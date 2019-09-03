Жертва турецкого бассейна: трагическая смерть 19-летней москвички

19-летняя студентка из Москвы, впавшая в кому после купания в бассейне в Турции, скончалась в НИИ Склифосовского в понедельник, 2 сентября. В последние дни врачи оценивали состояние пациентки как критическое. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец» со ссылкой на источник в медучреждении.

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Несчастный случай произошел с девушкой 22 августа в Аланье. В тот день она вместе с родителями находилась в водном парке развлечений «Sealanya Seapark» – молодая москвичка решила поплавать в бассейне с экзотическими рыбами. Во время купания она начала захлебываться и тонуть – очевидцы происшествия не сразу поняли, что студентка нуждается в помощи, так как она плавала в маске с трубкой.

Родители и сотрудники парка вытащили ее — но в сознание россиянка так и не пришла. Девушку доставили в одну из российских больниц — на протяжении двух недель она была в коме.

Сразу после происшествия семья студентки обратилась к парку с целью получить видео инцидента, которые записали камеры наблюдения, однако сотрудники заявили, что все данные стерты, пишет «МК». Тогда родственники девушки начали поиски свидетелей происшествия — в том числе тех, кто обладает аудио- и видеозаписями ЧП.

Отметим, что это уже не первая российская туристка, скончавшаяся в результате инцидента в Турции. Так, 28 августа умерла 12-летняя девочка, пострадавшая в бассейне турецкого отеля в Бодруме. Ее сердце остановилось, когда она находилась в состоянии комы.

Несчастный случай произошел в отеле «Санхилл» 18 августа. В тот день девочка плавала в бассейне и в какой-то момент решила нырнуть на глубину – там руку ребенка засосало в трубу, через которую подавалась вода. Спасатели смогли вытащить россиянку, сломав насос, однако за это время она успела нахлебаться воды и впасть в кому.

По словам врачей, в больнице ребенок четыре раза пережил клиническую смерть. Крайне тяжелое состояние девочки не позволяло перевезти ее на родину – в Санкт-Петербург. Российские медики также отмечали, что это опасно, поскольку шансов на выживание у 12-летней россиянки было немного из-за возможного поражения коры головного мозга.

«Я могу сказать, что если нехватка кислорода довела девочку до остановки сердца, то шансов выжить и полностью восстановиться у нее, к сожалению, немного. Тем более ей 12 лет – в этом возрасте мозг уже не так пластичен и, соответственно, шансы уменьшаются еще», — пояснил руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. Джанелидзе Вячеслав Афончиков сайту kp.ru.

Уже 27 августа у девочки началась субфебрильная лихорадка, в связи с чем родители приняли окончательное решение не перевозить дочь в Россию. «При перелете очень высок риск потерять дочку», — пояснял отец пострадавшей изданию «Фонтанка».

В свою очередь врачи университетской больницы Памуккале оказывали необходимое лечение, но этого было недостаточно – после 10 дней комы россиянка скончалась.

«По информации турецких врачей, после неоднократных попыток реанимации была констатирована остановка сердца. Надеемся, что турецкое правосудие установит круг лиц, виновных в этой трагедии, и они понесут заслуженное наказание», — сообщили в дипмиссии РИА «Новости».

После смерти отец ребенка в соцсетях обратился ко всем, кто поддерживал его семью на протяжении 10 дней: «В начале четвертого умерла. Спасибо за помощь, за поддержку. Надо как-то жить дальше».

Правоохранители Турции уже задержали сотрудников отеля «Санхилл» — они находятся под подпиской о невыезде. Расследованием дела занимается прокуратура Бодрума.

Управляющий отелем категорически отрицает свою причастность к трагедии – он уверяет, что в смерти девочки виноваты только ее родители, которые не наблюдали за дочерью во время купания. При этом, по словам ранее отдыхающих в «Санхилле» туристов, ни указателей о том, что в бассейне установлен опасный насос, ни предупреждения о запрете купания для детей на территории отеля не было.

«Этот насос может легко «засосать» и взрослого, потому что диаметр трубы – 25 см, и она ничем не прикрыта», — написал поляк Томаш Гручальский на сайте отзывов TripAdvisor, подчеркнув, что отель по-прежнему принимает посетителей.