Четыре попытки: в столице задержали насильника-неудачника

В Москве задержан мужчина, в течение двух часов четыре раза попытавшийся совершить изнасилование. Как рассказал агентству «Москва» источник в правоохранительных органах, задержанный – 27-летний мужчина – нападал на женщин на северо-востоке столицы 25 августа.

Реклама

«У дома на ул. Рудневой мужчина напал на 23-летнюю девушку, затем переместился в Янтарный проезд и там попытался изнасиловать гражданок 20 и 44 лет. На последнюю потерпевшую, 27-летнюю москвичку, он набросился на ул. Коминтерна. Все преступные эпизоды мужчина совершил в течение двух часов», — рассказал собеседник агентства. Сейчас в отношении него возбуждены уголовные дела о покушениях на изнасилование.

О том, как именно женщинам, не ставшим, к счастью, жертвами насильника, удалось избежать надругательства, не сообщается.

Однако в других аналогичных случаях насильников либо могут спугнуть другие люди, либо сами жертвы оказывают настолько яростное сопротивление, что преступники отказываются от своих планов.

Так, в начале августа в городе Балаково Саратовской области двум женщинам удалось предотвратить изнасилование, которое намеревался совершить 35-летний мужчина. Как сообщило региональное управление Следственного комитета, в ночь с 4 на 5 августа две женщины проводили время в ночном клубе, когда на одну из них обратил внимание посетитель. Жительнице Балаково его знаки расположения не понравились – она предложила подруге отправиться домой. Однако мужчина начал их преследовать, что они обнаружили лишь у подъезда.

Вбежать в дом и запереть дверь женщины не успели – мужчина ворвался вслед за ними и начал срывать одежду с одной из них. Подруга набросилась на него – и тогда потенциальная жертва сумела позвонить по телефону домой и вызвать подмогу. Мужчина, услышав шум лифта, сбежал, а подруги сообщили о произошедшем в полицию – мужчину смогли задержать по горячим следам. Как оказалось, этот житель Балаково ранее был судим за схожие преступления.

За сутки до произошедшего в том же городе Саратовской области также была совершена попытка изнасилования. Однако, как сообщает портал go64.ru, женщина, подвергшаяся нападению, оказала сопротивление и расцарапала потенциальному насильнику лицо, и в результате он отказался от своих планов.

В конце августа 2018 года в Курске в суд было передано дело мужчины, совершившего четыре попытки нападения на женщин.

Об этом рассказал портал «МОЕ! Курск». Первую попытку изнасилования 48-летний мужчина – как выяснилось позже, бывший заключенный – сделал 9 мая. Тогда он приставил нож к шее 19-летней девушки и попытался затащить ее в лесополосу, но происходящее вовремя увидел ее отец, который и спугнул мужчину.

В другой раз, 27 мая, потенциальная жертва стала кричать – на помощь 23-летней девушке подоспела проходившая мимо женщина, и злоумышленник сбежал. В тот же день он напал на 44-летнюю женщину – она начала сопротивляться, и в этот момент мужчину также спугнула прохожая. Попытка изнасиловать другую жертву – 30-летнюю женщину – закончилась тем, что та укусила его за палец, а после этого ей на помощь пришел посторонний мужчина. В тот же день насильника задержали – как выяснилось, он находился в розыске.

Согласно статье 131 Уголовного кодекса Российской Федерации изнасилование – то есть «половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения к потерпевшей или к другим лицам либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей» грозит преступнику лишением свободы на срок от трех до шести лет. При этом наказание увеличивается, если есть отягчающие обстоятельства – жертве нет еще 18 лет, действие совершено группой лиц, оно повлекло смерть потерпевшей или было совершено с особой жестокостью.

Попытка изнасилования, однако, считается незавершенным преступлением. В случае, если ее удалось доказать, меру пресечения суд избирает в каждом случае индивидуально – в соответствии с фактами, которые предоставит следствие.