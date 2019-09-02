«Не видела нормальных людей»: как Мария Бутина отбывает срок в США

Сотрудники посольства Российской Федерации в США посетили в тюрьме россиянку Марию Бутину, осужденную в США. Как сообщает российская дипмиссия в своем фейсбуке, Бутина не жалуется на состояние здоровья и условия тюремного содержания.

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Она выразила благодарность всем, кто неравнодушен к ее истории, а также сообщила, что надеется на скорейшее возвращение в Россию.

«Проследим за тем, чтобы процесс ее депортации в Россию прошел без задержек», — пообещали российские дипломаты. Сидеть в американской тюрьме Бутиной осталось полтора месяца.

«Интернета нет, сотрудники посольства созваниваются и помогают ей книги выписывать, выслать. Там есть такая процедура: можно выписать литературу, и она ее получит. Очень хорошо и дисциплинированно к этому относятся, все просьбы, которые высказываются, удовлетворяют», – рассказал ТАСС отец россиянки Валерий Бутин.

По словам Бутина-старшего, его дочери не хватает информации и общения. Чтобы восполнить нехватку сведений, Мария читает «всевозможные познавательные книжки».

Отец осужденной россиянки сообщил, что Мария и ее семья «считают дни до освобождения», которое должно состояться в октябре 2019 года. Он подчеркнул, что его дочь не знает, чем будет заниматься после возвращения в Россию.

По словам Бутина-старшего, Марии «нужно привести себя в порядок психологически», поскольку она полтора года находилась в информационном «вакууме» и «людей нормальных не видела».

Отец Бутиной также сообщил, что сейчас к тюрьме Таллахасси, где отбывает срок Мария, приближается ураган «Дориан». Однако эвакуация пенитенциарного учреждения не планируется, поскольку тюрьма расположена вдали от побережья Флориды.

В июне отец Бутиной рассказал об условиях ее содержания в новой тюрьме. Он отметил, что они несколько демократичнее по сравнению с режимом, установленным в следственном изоляторе. Тогда он сообщил, что теперь у дочери есть интернет, она может ежемесячно говорить по телефону по 300 минут и пользоваться видеосвязью.

«Есть возможность написать, пользоваться мессенджером, хотя он специализированный — тюремного общения», — добавил Бутин. При этом он заметил, что дочь держится достаточно уверенно.

26 апреля ФАН сообщил, что американский суд признал россиянку Марию Бутину виновной в «сговоре с целью незаконной работы на правительство РФ» и приговорил ее к 18 месяцам тюрьмы.

Бутину задержали в середине лета 2018 года — ее обвинили в незарегистрированной деятельности на территории США в качестве агента российского влияния. Адвокат задержанной американскими спецслужбами россиянки Марии Бутиной Роберт Нил Дрискол заявил, что его подзащитная не пыталась каким-либо образом оказать влияние на политику США. Выдвинутые против 29-летней Бутиной обвинения «попросту раздуты», а сама она не является агентом российской разведки, подчеркнул адвокат.

Дрискол подчеркнул, что нет никаких свидетельств, что Бутина якобы пыталась подорвать американскую политику или законы — она только «пыталась поспособствовать улучшению отношений между Россией и США».

Как сообщает НСН, адвокатам удалось добиться отмены трехмесячного пребывания в США после окончания срока и выхода на свободу 25 октября, это значит, что на следующий день Бутина получит возможность вылететь в Москву.

Судья отметил, что максимальный срок по этой статье — 5 лет, однако обвиняемая пошла на сделку со следствием. Бутина призналась, что действительно не регистрировалась как иностранный агент, как того требует американское законодательство. При этом россиянка отрицает обвинения в работе на российскую разведку.

Сложность данного процесса заключается в том, что в американской правоприменительной практике до сих пор не было подобных прецедентов. Защита Бутиной также заявила, что российская гражданка не собирала никаких секретных сведений и с деятельностью спецслужб не связана.

Мария Бутина известна в России и Соединенных Штатах как защитник права граждан на хранение и ношение оружия.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Бутина стала жертвой обострившейся в Вашингтоне русофобии.