«Застрял в лифте»: как папа Римский опоздал на мессу

Папа Римский Франциск застрял в лифте, в результате чего опоздал на традиционную воскресную мессу, которая прошла на ватиканской площади Святого Петра, передает РИА «Новости».

«Я должен извиниться за опоздание, произошел несчастный случай: я застрял в лифте на 25 минут. Упало напряжение и лифт встал», — объяснил понтифик многочисленным верующим с балкона Апостольского дворца, на котором он появился почти на 10 минут позже обыкновенного.

«Слава Богу, приехали пожарные, и огромное спасибо им! После 25 минут им удалось его запустить! Давайте поаплодируем пожарным!» — обратился к собравшимся папа Франциск.

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Как предполагают СМИ, понтифик застрял в своем частном маленьком лифте, который доставляет его из личных покоев на четвертый этаж папского Апостольского дворца. Российское агентство отметило, что двор Сикста V, откуда отправляется лифт, является одним из самых закрытых для публики мест Ватикана.

Между тем, по сообщению портала Vaticannews, 1 сентября этого года католики отмечают V Всемирный день молитвы о защите Божьего творения. В 2015 году папа Франциск установил этот день, который является частью более широкой программы «Время творения». Эта программа, которая включает в себя молебны и акции по защите планеты, продлится с 1 сентября по 4 октября. Предполагается, что в ней примут участие тысячи верующих по всему миру, говорится на сайте.

К этому дню папа Римский обнародовал послание, в котором он отметил, что последние десятилетия усугубилась ситуация, связанная с эксплуатацией человеком природы.

«Постоянное загрязнение окружающей среды, непрерывное использование ископаемого топлива, интенсивная сельскохозяйственная эксплуатация и практика обезлесения поднимают температуру на планете до тревожного уровня», — отметил папа Римский.

Он также обратил внимание на такие «тревожные факты», как «таяние ледников, нехватку воды, значительное присутствие пластика и микропластика в океанах», которые указывают на то, что необходимо принимать неотложные меры.

«Настало время задуматься о своем образе жизни и о том, что наши повседневные решения в отношении продуктов питания, потребления, передвижения, воды, энергии и многих материальных благ зачастую бездумны и вредны», — добавил понтифик. Кроме того, он призвал «сделать выбор в пользу перемен» и перейти к «экологически чистым видам энергии».

Месяцем ранее папа Римский заявил, что хотел бы посетить Россию. Так он ответил на личное предложение посетить страну от российской оперной певицы Светланы Касьян, которая в конце июля встретилась с понтификом, передает РИА «Новости».

Отмечается, что папа Франциск поздравил певицу с ее днем рождения, встретившись с Касьян и ее семьей. Во время встречи оперная певица пригласила папу Римского побывать у нее в гостях на Таганской площади в Москве, где находится церковь святого Мартина Исповедника.

«Я бы с удовольствием приехал в Россию, в таком случае я, конечно, совершу туда визит», — ответил ей понтифик.

«Для меня эта встреча — одна из самых знаменательных в моей жизни, и я до сих пор не понимаю, чем могла заслужить такое доверие и отношение папы. После смерти Нельсона Манделы папа Франциск является главной совестью мира. Мое приглашение было искренним, к себе в дом. Уверена, что его приезд в Россию скрепил бы дружбу между Россией и Европой», — рассказала оперная певица агентству.

При этом в московском патриархате посчитали его слова о возможном визите «любезностью», передает РИА «Новости».

«Его [папы Римского] слова о том, что он хотел бы посетить Россию, — эти слова ни к чему не обязывают, поскольку известно, что сам он не может посетить Россию, не будучи приглашенным официально государством Российским и Русской православной церковью. И поэтому эти не то что обещания, а просто пожелания, высказанные им, — это просто слова любезности в ответ на приглашения», — считает представитель секретариата отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Алексий Дикарев.