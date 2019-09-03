Боролся за танк: в Забайкалье утонул военный-контрактник

В Забайкальском крае на одном из военных полигонов утонул контрактник-инструктор, сообщает пресс-служба Восточного военного округа (ВВО).

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Трагедия произошла в ходе танковых занятий под водой — машина заглохла при преодолении водного препятствия. Проходивший обучение механик-водитель, который находился в танке, смог успешно покинуть машину.

«Проводящий занятие опытный контрактник-инструктор до конца боролся за живучесть танка и погиб», — говорится в сообщении пресс-службы ВВО.

Комиссия ВВО совместно с правоохранительными органами выясняет обстоятельства произошедшего.

По данным местных СМИ, трагедия произошла еще 30 августа на одном из полигонов в районе поселка Песчанка, танк заглох на глубине около 4 метров. Агентство Zab.ru сообщает, что погибшему военному было 24 года, у него остались жена и дочь.

В конце июня этого года в Крыму в ходе учебных прыжков с парашютом погибли двое десантников контрактной службы. В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) сообщили, что они приземлились на воду, однако не смогли вовремя снять с себя подвесную систему парашюта.

Дежурная спасательная служба пыталась спасти военных, однако эти меры не дали результатов, и военнослужащие утонули, сообщили в ЮВО. Комиссия Воздушно-десантных войск совместно с правоохранителями занялась расследованием причин трагедии.

В начале июня военнослужащие погибли в Калининградской области. По официальным данным, в море затонул бронетранспортер, в котором в этот момент находились трое военных. Два человека спаслись, еще один член экипажа погиб.

Как сообщали СМИ, это произошло во время этапа всеармейского конкурса «Морской десант-2019», участие в котором принимали в общей сложности более 200 человек. По неподтвержденным данным, машина утонула при учебной высадке с моря на необорудованное побережье. Бронетранспортер принадлежал 336-й бригаде морской пехоты, которая базируется в Балтийске. По факту гибели морского пехотинца было возбуждено уголовное дело.

2 апреля военнослужащий по контракту погиб на Чебаркульском полигоне в Челябинской области в результате несчастного случая в ходе тактических занятий. В пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО) пояснили, что военный погиб под гусеницами боевой машины пехоты (БМП). ТАСС со ссылкой на информированный источник сообщал, что БМП начала двигаться задним ходом и наехала на контрактника.

«Военнослужащий получил травмы, несовместимые с жизнью, в результате наезда боевой машины пехоты в ходе тактических занятий. Командование военного округа совместно с правоохранительными органами проводит проверку соблюдения требований безопасности при проведении занятий и устанавливает все обстоятельства, приведшие к гибели военнослужащего контрактной службы», — сообщили в пресс- службе.

В конце августа прошлого года во Владимирской области погиб еще один десантник. Причиной смерти стал нераскрывшийся парашют. Командование Владимирского гарнизона пояснило, что во время прыжка у военнослужащего отказала система раскрытия купола парашюта.

«При проведении плановых прыжков с парашютом из вертолета Ми-8 погиб военнослужащий одного из подразделений Воздушно-десантных войск. Причиной гибели стал отказ системы раскрытия купола парашюта», — говорится в официальном сообщении.

Как выяснили СМИ, погибшего рядового звали Владимир Безбородов, он служил в части 40917 (г. Коломна) и прыгал с парашютом типа Д-10 с высоты около 600 м в простых метеоусловиях.

Военный должен был приземлиться в городе Киржаче во Владимирской области. По неофициальным данным, карабин камеры стабилизирующей системы не зацепился за трос принудительного раскрытия парашюта, и поэтому система Д-10 полностью отказала. Как сообщают очевидцы, военнослужащий воспользовался запасным парашютом, только когда находился не более чем в 70 м от земли: из-за беспорядочного падения и малой высоты система не сработала.

После трагедии командование соединения запретило выполнять прыжки с парашютом до окончания следствия. Было поручено организовать инструкторско-методические занятия с выпускающими из самолетов и вертолетов (приняв у них соответствующие зачеты) и доложить до конца месяца начальнику воздушно-десантной подготовки о результатах аттестации.

Издание «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к руководству ведомства, предположил, что трагедия произошла либо из-за халатности инструкторов, либо из-за поломки карабина камеры стабилизирующей системы.