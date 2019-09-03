Пожар на яхте: найдены тела 25 погибших

Количество погибших при пожаре на яхте в штате Калифорния возросло до 25 человек, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США. Их тела были обнаружены у северного побережья острова Санта-Крус штат Калифорния. Таким образом, на данный момент пропавшими без вести числятся девять человек.

Реклама

Пожар на 23-метровой прогулочной яхте Conception вспыхнул около 3 часов утра по местному времени (13:00 мск), когда корабль стоял на якорной стоянке у острова Санта-Крус. В этот момент на борту были 39 человек. Пятеро членов экипажа, в том числе капитан яхты, не спали в момент возгорания и находились на верхней палубе — они смогли спрыгнуть в воду, их подобрало проходившее мимо судно. 33 пассажира и еще один член экипажа, по предварительной информации, спали в помещениях под палубой.

В первых сообщениях о трагедии телеканал KTLA со ссылкой на местное пожарное управление сообщил, что в результате пожара на судне погибли 34 человека, однако затем власти объявили их без вести пропавшими.

Спустя несколько часов поисково-спасательной операции были обнаружены тела четырех погибших. Их нашли в непосредственной близости от затонувшего судна. В ходе операции спасатели на небольших лодках и вертолетах исследовали открытую воду и береговую линию.

Как поясняли власти, была надежда, что кто-то из пассажиров смог спастись самостоятельно и доплыть до берега. После девяти часов операции сенатор от Калифорнии Джулия Браунли заявила, что власти все еще надеются, что «могут быть выжившие». После того, как были обнаружены тела первых погибших, в округе Санта-Барбара был создан центр для оказания помощи родственникам жертв.

По данным Береговой охраны США, у четырех тел обнаружили травмы, свидетельствующие о том, что причиной смерти стало утопление, а не гибель при пожаре. Затем спасатели обнаружили 16 тел погибших. По данным представителя ведомства, еще пять тел обнаружены, но спасатели пока не могут достать их из воды. Пока эксперты не могут сказать, когда именно погибшие будут подняты со дна океана или когда водолазы смогут обыскать лодку в поисках других пропавших. Шериф округа Санта-Барбара Билл Браун пояснил, что яхта утонула в «относительно мелкой воде», и течения постоянно перемещают судно, что осложняет поиски.

Тем временем в сети появились снимки горящей яхты. Судя по фотографиям, пламя полностью охватило судно. В ходе пожара оно почти полностью ушло под воду в 20 метрах от берега.

О причинах возгорания пока не говорится. Издание CBS сообщило, что на записи вызова в экстренные службы слышен возглас члена экипажа: «Я не могу дышать!» При этом человек, который позвонил диспетчеру, не успел ничего сообщить о возможных причинах пожара.

В разговоре с членами экипажа, которые дозвонились в спасательные службы, диспетчер Береговой охраны США спросил, оказались ли пассажиры заблокированы на борту яхты.

«Вы можете вернуться на борт и открыть яхту?», — спросил диспетчер. Он также уточнил информацию о противопожарном оборудовании на борту судна.

«У вас вообще нет противопожарного снаряжения? Ни огнетушителей, ничего такого?», — спросил он. При этом ответы членов экипажа на записи не слышны.

Как стало известно, пассажиры на борту судна были дайверами и любителями морской рыбалки. Яхта Conception находилась в трехдневном туре. По некоторым данным, пассажиры должны были вернуться домой вечером 2 сентября.

Судно принадлежит компании по прокату лодок Truth Aquatics, базирующейся в округе Санта-Барбара. Опытный дайвер Дарла Флетчер несколько раз ездила в туры на яхтах этой компании и рассказала американским журналистам, что каюты для дайверов на судне очень тесные и находятся под палубой.

«Как правило, члены экипажа спят не с дайверами под палубой, а наверху», — сказал Флетчер. Она также предположила, что на яхте Conception пассажиры заняли все свободные койки, поэтому экипаж ночевал на верхних палубах.

При этом о самой компании Truth Aquatics, которая занимается перевозками с 1974 года, дайвер отозвалась положительно.

«Это отличная компания, чтобы заниматься дайвингом. Они заботятся о пассажирах. Все члены их экипажа всегда присматривают за вами. Они просто удивительная группа людей», — отметила она.

Расследованием пожара на яхте будет заниматься специальная комиссия от Национального совета по безопасности на транспорте США.

Посольство России в США сообщило, что пока не обладает информацией о том, находились ли россияне на борту яхты в момент пожара. Дипломаты уже направили в Госдепартамент соответствующий запрос, отмечается в сообщении консульского отдела диппредставительства.