульство выдало 540 тыс. виз.