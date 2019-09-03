Жестокое убийство: молодую сочинку сбросили с моста

Следственный комитет по Краснодарскому краю запустил проверку по факту убийства 24-летней жительницы Сочи. «Обстоятельства и причины смерти будут установлены в ходе проведения судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — заявили в ведомстве изданию «Кубанские новости».

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Тело девушки сочинцы обнаружили под Верещагинским мостом в Хостинском районе города вечером 30 августа. По прибытии на место происшествия криминалисты зафиксировали у нее черепно-мозговую травму.

По словам родственников погибшей, в день трагедии она возвращалась домой к своему возлюбленному — потерпевшая хотела сэкономить на такси, поэтому предпочла добраться до квартиры пешком. Все это время, как показали записи с уличных камер видеонаблюдения, за девушкой следил неизвестный мужчина, одетый в черный спортивный костюм с капюшоном. Он дождался момента, когда рядом не будет свидетелей, и напал на горожанку.

Далее, по версии следствия, злоумышленник ограбил жертву. Кроме того, в местных СМИ пишут об изнасиловании девушки, но официального подтверждения данной информации нет.

«После он сбросил девушку с 27-метрового моста и скрылся. Рядом с телом не обнаружили сумки и телефона», — пояснили в региональном СК изданию «Югополис».

Также знакомые убитой рассказали, что ее зовут Даяна Барташевич — 24 года ей исполнилось всего месяц назад. На данный момент следователи пытаются выяснить, была ли убита девушка до падения с моста или погибла в результате удара о землю.

Горожане выразили беспокойство в соцсетях: они уверены, что по Сочи ходит маньяк, который орудует исключительно на улицах Хостинского района. Там же в ночь на 1 сентября было обнаружено тело 46-летней Светланы Баблидзе.

О ее пропаже родственники заявили в полицию еще 16 августа – по их словам, в последний раз горожанку видели в районе улицы Шоссейной. Прохожие увидели труп пропавшей женщины через две недели около остановки Красная воля.

Предположительно, погибшая лежала в этом месте давно, так как ее тело успели обглодать животные. Несмотря на это, криминалисты установили, что горожанка умерла насильственной смертью.

Следователи устанавливают личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника. «По факту обнаружения тела 46-летней местной жительницы проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», — сообщили в региональном СК.

Не менее ужасающее убийство девушки произошло в Тульской области. Там двух местных жителей обвиняют в расправе над односельчанкой. По данным местного издания «Evo-rus», жертвой стала 26-летняя Наталья Ивлева.

Трагедия произошла 26 августа 2019 года. По версии следствия, в тот день девушка распивала алкогольные напитки со своим возлюбленным и его знакомым вблизи деревни Череуга Ясногорского района.

В ходе застолья между парой вспыхнула ссора — мужчина пришел в ярость из-за статуса с оскорблениями на странице потерпевшей в соцсети «Вконтакте»: «Слышь, мышара. Я бегать за тобой? Самооценку снизь!». В гневе сельчанин стал наносить возлюбленной множественные удары по голове, после чего, по данным местных СМИ, он также изнасиловал девушку.

Вскоре к избиению потерпевшей присоединился второй собутыльник — от полученных травм девушка скончалась на месте. Чтобы скрыть улики, мужчины избавились от тела, закопав его под деревом в лесополосе.

Об исчезновении девушки в правоохранительные органы сообщили ее родственники – в тот же день полиция обнаружила труп сельчанки. Уже 28 августа силовики задержали подозреваемых. «Выйти на их след правоохранителям помог статус в социальной сети погибшей. В нем она нецензурно оскорбила своего партнера», — писало сообщество «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на источник в силовых структурах.

Против мужчин возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство» — на время следствия их заключили под стражу.